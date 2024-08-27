CANLI TAKİP | İsrailli aşırı sağcı bakana tepkiler sürüyor: Mescid- Aksa kırmızı çizgimizdir! İntikam kaçınılmaz İran resti çekti

İsrail tarafından Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da, Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün Beyrut'ta birkaç saat arayla uğradıkları suikastların ardından İran, İsrail'e misilleme yapılacağı sözünü verdi
Kum kentindeki camiye intikam bayrağı çeken İran, İsrail 1 Nisan'da Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurunca, 13 Nisan'da dron ve füze saldırısı ile misillemede bulunmuştu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki gösteren İran, misilleme saldırısına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı ve 'intikam kaçınılmaz' dedi. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki açıklamasının ardından "provokasyonların sadece gerilimi artırdığını" bildirdi.Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönündeki açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Sözcü, "Dikkatlerin, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının sağlanması ve daha geniş kapsamlı bölgesel istikrar koşullarının yaratılması için devam eden diplomatik çabaların üzerine odaklanması gerektiği bu zamanda, provokasyonlar sadece gerilimi tırmandırır." ifadesini kullandı.ABD'nin, tarihi statükonun korunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren Sözcü, ülkesinin, İsrail'in güvenliğine zarar veren ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasıyla çelişen tek taraflı adımlara karşı çıkmaya devam edeceğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Hizbullah'ın Pazar günkü saldırılarına sınırlı bir cevap vermesi nedeniyle siyasi tepkilerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Guardian gazetesine göre, eleştirilerin büyük bir bölümü başbakanın bölünmüş koalisyonun aşırı sağ kanadından geldi. Benny Gantz, hava saldırılarını "çok az, çok geç" olarak nitelendirirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "İsrail tek bir önleyici saldırıyla yetinmemeli. Kuzeydeki tehdidi ortadan kaldırıp ve sakinlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine olanak sağlamak için Hizbullah'a savaş açmalıyız" dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Haniye suikastına vereceği yanıtın “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.
“İran nasıl ve ne zaman intikam alacağına kendi karar verecek. Direniş Ekseni, kendi plan ve kapasitesine göre İsmail Haniye'nin intikamını alacak." dedi ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısına atıfta bulunarak, "Dün gördüklerimiz intikamın sadece bir parçası” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yardım faaliyetlerinin İsrail ordusunun tahliye emirleri nedeniyle askıya alındığını açıkladı.Basına konuşan kıdemli BM yetkilisi, güvenlik kaygıları nedeniyle BM personelinin bölgedeki çalışmalarını sürdüremediğini aktardı.İsrail ordusunun tahliye emri verdiği ve saldırmaya hazırlandığı bazı bölgeler, Deyr el Balah yerleşim merkezini kapsıyor. BM faaliyetlerinin önemli bir kısmı da bu bölgeden yürütülüyor.Yardım faaliyetlerini yürüten personelin hızla bölgeyi terk ettiği ve ekipmanlarını geride bıraktığı bildirildi.
Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nde ateşkes ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Bakanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasının öncelikli çabaları olduğunu teyit etti." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'de sağlanacak ateşkesin de bölgesel bir savaşa neden olabilecek gerilimi düşürmenin ilk adımı olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bakan Safedi, Mısır-Katar-ABD'nin Gazze'de ateşkes için sarf ettikleri çabaları desteklediklerini dile getirdi." denildi.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sürdürdüğü ihlallerinin de konuşulduğu vurgulanan açıklamada, Safedi ve Abdulati'nin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını şiddetle kınadıkları ifade edildi.
Resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Vadi Rahhal beldesi yakınlarında İsrail bayraklarıyla toplanan silahlı Yahudi yerleşimcilerin, beldeye girişleri engelledikleri ve sivil araçlara ateş açtıkları ifade edildi.
Filistin Kızılayı saldırıda 4 vatandaşın yaralandığı açıklarken Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 652'ye yükseldi.
Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelere, "Görüşmelerde herhangi bir çöküntü yok. Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece ara bulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı." şeklinde yanıt verdi.
Halen yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti.
Öte yandan Kirby, Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkes görüşmelerini ve sürecini olumsuz etkilemediğini vurguladı.
Kirby, "Hizbullah'ın hafta sonu yaptığı roket ve dron saldırılarına rağmen, ki İsrail bunları çok iyi şekilde savundu, bunlar sahada ateşkesin sağlanması için uğraşan ekiplerin çalışmasını etkilemedi." değerlendirmesini yaptı.
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, İran ve Katar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Katar'a İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle teşekkür eden Arakçi, Gazze'de savaşı sona erdirecek girişimleri olumlu karşıladıklarını belirterek, "Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Al Thani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği savaşın engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "İslam ülkeleri bir araya gelerek Siyonist rejim destekçilerini Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya zorlamalıdır. Gazze'de her bir saatte insanlık suçu işlenmekte. Ancak yeri geldiğinde bir kişi için seslerini yükselten ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden bazı ülkeler işlenen bu savaş suçları karşısında sessizliklerini koruyorlar" dedi.
Uluslararası toplumun Gazze'deki insanlık dramı karşısında sessiz kalmalarını eleştiren Al Thani, "Katar olarak Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanması için tüm çabalarımızı göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda bölgede önemli bir oyuncu olan İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı rolünü de hesaba katıyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda İran ile iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve İran'ı ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gallant, Brown ile İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırıları, Gazze'de tutulan esirlerin geri getirilmesi çabaları ve İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik durumunu ele aldı.
Ayrıca, Gallant, Brown'a İran'ın bölgede artan "saldırganlığına" karşı birlikte çalışma çağrısı yaparken, Tahran'ın nükleer kapasiteye ulaşma çabalarının devam ettiğini öne sürdü.
İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemeye yönelik ortak taahhütlerini yerine getirmek için İsrail ve ABD'nin her an hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Söz konusu görüşmeye İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de katıldığı bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Brown ile İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı'nı ziyaret eden Halevi, burada yaptığı açıklamada, ordunun dün "Hizbullah'ın İsrail vatandaşlarına zarar vermeye yönelik bir başka girişimini" engellediğini öne sürerek, Lübnan'da bulunan hareketin hala kapasiteye sahip olduğunu ve Hizbullah'la "işin henüz bitmediğini" dile getirdi.
Ayrıca Halevi, "İsrail güçlüdür ve kendini güçle savunur, ancak yine de yanımızda güçlü bir müttefikimizin olması her zaman iyidir." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu dün, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.
Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme başlattığını açıklamıştı.
Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.