Son dakika haberleri… Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri başlıyor. ABD ve İsrail, bugün başlaması beklenen ateşkes müzakereleri için heyet gönderdi. İsrail, Katar'da ateşkes masasına otururken bir yandan da Gazze'de saldırılara devam ediyor. Hamas ise İsrail'in ateşkes önerilerine ciddi bir cevap verip vermeyeceğini belirlemek üzere hazır olduğunu arabuluculara bildirdi.
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, "Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir" dedi.Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır" dedi.
İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eylül ayı sonunda BM Genel Kurulu’na hitap etmek üzere New York’a gitmeyi planladığını söyledi.
ABD gazetesi Axios’a göre Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Axios’a konuşan bir kaynak Trump’ın Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasına teşvik etmeye çalıştığını bildirdi.
Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
TÜM MÜZAKERECİLER MASAYA DÖNMELİ
Hamas'ın Doha'daki görüşmelere katılmayacağı yönündeki açıklaması sorulan Patel, "Söyleyebileceğim şey, bu yorumların farkında olduğumuz ve bu görüşmelerin gerektiği gibi ilerlemesini beklediğimizdir ve bizim bakış açımıza göre tüm müzakereciler masaya dönmeli ve bu anlaşmayı sonuca bağlamalıdır." dedi.
"Geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasının zamanı çoktan geldi. Bunlar arasında elbette Amerikan vatandaşları da var." diyen Patel, şu anda masada olan anlaşma kapsamında Gazze halkına "rahatlama sağlanması" gerektiğini ifade etti.
Vedant Patel, Katar'ın yarın başlayacak görüşmelerde Hamas adına da temsilcilerin katılacağı yönünde ABD'ye güvence verdiğini hatırlatarak, "Elbette bu konuda söz hakkını onlara bırakacağım." diye konuştu.
Detaya girmekten kaçınan Sözcü Yardımcısı, "Kalıcı veya geçici bir ateşkes ve sonuçlar hakkında bir şey söylemek, aktif ve devam eden bir süreç için kesinlikle yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Kahire ve Doha'da temaslarda bulunmak üzere bölgeye gittiğini bildirdi.
Jean-Pierre'in açıklamalarına göre McGurk, salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunurken, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere çarşamba günü de Katar'ın başkenti Doha'da olacak.
BIDEN'IN EKİBİNDEN KRİTİK GÖRÜŞMELER
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanlarından Amos Hochstein'in de Lübnan'a giderek burada İsrail-Hizbullah gerginliğiyle ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta içi Orta Doğu'ya gitmeyi planladığı, ancak bölgedeki belirsizlikler dolayısıyla bu ziyareti ertelediği haberleri Amerikan medyasına yansımıştı.