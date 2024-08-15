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CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas katılacak mı?

Son dakika haberleri... ABD ve İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da bugün başlaması beklenen ateşkes müzakereleri için heyet gönderdi. Hamas ise görüşmelerin ardından İsrail’in ateşkes önerilerine ciddi bir cevap verip vermeyeceğini belirlemek üzere hazır olduğunu arabuluculara bildirdi. Peki, Doha’dan ateşkes kararı çıkacak mı? İşte, bölgede dakika dakika yaşananlar…

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 09:01 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 09:23
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas katılacak mı?

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    Son dakika haberleri… Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri başlıyor. ABD ve İsrail, bugün başlaması beklenen ateşkes müzakereleri için heyet gönderdi. İsrail, Katar'da ateşkes masasına otururken bir yandan da Gazze'de saldırılara devam ediyor. Hamas ise İsrail'in ateşkes önerilerine ciddi bir cevap verip vermeyeceğini belirlemek üzere hazır olduğunu arabuluculara bildirdi.

    CANLI ANLATIM
    09:01 15 Ağustos 2024
    TRUMP İLE NETANYAHU’DAN GAZZE GÖRÜŞMESİ

    ABD gazetesi Axios’a göre Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Axios’a konuşan bir kaynak Trump’ın Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasına teşvik etmeye çalıştığını bildirdi.

    08:07 15 Ağustos 2024
    HİZBULLAH'TAN ROKETLİ SALDIRI
    Tasnim'de yer alan habere göre; Lübnan Hizbullahı, Beit Hillel kışlasındaki El Hasl Taburu komuta merkezini Katyuşa roketleriyle hedef aldığını duyurdu.
    22:46 14 Ağustos 2024
    "TÜM MÜZAKERECİLER DOHA'YA DÖNMELİ"

    Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    ABD: Doha'daki ateşkes görüşmelerine tüm müzakereciler geri dönmeli

    TÜM MÜZAKERECİLER MASAYA DÖNMELİ 
    Hamas'ın Doha'daki görüşmelere katılmayacağı yönündeki açıklaması sorulan Patel, "Söyleyebileceğim şey, bu yorumların farkında olduğumuz ve bu görüşmelerin gerektiği gibi ilerlemesini beklediğimizdir ve bizim bakış açımıza göre tüm müzakereciler masaya dönmeli ve bu anlaşmayı sonuca bağlamalıdır." dedi.

    "Geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasının zamanı çoktan geldi. Bunlar arasında elbette Amerikan vatandaşları da var." diyen Patel, şu anda masada olan anlaşma kapsamında Gazze halkına "rahatlama sağlanması" gerektiğini ifade etti.

    ABD: Doha'daki ateşkes görüşmelerine tüm müzakereciler geri dönmeli

    Vedant Patel, Katar'ın yarın başlayacak görüşmelerde Hamas adına da temsilcilerin katılacağı yönünde ABD'ye güvence verdiğini hatırlatarak, "Elbette bu konuda söz hakkını onlara bırakacağım." diye konuştu.

    Detaya girmekten kaçınan Sözcü Yardımcısı, "Kalıcı veya geçici bir ateşkes ve sonuçlar hakkında bir şey söylemek, aktif ve devam eden bir süreç için kesinlikle yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.

    20:35 14 Ağustos 2024
    BEYAZ SARAY'IN ORTADOĞU YETKİLİSİ DE YOLA ÇIKTI

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Kahire ve Doha'da temaslarda bulunmak üzere bölgeye gittiğini bildirdi.

    Jean-Pierre'in açıklamalarına göre McGurk, salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunurken, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere çarşamba günü de Katar'ın başkenti Doha'da olacak.

    BIDEN'IN EKİBİNDEN KRİTİK GÖRÜŞMELER

    Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanlarından Amos Hochstein'in de Lübnan'a giderek burada İsrail-Hizbullah gerginliğiyle ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta içi Orta Doğu'ya gitmeyi planladığı, ancak bölgedeki belirsizlikler dolayısıyla bu ziyareti ertelediği haberleri Amerikan medyasına yansımıştı.

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