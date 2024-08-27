CANLI TAKİP | İsrail’den geniş çaplı saldırılar! Ateşkes görüşmesinde yeni perde! ABD basını yazdı: İran’ın saldırısı daha öncekilere benzemeyecek

İsrail tarafından Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da, Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün Beyrut'ta birkaç saat arayla uğradıkları suikastların ardından İran, İsrail'e misilleme yapılacağı sözünü verdi
Kum kentindeki camiye intikam bayrağı çeken İran, İsrail 1 Nisan'da Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurunca, 13 Nisan'da dron ve füze saldırısı ile misillemede bulunmuştu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki gösteren İran, misilleme saldırısına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı ve 'intikam kaçınılmaz' dedi.
Uzmanlar İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısının daha öncekilere benzemeyeceğini ifade etti. NYT'ye göre Tahran, bölgede savaş gemileri konuşlandırılmış olan ABD'yi de işin içine çekecek.
Öte yandan bugün İsrail, Amerika, Mısır ve Katar'dan arabulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri için Doha'da bir araya geleceği öğrenildi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
ABD'li New York Times gazetesi İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.
NYT'ye göre uzmanlar İran saldırısının daha öncekilere benzemeyeceğini düşünüyor ve çok hedefli bir saldırı bekliyor. Gazeteye göre Tahran'ın temel hesabı bölgede savaş gemileri konuşlandırılmış olan ABD'yi içine çekme riski taşımayan bir yanıt bulmak.
Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.
Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.
İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı harekete geçtiğine işaret edilen haberde, Kara Kuvvetlerine destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının (İHA) da kaldırıldığı ifade edildi.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Bakanlığın bir başka açıklamasında da İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, çok sayıda zırhlı araçla Cenin kentine girerek İbn-i Sina Hastanesi yakınına konuşlandı.
İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, söz konusu araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine batıdan giren İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskın yaptı ve kuşatma altına aldı. Ambulansların çalıştırılmasına engel olan İsrail askerleri, ambulansların bazılarında arama yaptı.
Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile saldırı düzenlendi, saldırı sonucu yaralıların olduğu ancak İsrail'in bölgeyi kuşatmaya aldığı için ambulansların olay yerine giremediği bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampına baskın düzenledi, bölgede İsrail ordusuna ait İHA'lar yoğun uçuşlarını sürdürüyor.
Filistin Kızılayı ekiplerinin İsrail'in engelleri nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği kaydedildi.
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.
Bu arada Filistinli direniş grupları da İsrail askerleri ile çatışmaya girildiği yönünde açıklamalar yaptı.
Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husi savaşçıların geçen hafta vurduğu Sounion adlı petrol tankerinin hâlâ yanmakta olduğu bildirildi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 150 bin ton (yaklaşık bir milyon varil) ham petrol taşıyan geminin petrol sızdırıyor olabileceğini duyurdu.
21 Ağustos Çarşamba gününden bu yana saldırıya uğrayan Yunan bandıralı Sounion tankeri, Cuma gününden bu yana yanıyor.Pentagon'un açıklamasında, tankeri kurtarmak için yapılan girişimlerin Husiler tarafından engellendiği de vurgulandı. Tankerin taşıdığı bir milyon varil ham petrol, şimdiye kadarki en büyük petrol sızıntılarından birisine ve büyük bir çevre felaketine neden olabilir.
Sounion, Atina merkezli Delta Tankers şirketine ait Husiler tarafından vurulan üçüncü tanker oldu. Husi militanlar, Delta Tankers'in "işgal altındaki Filistin limanlarına girme yasağını ihlal ettiğini" söyleyerek saldırıyı gerekçelendiriyor. On aylık süreçte Husiler iki gemiyi batırdıklarını, iki mürettebatı da öldürdüklerini açıklamıştı.
İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ordu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan İsrail heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için Kahire'de yapılan müzakerelerin ardından Tel Aviv'de istişareler gerçekleştirdi.
Uzman heyet istişarelerin ardından müzakereler için yarın Doha'ya gidecek.
