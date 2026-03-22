Yollarda bayram dönüşü yoğunluğu | TEM'de son durum ne? İstanbul istikametine gidecek sürücüler dikkat

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan kilit nokta TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı seyrediyor. 3 günlük tatilin bitişiyle yollara düşen sürücüler, sağanak ve sisin etkili olduğu güzergahta ulaşımı kontrollü şekilde sağlarken; trafik yoğunluğunun gün boyu artarak devam etmesi bekleniyor.

  • Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatilcilerin dönüş yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu geçişinde başladı.
  • Dönüş yolculuğunda trafik yoğun ancak akıcı seyrediyor ve büyük bir aksama yaşanmıyor.
  • Bolu geçişinde sağanak yağış ve sis görüş mesafesini düşürüyor, sürücüler dikkatli ilerliyor.
  • Emniyet ekipleri viyadük ve tünel girişlerinde sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda uyarıyor.
  • Akşam saatlerine doğru dönüş trafiğinin daha da artması bekleniyor.

Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte, tatilcilerin dönüş çilesi erken saatlerde başladı.

Özellikle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç trafiği artış gösterdi.

Takvim.com.tr yollardaki son durumu dakika dakika aktarıyor.

DÖNÜŞ TRAFİĞİ GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Tatilin son saatlerini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların akşam saatlerine doğru yoğunluğu daha da artırması bekleniyor.

TEM'DE YOĞUNLUK VAR

Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç trafiği artış gösterdi.

Dönüş yolculuğunun yoğun ancak akıcı olduğu güzergahta, ulaşım şu an için büyük bir aksama yaşanmadan sağlanıyor.

SAĞANAK VE SİS SÜRÜCÜLERİ ETKİLİYOR

Tatilcilerin Bolu geçişindeki yolculuğunda hava şartları da etkili oluyor. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış ve görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor. Emniyet ekipleri, özellikle viyadükler ve tünel girişlerinde sürücülerin takip mesafesine uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.