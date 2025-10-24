CHP'de gözler şaibeli kurultay davasında! Hangi senaryolar masada? Bölünme kaçınılmaz

NE YÖNDE KARAR BEKLENİYOR

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi davaya ilişkin olası senrayoları yazdı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"CHP’de bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden çıkacak olan karara çevrildi.

CHP mahkeme kararına karşı siyasi baskı oluşturması amacıyla dün Parti Meclisi’nde olağan kongrenin tarihini belirledi. CHP 28-30 Kasım’da olağan kurultay yapacak

15 Eylül’de mahkemeden “mutlak butlan” kararının çıkması büyük ölçüde satın alınmıştı. Ancak mahkeme erteleme kararı verdi. Bu kez ise erteleme kararı satın alınmış durumda. Ama bakalım ne karar çıkacak? Eğer beklendiği gibi erteleme kararı çıkarsa CHP, kasım ayında olağan kongresini yapacağı için daha sonra mutlak butlan kararı verilse dahi bir anlamı kalmayacağı söyleniyor.

KİM KAYBEDECEK

Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin en büyük kaybedeni olacak. Hem partinin başına dönemeyecek hem de bu süreçteki tutumu nedeniyle parti içindeki tüm gücünü kaybetmiş olacak.

Kılıçdaroğlu’nu kurtaracak tek formül bugün mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması. Bu kez çıkmazsa geçmiş olsun. Çünkü zaman Kılıçdaroğlu’nun aleyhine işliyor.

CHP kurultayından çıkacak karar partinin geleceğini de şekillendirecek.

Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Ekrem İmamoğlu, Silivri’de unutulacak. Ama Özgür Özel kazanırsa bu kez Kemal Kılıçdaroğlu siyasete veda edecek."