CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"

"TUTARSIZ, İLKESİZ, ACİZ..."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de sosyal medya hesabından Özgür Özel'e tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş yaptığı paylaşımda, "Tutarsız, ilkesiz, aciz bir Genel Başkan… @eczozgurozel

15 Temmuz’da tankların karşısına dikilen Recep Tayyip Erdoğan mı korkak, yoksa bir hırsızın sözcüsü olan sen mi?

Kimseye boyun eğmeden dünyaya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan mı korkak, yoksa İngiltere Başbakanı’na el pençe durup yardım isteyen sen mi?

Ümmeti ve milleti için zalimlere “one minute” deyip aleme nizam veren Recep Tayyip Erdoğan mı korkak, yoksa her perşembe Silivri’de bir kalpazandan talimat alan sen mi?

Ey Özgür Özel! Biz, dünyanın en cesur yüreği RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile yol yürümeye devam ediyoruz… Sen korkak arıyorsan önce aynaya, sonra da etrafındakilere bak!"

ifadelerini kullandı.