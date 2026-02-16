PODCAST CANLI YAYIN

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük: Mahsur kalan 3 madenciden biri kurtarıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 madenciden biri yaralı olarak kurtarıldı. İki işçi için zamanla yarış sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.

BİR MADENCİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Mahsur kalan 3 madenciden biri yaralı olarak kurtarıldı. İki işçi için zamanla yarıl sürüyor.

BİR KİŞİDEN SES ALINDI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükteki bir kişiden ses alındığını bildirdi. A Haber muhabiri Yusuf Gül'e konuşan Vali, mahsur kalan işçilerin nerede olduklarını bildiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 

3 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

EKİPLER BÖLGEDE 

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.