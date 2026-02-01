Washington-Tahran arasında gerilim yükseliyor: ABD basınından Ankara'da barış masası iddiası
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, nükleer silaha karşı olduklarını ve yalnızca bu alanda adil bir anlaşmaya açık olduklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda aynı noktada olduklarını vurgulayan Erakçi, güven ve yaptırım şartını öne çıkardı. Tahran, olası bir savaşın ise tüm bölgeyi ateşe atacağı uyarısında bulundu. ABD basını iki ülke arasında Ankara'da barış masası kurma çalışmaları yapıldığını bildirdi.
İran'dan ABD'ye kritik nükleer mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, nükleer silaha karşı olduklarını ve sadece bu alanda anlaşmaya açık olduklarını açıkladı. Yaptırımların kaldırılması için güven vurgusu yapan Tahran, savaşın kaçınılabilir olduğunu savundu. Washington cephesinde ise Orta Doğu'daki hava savunma hazırlıkları yapılıyor.
BARIŞ MASASI ANKARA'DA KURULABİLİR
İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor.
ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.
Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin,"İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"ifadelerine yer verilirken, Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.
ABD GEMİSİ İSRAİL'DEN AYRILDI
ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya başlamasının ardından İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na demirleyen Amerikan askeri gemisinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.
ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, donanmaya ait "Delbert D. Black" isimli füze destroyer gemisinin bugün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi.
Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin ise bilgi verilmedi.
ABD donanmasına ait söz konusu füze destroyer gemisinin İran arasında yaşanan gerilimin ardından 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirlediği bildirilmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait söz konusu geminin Eilat'a gelişinin "daha önceden planladığı" ifade edilmişti.
DEVRİM MUHAFIZLARINDAN ABD PAYLAŞIMI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef alan bir görsel paylaştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, son dönemde artan bölgesel gerilim ve ABD'ye ait askeri unsurların bölgedeki varlığına dikkat çeken bir görsel paylaştı. Görselde, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarında sık sık tehdit unsuru olarak gündeme getirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı sahne yer aldı. Paylaşımda, uçak gemisine isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği, denize saplanmış kılıç figürlerinin öne çıktığı görüldü. Görselde ayrıca Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan"Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine yer verildi.
YALNIZCA NÜKLEER ALANDA ANLAŞMA MÜMKÜN
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmaya taraftar olduklarını belirterek,"Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün."dedi.
Erakçi, resmi Telegram hesabından CNN ile yaptığı röportajı yayımladı.
Bölge ülkeleriyle birlikte ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını söyleyen Erakçi, şunları kaydetti:
"Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak bizim güvene ihtiyacımız var. Asgari düzeyde bir güven mutlaka gereklidir."
Erakçi, İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi halinde tüm ayrıntıları konuşmaya hazır olduğunu söyledi.
Ülkesinin 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmadan dolayı güven sorunu yaşadığını vurgulayan Erakçi, "ABD gerekçe sunmadan anlaşmadan çekildi. Geçtiğimiz yıl ise müzakere kararı verdiğimiz bir zamanda saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD'ye olan güvenimizi kaybettik." dedi.
"SAVAŞ ÖNLENEBİLİR"
Erakçi, son dönemde artan İran-ABD askeri gerilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Savaş için hazırlıklı olmalarından dolayı herhangi bir endişeye duymadıklarını söyleyen Erakçi, "Bana göre savaş kaçınılmaz değil ve önlenebilir. Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazır olmaktır. Savaşa hazır olmamız savaşmak istediğimiz manasına gelmez, aksine savaştan kaçındığımız anlamına gelir. En büyük endişem, yanlış bilgilere dayalı askeri operasyonlar ve bu konulardaki hesap hatalarıdır." diye konuştu.
Erakçi ayrıca,"farklı unsurların" ABD'yi savaşa çekmeye çalıştığını ancak ABD Başkanı Trump'ın "doğru kararı verecek kadar akıllı"olduğunu dile getirdi.
İran ile ABD arasında yaşanacak olası bir savaştan tüm bölgenin olumsuz etkileneceğini vurgulayan Erakçi, "İsrail ile savaşta, çatışmanın genişlememesi için çaba gösterdik. Ancak ABD ile savaşırsak bölgedeki ABD üsleri göz önüne alındığında çatışmanın daha geniş alanlara yayılacağı da bir gerçektir." uyarısında bulundu.
ABD'Lİ ŞİRKETLERİN İRAN'DA FAALİYET GÖSTERMESİ
Erakçi, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma gerçekleşmesi halinde bölge ekonomisinin de canlanacağın belirterek, şöyle konuştu:
"ABD şirketlerinin İran'da çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi noktasında bizim açımızdan herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu konuda sorun çıkaran taraf ABD'dir çünkü kendi şirketlerine İran'da çalışmaları için izin vermemekteler."
