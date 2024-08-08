CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | Vatandaşlara yiyecek stoklayın çağrısı! İran’dan fotoşov

İran-Lübnan ve İsrail hattında topyekün savaş tehditleri devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin ardından gerilim had safhaya yükseldi.
İsrail medyasına göre, Tel Aviv topyekün bir savaş için hazır. Hatta İran ya da Hizbullah'a karşı önleyici saldırıya da hazırlanıyor. Mako'nun televizyonunda yer alan bilgilere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sadece Lübnan'la sınırlı kalmayacak bir operasyon hazırladı. Hazırlanan senaryolar roket ateşinin yanı sıra karadan ve denizden sızmaları da içeriyor.
The New York Times'ın haberine göre ise İsrail, halka güvenli odalarda yiyecek ve su stoklamaları tavsiyesinde bulundu. Diğer yandan İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı.
Muhafızların donanma filosuna çok sayıda seyir füzesi eklendi. Bu yeni füzelerin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, bugün teslim alınan silahların da fotoğraflarını yayımladı.
İsrail basının haberine göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgesel gerginliklerin artmasıyla birlikte çeşitli tiplerde uzun ve orta menzilli füze sistemleri, insansız hava araçları ve radarların envantere eklendiğini söyledi.
The New York Times'ın haberine göre; İsrail, halka güvenli odalarda yiyecek ve su stoklamaları tavsiyesinde bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu askerlere, İsrail'in "saldırıya olduğu kadar savunmaya da hazır olduğunu" söyledi. Haberde, saldırının ne zaman gerçekleşeceğine dair istihbarat zayıf ve sık sık değiştiği belirtildi. Ancak İsrailli yetkililer Hizbullah'ın, İran'ın kendi misillemesini yapmadan önce ayrı bir saldırı düzenlemesini beklediğini söyledi. İsrail'deki hastaneler tıbbi ve cerrahi malzemeler, binlerce ünite kan, dizel yakıt ve benzin stoklayarak savaşa hazırlanıyor. Hastaların yer altı koğuşlarına taşınması bekleniyor ve arama kurtarma ekipleri büyük şehirlerde konuşlandırıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansına katılan Rajagopal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İsrail'in BM'nin bir parçası olmak istemediğini aktaran Rajagopal, "O halde rejimini devirelim. İsrail'i kovmayalım ama devirelim. Bu durum, ABD'nin vetosu nedeniyle engellenen BM Güvenlik Konseyinin onayıyla olmaz ancak Genel Kurul ile yapılabilir." diye konuştu.Eninde sonunda İsrail'in yaptığı tüm ölümcül eylemlerin hesabını vermek zorunda kalacağını belirten Rajagopal, "İsrail için hesap gününün geleceğine kesinlikle inanıyorum. Uluslararası Adalet Divanının bulguları ve İsrail'in meşruiyetini kaybetmesi nedeniyle davranış değişikliğinin geleceğinden son derece umutluyum." dedi.Rajagopal, İsrail'deki radikal Siyonizme karşı seferberliğin son 15 yılda arttığına işaret ederek, "Sanırım artık bir tür dönüm noktasındayız. Hesap verme günü hemen gelmese de İsrail ve politikalarının sonsuza kadar sürmeyeceği aşikardır. Bunun mutlaka bir sonu olacaktır." diye konuştu.
İsrail medyasına göre, Tel Aviv son olayların topyekün bir savaşa dönüşmesine hazır olduğu mesajını verirken, aynı zamanda İran veya Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırıya da hazırlanıyor. Mako televizyonunda yer alan bilgilere göre, IDF, sadece Lübnan'la sınırlı kalmayak önemli bir müdahale operasyonu hazırladı. Hazırlanan senaryolar roket ateşinin yanı sıra karadan ve denizden sızmaları da içeriyor. Mako, Hizbullah'ın daha önce göstermediği yetenekleri göstermesi halinde İsrail'i kuzey cephesini açmak zorunda kalacağını belirtti ve bunun hükümetin Gazze'yi ana cephe, kuzeyi ise ikincil cephe olarak tanımlamasından bu yana savaşın hedeflerinde önemli bir değişikliğe gidilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Mako'ya göre, bunun güneydeki dikkatleri kuzeye kaydırmak için bir fırsat olduğunu bile öne sürenler var.
ABD, Mısır ve Katar ortak bir açıklama yaparak ''Derhal ateşkes ilan edilmeli'' çağrısında bulundu.
Üç devletin yaptığı açıklamada ''Rehineleri ve tutukluları serbest bırakmanın zamanı gelmiştir. Daha fazla zaman kaybedilmemeli. Hiçbir tarafın daha fazla erteleme için mazereti olmamalı.'' denildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldıkları ifade edildi.
Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.
İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi. Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi. Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı.
Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü. Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti.
İsrail Başkanı Netanyahu ise binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybetmesine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 15 bin olduğunu ve 15 bin de Kassam Tugayları üyesinin öldüğünü ileri sürdü.
Gazze'de sivil kayıpların diğer ülkelerdeki şehir çatışmalarına oranla "düşük olduğunu" iddia eden Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor. Muhtemelen en zor kentsel savaş koşullarında bire-bir oran, İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı." yorumunda bulundu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 307 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 307 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 'dört katliam' gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 22 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 699'a, yaralı sayısının da 91 bin 722'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Moşe Yaalon, Netanyahu'ya sert bir çıkış yaparak, ateşkese karşı çıkan kabinesindeki aşırı sağcı üyeleri yatıştırmak için İsrailli esirleri "feda etmeye" hazır olduğunu söyledi.
Ya'alon, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, savaş sırasında Filistinlileri yerlerinden etmeye çalışmakla suçladı.
Yakın zamanda İsrail'in esirlerini kurtarmak için Gazze'nin tüm nüfusunu aç bırakmanın "haklı" olabileceğini söyleyen Ben-Gvir ve Smotrich, Netanyahu'nun koalisyon hükümetinin önemli parçaları ve daha önce savaşı sona erdirmek için taviz vermesi durumunda onu terk edecekleri tehdidinde bulunmuşlardı.
Hizbullah ile İsrail arasında saldırı tehditleri devam ederken Lübnan’da bölge sakinleri ve turistler bölgeyi terk etmeye başladı. Lübnan’daki havayollarında yoğunluk devam ediyor. Avrupa ülkelerinden art arda gelen Lübnan’ı terk etme uyarılarının ardından Beyrut Havalimanı’nda kaos yaşanıyor.
ABD basını, Hizbullah’ın İsrail’e İran’dan önce saldırabileceğini belirtti. CNN’e göre Hizbullah, İran’ın tereddütlerine rağmen yakında İsrail’e karşı harekete geçebilir.