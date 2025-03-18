Ateşkesi yok sayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yeniden geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
İşte bölgede anbean yaşananlar...
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.
Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak" ifadesini kullandı. Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.
İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Dannon, yaklaşan Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde X hesabından yayımladığı paylaşımda Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarını savundu.
Dannon paylaşımında "İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik bir dizi saldırı başlattı. Düşmanlarımıza merhamet göstermeyeceğiz. Çok açık konuşayım. İsrail, tüm rehinelerimiz eve dönene kadar durmayacak," dedi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi genelini hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısının çoğu kadın ve çocuk 112'ye çıktığı, en az 90 yaralının da bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının Gazze'nin güney bölgelerinden olduğu kaydedildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının getirildiği belirtildi.
Ayrıca, Avde Hastanesi'ne 6'sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi genelinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ile bu kişilerin kaldığı çadırlar ve bölge halkının evlerini hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.
İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.
Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.
ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.
Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarasında Kanada'da yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lammy, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişinin önemine işaret etti.
Gazze'ye yardımların girişinin engellenmesini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Lammy, "İnsani yardımlar siyasi bir araç olarak kullanılmamalıdır. İsrail hükümetini bu duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz." dedi.
Lammy, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiğinin de altını çizerken ülkenin sahil bölgelerinde yaşanan olaylarla ilgili sorumluların hesap vermesi çağrısını tekrarladı.
Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Lammy, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'nın borçlarının ödenmesi konusunda, "İngiltere'nin verdiği 2,26 milyar sterlinlik (Yaklaşık 107,5 milyar lira) kredinin 752 milyon sterlinlik (Yaklaşık 35 milyar lira) kısmı bu varlıklarla ödendi." açıklamasını yaptı.
Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişini engellemesiyle ilgili soruya ise "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır ama Gazze'ye son yardım 15 gün önce girdi. Yardımların eksikliği kabul edilemez." yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ilk belirlemelere göre 50'den fazla sivilin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in bombalaması sonucu yıkılan evlerin altında kalan çok sayıda kişinin olduğu ifade edildi.
Gazze'de devam eden ağır hava bombardımanında onlarca Filistinli sivilin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlara düzenlenen saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
Kuzeydeki Gazze kentine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının ulaştığı ifade edildi.
Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.
Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.
Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların da bu nedenle başlatıldığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenlediği iddia edilen açıklamada, İsrail'in bu şekilde 7 Ekim 2023'ten bu yana ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarıldı.
Saldırıların planının geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı aktarıldı.
Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladığı aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusunun saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de İsrail saldırısı sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.
İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını duyurdu.
Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak), Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.
İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.