İRAN: ABD SAVAŞ BAŞLATIRSA BÖLGESEL OLACAKTIR
İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söyledi.
İran devlet televizyonuna ait internet sitesi iribnews'e göre, Hamaney, devrimin 47. yılı münasebetiyle Tahran'daki konutunda halka hitap etti.
Hamaney, "Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır."dedi.
Washington yönetiminin zaman zaman savaştan söz etmeleri, uçaklardan ve savaş gemilerinden bahsetmelerinin yeni bir durum olmadığını dile getiren Hamaney, "Geçmişte de Amerikalılar defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, 'tüm seçenekler masada' demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi." ifadelerini kullandı.
Tahran yönetiminin, savaş başlatan taraf olmak istemediğini ve hiçbir ülkeye saldırmak istemediğini dile getiren Hamaney, "İran halkı, kendisine saldıran ve zarar veren olursa, ona çok sert bir karşılık verir." şeklinde konuştu.
Ülkesinde sokak gösterilerinde yaşanan olayları darbe girişimine benzeten Hamaney, "Yaşanan fitne, bir darbeye benziyordu. Bu darbe bastırıldı. Amaçları, ülkenin yönetiminde etkili ve kritik merkezleri tahrip etmekti. Bu nedenle polise, devlet kurumlarına, Devrim Muhafızları merkezlerine, bankalara ve camilere saldırdılar, Kur'an yaktılar. Ülkeyi yöneten merkezleri hedef aldılar. Bu, darbe girişimine benzer bir durumdu." dedi.
İRAN AVRUPA ÜLKELERİNİN ORDULARINI TERÖR LİSTESİNE ALDI
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasına yanıt olarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti.
Kalibaf, "Mütekabiliyet yasası gereğince, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşı, Avrupa ülkelerinin orduları terörist grup olarak kabul edilmektedir. Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği'ne ait olacaktır." dedi.
İran Meclis Başkanı, AB'nin bu kararı ABD etkisinde aldığını ifade etti.
Mecliste Devrim Muhafızları Ordusu askeri kıyafetleriyle yerlerini alan milletvekilleri ABD ve AB karşıtı sloganlar attılar.
"ASKERİ ATEŞELER ÜLKEDEN ÇIKARTILSIN" ÇAĞRISI
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf'ın konuşmasının ardından söz alan İran Meclisi Divan üyesi Alirıza Selimi, Stratejik Eylem Yasası'na atıfta bulunarak, söz konusu yasa gereğince ülkede bulunan AB üyesi ülkelerin büyükelçiliklerindeki askeri ataşelerin "terörist hükmünde" olduklarını ve İran'dan sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.
Selimi,"Bu yasa uyarınca Avrupa ülkelerinin ordularının terör örgütleri kapsamında ilan edildiğini ve bunun da resmen duyurulup yasalaştığını siz ifade ettiniz. Bu çerçevede, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinde ülkemizde bulunan askeri ataşelerinin en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerekir, çünkü bunlar teröristtir." dedi.
"Teröristlere barınak sağlamak yürürlükteki yasalara aykırıdır" diyen Selimi, terörizme ülkede sığınma imkanı tanınamayacağını veya bu kişilerin askeri ataşe sıfatıyla ülkede bulunamayacağını vurguladı. Bunun açık bir kanun hükmü olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Meclis Başkanı Kalibaf, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Selimi'nin yaptığı uyarıya cevaben, dile getirilen hususun Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından takip edilmesi gerektiğini ifade etti ve komisyonun Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle birlikte konuyu izlemesini istedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak'ta "X" hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.
İran'daki gösterilere işaret eden Kallas,"Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.
İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.
İRAN: BU BİR PSİKOLOJİK HAREKATTIR
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ahmed Vahidi, ABD donanmasının bölgede bulunmasını "psikolojik harekat" olarak değerlendirdi.
Merh Haber Ajansı'na göre, Vahidi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Vahidi, "Bu donanma gruplarının bölgede varlığı yeni bir durum değil. Biz bunu düşmanın psikolojik harekatının bir parçası olarak değerlendiriyoruz ve buna itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
İran silahlı kuvvetlerinin hazırlık düzeyinin İran-İsrail 12 günlük savaşına kıyasla çok daha yüksek olduğunu dile getiren Vahidi, "düşmanların tüm hareketlerinin tamamen kontrol ve gözetim altında" olduğunu kaydetti.