Haberde, heyetin, anlaşmanın genel hatlarına ilişkin açık konularda bulunan boşlukların azaltılması amacıyla arabulucularla görüşmelere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Ayrıca heyetin ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda İsrail ve Hamas ile müzakerelere devam eden Mısır, Katar ve ABD'li temsilcilerle görüşmesi öngörülüyor.
İsrailli eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesi için "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail ordusunu parçalara ayırdı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Brik, İsrail ordusunun siyasi kademenin belirlediği "Hamas'ı yok etmek" hedefini gerçekleştirmede başarısız olduğunu yazdı.
İsrailli emekli Tümgeneral, "uygunsuz davranış ve operasyonel disiplinsizlik nedeniyle" Gazze'deki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını ifade etti.
"UÇURUMUN DİBİNE DÜŞEBİLİRİZ"
Ateşkes anlaşmasına ilişkin Brik, şunları aktardı:
"İsrail, Hamas ile çatışmayı durdurma ve esir takası anlaşması imzalamazsa durum daha da kötüleşebilir ve uçurumun dibine düşebiliriz."
İSRAİLLİ YETKİLİLER "YOLLARINI KAYBETTİLER"
Brik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi'yi sorumlu tutarak, "Yollarını kaybettiler ve bizi güvenli bir limana ulaştıramadılar." değerlendirmesinde bulundu.
İsrailli eski Tümgeneral, Netanyahu, Gallant ve Halevi'yi "Binden fazla İsraillinin ölümü, yüzlercesinin kaçırılması, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde yüz binden fazla kişinin yerinden edilmesi, Hamas ve Hizbullah ile yıpratma savaşına girilmesinden de" sorumlu tuttu.
Brik, bu 3 İsrailli yetkilinin Orta Doğu'da gerilimi artırarak çok alanlı bir savaşa yol açabileceklerine dikkati çekerek, "İsrail'in ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çöküşünde ve halkın çeşitli kesimleri arasında nefretin artmasında sorumlulukları var." dedi.
Gazze'de savaşan İsrailli asker ve komutanlarla konuştuğunu söyleyen Brik, onların kendisine, "Hamas ile nadiren yüz yüze savaşıyoruz, çete savaşı veriyorlar. Hamas üyeleri tünellerden çıkarak tanklarımıza ve zırhlı araçlarımıza tanksavar roketiyle saldırıyor. İsrail ordusunun tarama yaptığı evlere tuzaklar ve patlayıcılar yerleştirip, tünellerde tekrar kayboluyorlar." dediğini yazdı.
Brik, İsrail askerlerinin kendisine, "İsrail Ordu Sözcüsü (Daniel Hagari) ile askeri alanı takip eden muhabirlerin medyada Hamas ile yüz yüze zorlu çatışmalara girildiğine ve çok sayıda üyesinin öldürüldüğüne ilişkin söylediklerinin asılsız" olduğunu aktardığını belirtti.
İSRAİL'DE BÜYÜK BİR HASTANE MÜDÜRÜNDEN KORKUNÇ AÇIKLAMALAR
Brik, ölü ve yaralı İsrail askerlerinin getirildiği ve ismini vermediği büyük bir hastanenin genel müdürünün son günlerde kendisine "korkunç açıklamalar" yaptığını aktardı.
İsrailli eski Tümgeneral, söz konusu hastane müdürünün, "Askerler arasında ölen ve yaralananların yüzde 90'ından fazlası evlerde arama yaparken patlayıcı ve bubi tuzaklarıyla, antitank roketleriyle veya dost ateşiyle öldü, yüzde 10'dan azı ise yüz yüze çatışma hayatını kaybetti." dediğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın olası bir saldırısı durumunda İsrail'i savunmaya kararlı olduğunu söyledi.
Kirby, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, bir saldırı olasılığını tahmin etmenin zor olduğunu ancak Beyaz Saray'ın İran söylemini ciddiye aldığını söyleyerek, "Bölgede güçlerimizi güçlendirmemizin nedeni, eğer isterlerse saldırı başlatmaya hazır olduklarına ve pozisyonlarının bu olduğuna inanıyoruz. İran'a olan mesajımız tutarlıdır, tutarlı olmuştur ve tutarlı kalacaktır. Birincisi, bunu yapmayın. Bunu tırmandırmak için hiçbir neden yok. Potansiyel olarak bir tür tam kapsamlı bölgesel savaş başlatmak için hiçbir neden yok. İkincisi, eğer bu noktaya gelirse İsrail'i savunmaya hazır olacağız" dedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'ye güvenilmemesi konusunda hükümete uyarıda bulundu ancak "bazı alanlarda düşmanla etkileşime girilmesinin önünde engel olmadığını" söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğindeki yeni hükümet kabinesini kabul ettiği toplantıda konuştu.
