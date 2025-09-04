CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"

CHP lideri Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadelerine bir yenisini ekledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Erdoğan bir korkak, peşinden daha fazla gitmeyin", Adalet Bakanı Yılmaz Tunç için ise, "Akın Gürlek'ten korkusuna tango yapmaya başladı" ifadeleri kullanan Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüdü.
İşte CHP'li Özel'e gelen o tepkiler...
CANLI ANLATIM
"TUTARSIZ, İLKESİZ, ACİZ..."
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de sosyal medya hesabından Özgür Özel'e tepki gösterdi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş yaptığı paylaşımda, "Tutarsız, ilkesiz, aciz bir Genel Başkan… @eczozgurozel
15 Temmuz’da tankların karşısına dikilen Recep Tayyip Erdoğan mı korkak, yoksa bir hırsızın sözcüsü olan sen mi?
Kimseye boyun eğmeden dünyaya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan mı korkak, yoksa İngiltere Başbakanı’na el pençe durup yardım isteyen sen mi?
Ümmeti ve milleti için zalimlere “one minute” deyip aleme nizam veren Recep Tayyip Erdoğan mı korkak, yoksa her perşembe Silivri’de bir kalpazandan talimat alan sen mi?
Ey Özgür Özel! Biz, dünyanın en cesur yüreği RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile yol yürümeye devam ediyoruz… Sen korkak arıyorsan önce aynaya, sonra da etrafındakilere bak!"
ifadelerini kullandı.
"BU SEVİYESİZ DİL SİYASİ ÇARESİZLİĞİN EN DİP NOKTASIDIR"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandığını belirtti.
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir. Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.
Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır. Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum."