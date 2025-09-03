CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"

DURUŞMA ERTELENDİ

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Volkan Unutur, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, belediyeye sözleşme yapılmadan faturası kesilmemiş hiçbir ürünü teslim etmediklerini savundu.

Avukatının "belediyeye ürün tesliminde 10 tonluk malın 3 tonluk araçla nasıl taşındığını" sorması üzerine Unutur, "Ön muhasebede çalışan arkadaş 3 tonluk aracın plakasını belediyeye kaydetmiş. Biz, aracı daha sonra sattık ama belediyeye teslimlerde satılan aracın plakası kullanılmış. Biz de hiç değiştirmemişiz. 10 ton taşıyacak bir aracımız zaten yoktu, ürünleri tedarikçiye taşıtıyorduk." diye konuştu.

Unutur, ürünlere iki farklı fiyat verilmesine ilişkin de "Biri yaş kayısı, diğeri kuru kayısı. O yüzden fiyat farkı çıkıyordu." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan inşaat firma yetkilisi Yusuf Karaarslan ise tutuksuz sanık Besi Kaya'yı amcasıyla olan ticareti dolayısıyla tanıdığını öne sürdü.

Karaarslan, belediyeye doğrudan temin ihalelerinin hiçbirini kendisinin yapmadığını savunarak, "Kaşem ve imzam kopyalanarak mailler atılmış ve belgeler elle imzalanıp teslim edilmiş. Bu konuda şüphelendiğim bir kişi vardır. O da Besi Kaya'dır. Teklifleri ben vermedim." dedi.

Salonda bulunan tutuksuz sanık Besi Kaya ise Karaarslan'ın bu beyanına itiraz etti.

Mahkeme Başkanı, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.