CANLI | Suriye'de teröre geçit yok! SDG'nin Halep'ten tahliyesi başladı

TRUMP BİRLEŞİK SURİYE'Yİ DESTEKLİYOR

Beyaz Saray, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin, "Başkan (Donald) Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirinin Suriye'deki son duruma ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin herhangi bir şekilde "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği belirtilen açıklamada, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de "tüm taraflara itidal çağrısı"nda bulunurken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.

Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği de belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında, "Büyükelçi Barrack'ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır." ifadesine yer verilmişti.