Yeni kabinenin Meclis'te eksiksiz güvenoyu almasından memnuniyetini dile getiren Hamaney, Pezeşkiyan'ın kabine listesini kendisiyle istişare ettiğini ve kendisinin de bazı isimleri özellikle tavsiye ettiğini belirtti.
Hamaney, yeni hükümetin önceliklerinden birinin pahalılık ve enflasyon sorununu çözmek olması gerektiğini ifade etti.
Ekonomideki sorunların çözümünü Batı ile müzakerelere bağlanmaması gerektiğini söyleyen Hamaney, "Umudumuzu düşmana bağlamamıza gerek yok. Planlarımız için düşmanların onayını beklememeliyiz." dedi.
Hamaney, "Bu gerçek, Cumhurbaşkanımızın sözlerinde ve Dışişleri Bakanının birkaç gün önceki açıklamalarında da mevcuttu. Elbette bu düşmanla bir yerde etkileşime girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ancak sorun şu ki ona güvenmememiz gerekiyor. Bazı yerlerde aynı düşmanla etkileşime girmek çelişkili değil, engel yok." diye konuştu.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Esirler Cemiyeti, Zamir İnsan Hakları Kurumu ve Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi, "27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü" münasebetiyle ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cenazeleri sayı mezarlıklarında ve buzdolaplarında saklanan şehit sayısı 552. Sayı Mezarlığı'nda 256, buzdolaplarında ise 296 şehit cenazesi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Cenazeleri alıkonulanlar arasında, 9 kadın, 32 esir, 18 yaş altı 55 çocuk, 5 İsrail vatandaşı Filistinli ve Lübnan'daki Filistinlilerden 6 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 149 Filistinlinin cenazesine el koyduğu kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nden de yüzlerce Filistinlinin naaşına el koyduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail makamlarından şu ana kadar henüz gerçekçi bir açıklama yapılmadığı hatırlatıldı.
İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki açıklamasının ardından "provokasyonların sadece gerilimi artırdığını" bildirdi.Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönündeki açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Sözcü, "Dikkatlerin, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının sağlanması ve daha geniş kapsamlı bölgesel istikrar koşullarının yaratılması için devam eden diplomatik çabaların üzerine odaklanması gerektiği bu zamanda, provokasyonlar sadece gerilimi tırmandırır." ifadesini kullandı.ABD'nin, tarihi statükonun korunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren Sözcü, ülkesinin, İsrail'in güvenliğine zarar veren ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasıyla çelişen tek taraflı adımlara karşı çıkmaya devam edeceğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Hizbullah'ın Pazar günkü saldırılarına sınırlı bir cevap vermesi nedeniyle siyasi tepkilerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Guardian gazetesine göre, eleştirilerin büyük bir bölümü başbakanın bölünmüş koalisyonun aşırı sağ kanadından geldi. Benny Gantz, hava saldırılarını "çok az, çok geç" olarak nitelendirirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "İsrail tek bir önleyici saldırıyla yetinmemeli. Kuzeydeki tehdidi ortadan kaldırıp ve sakinlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine olanak sağlamak için Hizbullah'a savaş açmalıyız" dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Haniye suikastına vereceği yanıtın “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.
