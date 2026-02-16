Zonguldak'ta maden ocağında acı haber! İki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 madenciden biri yaralı olarak kuratılırken iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruştma başlatılırken madendeki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.
RTÜK BAŞKANI DANİŞ UYARDI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan (c.c.) rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" " ifadelerini kullandı.
YAYINCI KURULUŞLARA İNSAN ONURU UYARISI
"Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun"
ÇİZMELERİYLE MORGA KALDIRILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve 8 saat süren çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan Ziya Kiret'in çizmeleriyle morga kaldırılan cenazesi yürek burktu. Maden ocağındaki arama kurtarma çalışması sona erdi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağı göçüğünde işçi kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadiseye ilişkin gerekli soruşturma başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."
BAKAN GÖKTAŞ'TAN TAZİYE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.
Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz."
BU İLK DEĞİL
Göçüğün, tahkimat sisteminin üzerinden bir havalandırma tüneli kazıldığı sırada meydana geldiği bildirildi. Öte yandan, facianın yaşandığı maden ocağıyla ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Bu yılın başında da aynı bölgede bir işçinin şehit olduğunu hatırlatan Yusuf Gül, "Bu madende ilk kez can kaybı yaşanmıyor. 7 Ocak'ta yine bu ocakta bir göçük meydana gelmiş ve Feyyaz Korkmaz hayatını kaybetmişti. Bu aynı yıl içinde yaşanan ikinci göçük olarak kayıtlara geçti" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.
ACI HABER GELDİ
Maden ocağında meydana gelen göçük faciasında 2 işçi hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
VALİ HACIBEKTAŞOĞLU A HABER'DE SON DURUMU ANLATTI
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgedeki son duruma ve kurtarma çalışmalarının detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
FACİA SAAT 14.00'TE GELDİ
Öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ardından devletin tüm imkanları bölge için seferber edildi. Olayın detaylarını paylaşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bugün saat 14.00 sularında Gelik beldemizde, Taşbacacı Madencilik şirketinin maden ocağında bir maden kazası meydana geldi. Maalesef 3 işçimiz göçük altında kaldı" dedi. Kazanın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce yönetildiğini söyledi.
BİR İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI
Göçük altında kalan işçilerin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda ilk sevindirici haber öğleden sonra ulaştı. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bir işçimiz yaralı olarak saat 16.00'da çıkarıldı ve hastaneye ulaştırıldı. Çok şükür şu anda sağlık durumu, şuuru açık. Tabii tetkikleri, muayenesi ve tedavisi devam ediyor" sözleriyle yaralı işçinin durumuna ilişkin bilgi verdi. Diğer iki işçinin yerlerinin tespit edildiğini vurgulayan Vali, "Diğer iki işçimizin yerleri tespit edildi. Arama kurtarma ve tahlisiye ekiplerimiz, TTK, AFAD, UMKE tüm ekiplerimiz ocakta müdahaleye hazır bekliyor" açıklamasında bulundu.
Kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın fiziksel şartları, ekiplerin işini güçleştirse de titiz bir çalışma yürütülüyor. Bölgedeki çalışma şartlarına değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Ulaşıldı, yerleri biliniyor ancak henüz herhangi bir iletişim kurulamadı, çıkarılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımız bir havalandırma bacası açmak için çalışırken bu göçüğe maruz kalıyorlar. Şu anda risk devam ediyor ancak uzman ekiplerimiz çok tedbirli ve profesyonel bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALAR GECE BOYU SÜRECEK
Hava şartlarının ve zamanın kritik önem taşıdığı bölgede, çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Hava durumuyla ilgili bir risk söz konusu değil. Arama kurtarma çalışmaları 24 saat esasına göre devam edecek ancak inşallah çok kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz yedekleriyle beraber dışarıda hazır bekliyor, çalışma bitene kadar devam edecek" sözleriyle umutlu bekleyişin sürdüğünü aktardı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri sağ olarka kurtarılırken, 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
İlk işçinin kurtarılması umutları artırırken, yer altında olduğu bilinen diğer iki madenci için çalışmalar durmaksızın devam ediyor.
Göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret’e (60) ulaşabilmek adına tahlisiye ekiplerinin maden içerisindeki titiz ilerleyişi sürüyor.
BİR MADENCİ YARALI OLARAK KURTARILDI
Gelik Beldesinde Dağbaca mevkiinde bulunan Hüseyin Bektaş’a ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri olan İsmet Kabuk, ekiplerin hummalı çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.
Gelik beldesindeki maden ocağında yaşanan göçüğün ardından başlatılan kurtarma operasyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ve jandarma ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yer altındaki zorlu şartlara rağmen madenci İsmet Kabuk’un bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, talihsiz işçiyi sağ olarak yeryüzüne çıkarmayı başardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağ salim gün ışığına çıkarılan İsmet Kabuk, ocak önünde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk muayenesinin ardından genel sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Kabuk’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İki işçi için zamanla yarış sürüyor.
BİR KİŞİDEN SES ALINDI
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükteki bir kişiden ses alındığını bildirdi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül'e konuşan Vali, mahsur kalan işçilerin nerede olduklarını bildiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
3 İŞÇİ MAHSUR KALDI
Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.
EKİPLER BÖLGEDE
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.