DÖNÜŞ TRAFİĞİ GÜN BOYU DEVAM EDECEK

TEM'DE YOĞUNLUK VAR

Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç trafiği artış gösterdi.



Dönüş yolculuğunun yoğun ancak akıcı olduğu güzergahta, ulaşım şu an için büyük bir aksama yaşanmadan sağlanıyor.



SAĞANAK VE SİS SÜRÜCÜLERİ ETKİLİYOR

Tatilcilerin Bolu geçişindeki yolculuğunda hava şartları da etkili oluyor. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış ve görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor. Emniyet ekipleri, özellikle viyadükler ve tünel girişlerinde sürücülerin takip mesafesine uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.