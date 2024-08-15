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CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak

Son dakika haberleri... ABD ve İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da bugün başlaması beklenen ateşkes müzakereleri için heyet gönderdi. Hamas ise Katar'daki müzakereye katılmayacağını açıkladı ve görüşmelerin ardından İsrail’in ateşkes önerilerine ciddi bir cevap verip vermeyeceğini belirlemek üzere hazır olduğunu arabuluculara bildirdi. İşte, bölgede dakika dakika yaşananlar…

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 09:01 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 14:21
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Son dakika haberleri… Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri başlıyor. ABD ve İsrail, bugün başlaması beklenen ateşkes müzakereleri için heyet gönderdi. İsrail, Katar'da ateşkes masasına otururken bir yandan da Gazze'de saldırılara devam ediyor. Hamas ise İsrail'in ateşkes önerilerine ciddi bir cevap verip vermeyeceğini belirlemek üzere hazır olduğunu arabuluculara bildirdi.

    CANLI ANLATIM
    14:17 15 Ağustos 2024
    HAMAS MASADA YOK

    Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, "Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir" dedi.Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır" dedi.

    13:12 15 Ağustos 2024
    GAZZE'DE CAN KAYBI 40 BİNİ AŞTI
    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı.
     
    12:34 15 Ağustos 2024
    NETANYAHU’DAN BM PLANI

    İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eylül ayı sonunda BM Genel Kurulu’na hitap etmek üzere New York’a gitmeyi planladığını söyledi.

    09:01 15 Ağustos 2024
    TRUMP İLE NETANYAHU’DAN GAZZE GÖRÜŞMESİ

    ABD gazetesi Axios’a göre Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Axios’a konuşan bir kaynak Trump’ın Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasına teşvik etmeye çalıştığını bildirdi.

    08:07 15 Ağustos 2024
    HİZBULLAH'TAN ROKETLİ SALDIRI
    Tasnim'de yer alan habere göre; Lübnan Hizbullahı, Beit Hillel kışlasındaki El Hasl Taburu komuta merkezini Katyuşa roketleriyle hedef aldığını duyurdu.
    22:46 14 Ağustos 2024
    "TÜM MÜZAKERECİLER DOHA'YA DÖNMELİ"

    Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    ABD: Doha'daki ateşkes görüşmelerine tüm müzakereciler geri dönmeli

    TÜM MÜZAKERECİLER MASAYA DÖNMELİ 
    Hamas'ın Doha'daki görüşmelere katılmayacağı yönündeki açıklaması sorulan Patel, "Söyleyebileceğim şey, bu yorumların farkında olduğumuz ve bu görüşmelerin gerektiği gibi ilerlemesini beklediğimizdir ve bizim bakış açımıza göre tüm müzakereciler masaya dönmeli ve bu anlaşmayı sonuca bağlamalıdır." dedi.

    "Geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasının zamanı çoktan geldi. Bunlar arasında elbette Amerikan vatandaşları da var." diyen Patel, şu anda masada olan anlaşma kapsamında Gazze halkına "rahatlama sağlanması" gerektiğini ifade etti.

    ABD: Doha'daki ateşkes görüşmelerine tüm müzakereciler geri dönmeli

    Vedant Patel, Katar'ın yarın başlayacak görüşmelerde Hamas adına da temsilcilerin katılacağı yönünde ABD'ye güvence verdiğini hatırlatarak, "Elbette bu konuda söz hakkını onlara bırakacağım." diye konuştu.

    Detaya girmekten kaçınan Sözcü Yardımcısı, "Kalıcı veya geçici bir ateşkes ve sonuçlar hakkında bir şey söylemek, aktif ve devam eden bir süreç için kesinlikle yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.

    20:35 14 Ağustos 2024
    BEYAZ SARAY'IN ORTADOĞU YETKİLİSİ DE YOLA ÇIKTI

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Kahire ve Doha'da temaslarda bulunmak üzere bölgeye gittiğini bildirdi.

    Jean-Pierre'in açıklamalarına göre McGurk, salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunurken, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere çarşamba günü de Katar'ın başkenti Doha'da olacak.

    BIDEN'IN EKİBİNDEN KRİTİK GÖRÜŞMELER

    Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanlarından Amos Hochstein'in de Lübnan'a giderek burada İsrail-Hizbullah gerginliğiyle ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta içi Orta Doğu'ya gitmeyi planladığı, ancak bölgedeki belirsizlikler dolayısıyla bu ziyareti ertelediği haberleri Amerikan medyasına yansımıştı.

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