CHP'de gözler şaibeli kurultay davasında! Hangi senaryolar masada? Bölünme kaçınılmaz

CHP'nin 38. Olağan Kurultayındaki şaibe, para trafiği ve delege pazarı iddialarına ilişkin dava bugün görülüyor.
Pavyonlarda dağıtılan "delege rüşvetleri"nden İmamoğlu'nun rolüne uzanan iddiaların yer aldığı dosyada çıkacak "mutlak butlan" kararı Özgür Özel'i koltuğundan edebilir, Kılıçdaroğlu'na dönüş yolunu açabilir.
CHP'NİN KADER GÜNÜ
CHP'yi karıştıran şaibeli kurultay davasında merakla beklenen duruşma bugün saat 10.00'da görülecek. Genel merkezde kırmızı alarma geçilirken, bir önceki duruşmada olduğu gibi il başkanları ve örgüt üyeleri yine parti binasına çağrıldı.
Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda yönetim kadrosunun binayı teslim etmemek için emniyet güçlerine karşı direnişe geçmeyi planladığı iddia ediliyor.
39. OLAĞAN KURULTAY PLANI İLE ÖN ALMA ÇABASI
Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultayına ilişkin yargı süreci tamamlanmadan 21 ve 22. olağanüstü kurultaylar düzenleyip şaibeye karşı ön almaya kalktı. Son olarak dün (23 Ekim) CHP yönetimi 38. Kurultaydaki şaibelerden aklanmadan 39. Kurultaya gitme kararı aldı. Buna göre, 28-30 Kasım tarihleri arasında kurultay yapılacak. Mutlak butlan kararı çıkarsa söz konusu kurultayın da geçersiz sayılacağı yorumları yapılıyor.
DAVA SONUCU HER TÜRLÜ MUTLAK BÖLÜNME!
CHP’de davadan çıkacak herhangi bir kararının ardından partide yeni bir kırılma süreci başlayacak. Kararın kabul edilmesi ya da reddedilmesi fark etmeksizin, parti içindeki gerilimin artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştığı belirtiliyor. Kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu’num ayrı bir siyasi yol haritası oluşturabileceği, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun ise kendi çizgilerini netleştireceği konuşuluyor.
Parti kaynaklarına göre, bu süreç kısa vadede ertelenebilse de uzun vadede bölünmenin önüne geçilmesi mümkün görünmüyor. Partideki bu ayrışmanın kaçınılmaz olduğunu vurgularken, kararın ardından belediye başkanları ve milletvekilleri düzeyinde istifaların yaşanabileceği ifade ediliyor.
NE YÖNDE KARAR BEKLENİYOR
Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi davaya ilişkin olası senrayoları yazdı.
Selvi şu ifadeleri kullandı:
"CHP’de bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden çıkacak olan karara çevrildi.
CHP mahkeme kararına karşı siyasi baskı oluşturması amacıyla dün Parti Meclisi’nde olağan kongrenin tarihini belirledi. CHP 28-30 Kasım’da olağan kurultay yapacak
15 Eylül’de mahkemeden “mutlak butlan” kararının çıkması büyük ölçüde satın alınmıştı. Ancak mahkeme erteleme kararı verdi. Bu kez ise erteleme kararı satın alınmış durumda. Ama bakalım ne karar çıkacak? Eğer beklendiği gibi erteleme kararı çıkarsa CHP, kasım ayında olağan kongresini yapacağı için daha sonra mutlak butlan kararı verilse dahi bir anlamı kalmayacağı söyleniyor.
KİM KAYBEDECEK
Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin en büyük kaybedeni olacak. Hem partinin başına dönemeyecek hem de bu süreçteki tutumu nedeniyle parti içindeki tüm gücünü kaybetmiş olacak.
Kılıçdaroğlu’nu kurtaracak tek formül bugün mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması. Bu kez çıkmazsa geçmiş olsun. Çünkü zaman Kılıçdaroğlu’nun aleyhine işliyor.
CHP kurultayından çıkacak karar partinin geleceğini de şekillendirecek.
Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Ekrem İmamoğlu, Silivri’de unutulacak. Ama Özgür Özel kazanırsa bu kez Kemal Kılıçdaroğlu siyasete veda edecek."
TEDBİR KARARI ÇIKARSA ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLECEK
Davada "Tedbir" kararı çıkarsa Özgür Özel ve ekibi tedbiren görevden el çektirilecek.
DAVA SÜRECİ: PAVYONDA DELEGE AVI, MECLİS'TE İRADE FESADI!
CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin şaibe ve delege pazarlığı iddiaları gündemden düşmedi.
CHP rozeti taşıyan davacılar kurultaylarda delege iradesinin manipüle edildiğini ve usulsüzlük yapıldığını birinci ağızdan itiraf etti.
Pavyon köşelerinde ve otel lobilerinde dağıtılan siyasi rüşvetler dosyaya girdi. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti.
KİM ŞİKAYETÇİ OLDU SÜREÇ NASIL İŞLEDİ
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.
Açılan iptal davaları 15 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleşti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasını 17 Nisan'da gördü.
Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
Hakim ara kararında, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verdi.
Davanın ikinci celsesi ise 26 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesine karar verdi.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEZA DAVASI AÇTI: KILIÇDAROĞLU MAĞDUR İMAMOĞLU ŞÜPHELİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Bu gelişmenin ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen kurultay iptal davasının 30 Haziran'daki üçüncü celsesinde mahkeme başkanı, ceza davasının dosyasının mahkemeye ulaştığını bildirdi.
Duruşmada söz alan davacı avukatı Üregen, söz konusu kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması nedeniyle kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu öne sürerek, bu durumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde ve 26. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında sabit olduğunu savundu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleri, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gereklerini ihlal edecek biçimde sakatlandığını belirten Üregen, söz konusu kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti.
Davalı avukatı Çağlayan da mahkemelerin, YSK kararında ve Yargıtay içtihatlarında siyasi partilerin kongre seçimlerine inceleme yapmaya yetkisi olmadığını savundu.
Mahkeme ara kararında, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.
CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.
ANKARA 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, İSTANBUL'DAKİ CEZA VE HUKUK DOSYALARINI İSTEDİ
Bu sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırladı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi de 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.
KURULTAYDA HİLE YAPILDIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN CEZA DOSYASI İNCELEMEYE ALINDI
Bu gelişmeler üzerine Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki hukuk ve ceza davalarının dosyalarının gönderilmesi için ilgili mahkemelere talep yazısı gönderdi.
Beşinci celsesi yarın görülecek dava öncesinde, kurultayda hile yapıldığı iddialarına ilişkin ceza dosyası ile İstanbul'daki ceza ve hukuk dosyaları da dava dosyasına eklendi.
DAVA 24 EKİM’E ERTELENDİ
15 Eylül’de görülen duruşmada mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti.
Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.
Duruşma, 24 Ekim 2025'e ertelendi.