Zonguldak'ta maden ocağında acı haber! İki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU A HABER'DE SON DURUMU ANLATTI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgedeki son duruma ve kurtarma çalışmalarının detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

FACİA SAAT 14.00'TE GELDİ

Öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ardından devletin tüm imkanları bölge için seferber edildi. Olayın detaylarını paylaşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bugün saat 14.00 sularında Gelik beldemizde, Taşbacacı Madencilik şirketinin maden ocağında bir maden kazası meydana geldi. Maalesef 3 işçimiz göçük altında kaldı" dedi. Kazanın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce yönetildiğini söyledi.

BİR İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Göçük altında kalan işçilerin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda ilk sevindirici haber öğleden sonra ulaştı. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bir işçimiz yaralı olarak saat 16.00'da çıkarıldı ve hastaneye ulaştırıldı. Çok şükür şu anda sağlık durumu, şuuru açık. Tabii tetkikleri, muayenesi ve tedavisi devam ediyor" sözleriyle yaralı işçinin durumuna ilişkin bilgi verdi. Diğer iki işçinin yerlerinin tespit edildiğini vurgulayan Vali, "Diğer iki işçimizin yerleri tespit edildi. Arama kurtarma ve tahlisiye ekiplerimiz, TTK, AFAD, UMKE tüm ekiplerimiz ocakta müdahaleye hazır bekliyor" açıklamasında bulundu.

Kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın fiziksel şartları, ekiplerin işini güçleştirse de titiz bir çalışma yürütülüyor. Bölgedeki çalışma şartlarına değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Ulaşıldı, yerleri biliniyor ancak henüz herhangi bir iletişim kurulamadı, çıkarılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımız bir havalandırma bacası açmak için çalışırken bu göçüğe maruz kalıyorlar. Şu anda risk devam ediyor ancak uzman ekiplerimiz çok tedbirli ve profesyonel bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR GECE BOYU SÜRECEK

Hava şartlarının ve zamanın kritik önem taşıdığı bölgede, çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Hava durumuyla ilgili bir risk söz konusu değil. Arama kurtarma çalışmaları 24 saat esasına göre devam edecek ancak inşallah çok kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz yedekleriyle beraber dışarıda hazır bekliyor, çalışma bitene kadar devam edecek" sözleriyle umutlu bekleyişin sürdüğünü aktardı.