“İran nasıl ve ne zaman intikam alacağına kendi karar verecek. Direniş Ekseni, kendi plan ve kapasitesine göre İsmail Haniye'nin intikamını alacak." dedi ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısına atıfta bulunarak, "Dün gördüklerimiz intikamın sadece bir parçası” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yardım faaliyetlerinin İsrail ordusunun tahliye emirleri nedeniyle askıya alındığını açıkladı.Basına konuşan kıdemli BM yetkilisi, güvenlik kaygıları nedeniyle BM personelinin bölgedeki çalışmalarını sürdüremediğini aktardı.İsrail ordusunun tahliye emri verdiği ve saldırmaya hazırlandığı bazı bölgeler, Deyr el Balah yerleşim merkezini kapsıyor. BM faaliyetlerinin önemli bir kısmı da bu bölgeden yürütülüyor.Yardım faaliyetlerini yürüten personelin hızla bölgeyi terk ettiği ve ekipmanlarını geride bıraktığı bildirildi.
Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nde ateşkes ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Bakanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasının öncelikli çabaları olduğunu teyit etti." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'de sağlanacak ateşkesin de bölgesel bir savaşa neden olabilecek gerilimi düşürmenin ilk adımı olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bakan Safedi, Mısır-Katar-ABD'nin Gazze'de ateşkes için sarf ettikleri çabaları desteklediklerini dile getirdi." denildi.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sürdürdüğü ihlallerinin de konuşulduğu vurgulanan açıklamada, Safedi ve Abdulati'nin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını şiddetle kınadıkları ifade edildi.
Resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Vadi Rahhal beldesi yakınlarında İsrail bayraklarıyla toplanan silahlı Yahudi yerleşimcilerin, beldeye girişleri engelledikleri ve sivil araçlara ateş açtıkları ifade edildi.
Filistin Kızılayı saldırıda 4 vatandaşın yaralandığı açıklarken Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 652'ye yükseldi.
Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelere, "Görüşmelerde herhangi bir çöküntü yok. Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece ara bulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı." şeklinde yanıt verdi.
Halen yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti.
Öte yandan Kirby, Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkes görüşmelerini ve sürecini olumsuz etkilemediğini vurguladı.
Kirby, "Hizbullah'ın hafta sonu yaptığı roket ve dron saldırılarına rağmen, ki İsrail bunları çok iyi şekilde savundu, bunlar sahada ateşkesin sağlanması için uğraşan ekiplerin çalışmasını etkilemedi." değerlendirmesini yaptı.
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, İran ve Katar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Katar'a İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle teşekkür eden Arakçi, Gazze'de savaşı sona erdirecek girişimleri olumlu karşıladıklarını belirterek, "Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Al Thani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği savaşın engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "İslam ülkeleri bir araya gelerek Siyonist rejim destekçilerini Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya zorlamalıdır. Gazze'de her bir saatte insanlık suçu işlenmekte. Ancak yeri geldiğinde bir kişi için seslerini yükselten ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden bazı ülkeler işlenen bu savaş suçları karşısında sessizliklerini koruyorlar" dedi.
Uluslararası toplumun Gazze'deki insanlık dramı karşısında sessiz kalmalarını eleştiren Al Thani, "Katar olarak Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanması için tüm çabalarımızı göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda bölgede önemli bir oyuncu olan İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı rolünü de hesaba katıyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda İran ile iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve İran'ı ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gallant, Brown ile İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırıları, Gazze'de tutulan esirlerin geri getirilmesi çabaları ve İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik durumunu ele aldı.
Ayrıca, Gallant, Brown'a İran'ın bölgede artan "saldırganlığına" karşı birlikte çalışma çağrısı yaparken, Tahran'ın nükleer kapasiteye ulaşma çabalarının devam ettiğini öne sürdü.
İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemeye yönelik ortak taahhütlerini yerine getirmek için İsrail ve ABD'nin her an hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Söz konusu görüşmeye İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de katıldığı bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Brown ile İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı'nı ziyaret eden Halevi, burada yaptığı açıklamada, ordunun dün "Hizbullah'ın İsrail vatandaşlarına zarar vermeye yönelik bir başka girişimini" engellediğini öne sürerek, Lübnan'da bulunan hareketin hala kapasiteye sahip olduğunu ve Hizbullah'la "işin henüz bitmediğini" dile getirdi.
Ayrıca Halevi, "İsrail güçlüdür ve kendini güçle savunur, ancak yine de yanımızda güçlü bir müttefikimizin olması her zaman iyidir." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu dün, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.
Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme başlattığını açıklamıştı.
Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.