CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | Vatandaşlara yiyecek stoklayın çağrısı! İran’dan fotoşov

İran-Lübnan ve İsrail hattında topyekün savaş tehditleri devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin ardından gerilim had safhaya yükseldi.

İsrail medyasına göre, Tel Aviv topyekün bir savaş için hazır. Hatta İran ya da Hizbullah'a karşı önleyici saldırıya da hazırlanıyor. Mako'nun televizyonunda yer alan bilgilere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sadece Lübnan'la sınırlı kalmayacak bir operasyon hazırladı. Hazırlanan senaryolar roket ateşinin yanı sıra karadan ve denizden sızmaları da içeriyor.

The New York Times'ın haberine göre ise İsrail, halka güvenli odalarda yiyecek ve su stoklamaları tavsiyesinde bulundu. Diğer yandan İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı.