Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük: Mahsur kalan 3 madenciden biri kurtarıldı

BİR KİŞİDEN SES ALINDI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükteki bir kişiden ses alındığını bildirdi. A Haber muhabiri Yusuf Gül'e konuşan Vali, mahsur kalan işçilerin nerede olduklarını bildiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.