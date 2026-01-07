CANLI | Suriye'de teröre geçit yok! SDG'nin Halep'ten tahliyesi başladı
Halep’te terör örgütü YPG/SDG’nin sivilleri hedef alan saldırıları sürerken, Suriye ordusu Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü mevzilerine yönelik operasyon başlattı. Saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Eşrefiyye ve Beni Zeyd Mahallesi'nde büyük ölçüde kontrolü sağlandı. Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG İsrail güdümünde hareket ederek 10 Mart 2024'te imzalanan mutabakatı hiçe saydı ve Halep'e saldırdı.
SDG HEDEFLERİ MEŞRU HEDEF
Suriye ordusu, Halep'te sivilleri hedef alan terör örgütü SDG'ye ait mevzileri meşru hedef ilan etti.
CANLI ANLATIM
SDG'NİN TAHLİYESİ BAŞLADI
Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.
ATEŞKES UZATILDI
Halep Medya Direktörlüğü, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, saat 09.00’da (06.00 GMT) sona ermesi planlanan ateşkesin uzatıldığını, ancak bu konuda henüz resmi bir duyuru yapılmadığını bildirdi.
FIRAT'IN DOĞUSUNA NAKLEDİLECEKLER
Suriye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, önümüzdeki saatlerde SDG'nin hafif kişisel silahlarıyla birlikte Fırat’ın doğusuna nakledilecek.
Halep’teki devlet kurumları da bölge sakinlerine hizmet sunmak amacıyla Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlanıyor.
Halep Müdahale Komitesi ise güvenlik operasyonlarının tamamlanmasının, bölgenin kapsamlı şekilde temizlenmesinin, mayınların kaldırılmasının ve yolların yeniden açılmasının ardından sivillerin bu mahallelere dönüşünü koordine ediyor.
SDG'YE VERİLEN SÜRE DOLDU
Suriye Savunma Bakanlığının, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre sona erdi.
Suriye ordusunun Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı başlattığı nokta operasyonlarda Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerine büyük ölçüde hakim olmasından sonra, Savunma Bakanlığının örgüte kenti terk etmesi için verdiği süre TSİ 09.00'da doldu.
Dün akşam şiddetlenen ve 03.00'e kadar Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de yer yer devam eden, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmalar, Savunma Bakanlığının açıklamasının ardından durmuştu.
Bakanlığın geçici ateşkesi başlatan açıklamasında, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanılmıştı.
Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.
SDG'YE 09.00'A KADAR SÜRE
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.
Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.
BENİ ZEYD MAHALLESİ KONTROL ALTINDA
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.
AA muhabirinin Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, askeri birlikler mahalleye girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.
Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri arama tarama faaliyetlerine başladı.
Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına almıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Suriye ordusunun, Halep kent merkezinde Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yuvalanan terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonları devam ederken çatışmaların şiddeti arttı.
Halep kent merkezinin kuzeyinde yer alan Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde süren çatışmalarda havan ve roket gibi ağır silahlar kullanılırken son iki saat içinde çatışmaların dozu arttı.
YPG/SDG unsurları, Eşrefiyye Mahallesi'nin büyük bölümüne hakim olan ve arama tarama çalışmaları başlatan ordu güçlerini hedef alıyor.
Eşrefiyye Mahallesi'nin bazı kesimlerinde ağır silahların kullanıldığı çatışmalar devam ederken, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında hareketlilik sürüyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA, örgütün Eşrefiyye çevresine düzenlediği havan saldırısında Suriyeli 4 basın mensubunun yaralandığını duyurdu.
Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı ise, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Eşrefiyye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
TRUMP BİRLEŞİK SURİYE'Yİ DESTEKLİYOR
Beyaz Saray, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin, "Başkan (Donald) Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor." açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirinin Suriye'deki son duruma ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.
Suriye'nin herhangi bir şekilde "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği belirtilen açıklamada, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de "tüm taraflara itidal çağrısı"nda bulunurken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.
Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği de belirtilmişti.
Bakanlık açıklamasında, "Büyükelçi Barrack'ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır." ifadesine yer verilmişti.
EŞREFİYE TEPESİ KONTROL ALTINDA
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı.
AA muhabirinin Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.
Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaparak Eşrefiyye'de arama tarama faaliyetlerine başladı.
Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.
Halep Valisi Azzam el Garib, yaptığı açıklamada, "İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
SİVİLLER GÜVENLİ BÖLGELERE İLERLİYOR
Suriye'nin Halep vilayetinde, terör örgütü PKK/YPG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor. Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan siviller, çatışmalar nedeniyle yanlarına aldıkları eşyalarla bölgeyi terk etti.
İŞTE TESLİM OLAN YGP'Lİ TERÖRİSTLER
Suriye ordusunun nokta operasyonları sonrası teslim olan YPG'li teröristler A Haber ekranlarında paylaşıldı.
SURİYE ORDUSU İŞGAL BÖLGESİNDE!
Suriye ordusu, Halep’te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı.
Ordunun, Halep kent merkezinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yuvalanan PKK/YPG mevzilerine nokta operasyonları sürüyor. Şiddetli çatışmalar devam ederken, Eşrefiye mahallesinin girişindeki ilk mevzileri geçen ordu birlikleri, iç kesime ilerlemeye çalışıyor
CANLI YAYINDA ÇATIŞMA ANLARI
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Halep'teki çatışmada saldırı dronuna müdahale edildiği anları görüntüledi.
EŞREFİYE TERÖRDEN ARINDIRILDI
Suriye hükümeti, Eşrefiye Mahallesi’ni terör örgütü YPG’den arındırarak kontrolü sağladı. Sırada Şeyh Maksut var.
42 TERÖRİST TESLİM OLDU
Suriye’de Şam yönetiminin terör örgütü YPG/SDG unsurlarına yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. Halep’ten gelişmeleri aktaran A Haber, bölgeden sıcak görüntüler paylaştı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, operasyonlar kapsamında 42 YPG’li teröristin teslim olduğunu bildirdi.
SDG ÖĞRENCİ YURTLARINI HEDEF ALDI
Suriye ordusu, Halep’in el-Cala mahallesine sızmaya çalışan terör örgütü SDG unsurlarının saldırısını püskürterek çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, örgütün sivil altyapıya yönelik saldırıları kenti savaş alanına çevirdi.
Terör örgütü SDG unsurlarının Süleyman el-Halebi Mahallesi'nde bulunan Halep Su İdaresi binasını ağır makineli silahlarla hedef aldığı açıklandı. Terör örgütünün stratejik noktalara yönelik tacizleri sürerken, Şeyh Hilal mahallesindeki Cerrahi Tıp Hastanesi çevresi topçu ateşine tutuldu, el-Razi Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda ise bir doktor yaralandı.
Eğitim kurumlarını da hedef alan terör örgütü, Halep Üniversitesi öğrenci yurtlarına saldırı gerçekleştirdi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, yurt binasına yapılan saldırıyı sert bir dille kınayarak, "Terör örgüt SDG’nin Halep’teki öğrenci yurtlarını hedef alması, uluslararası teamüllere göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" açıklamasında bulundu.
Halep Üniversitesi Rektörü ise yaptığı değerlendirmede, "Suriye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kaldığı yurt binasında ciddi maddi hasar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Suriye ordusu, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelerde terör mevzilerine yönelik operasyonlarını sürdürürken, sivillerin güvenli tahliyesi için oluşturulan koridorlardaki önlemlerini artırdı.
CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ
Halep'te terör örgütü SDG'nin saldırılarında can kaybının 10'a yaralı sayısının ise 88'e yükseldiği bildirildi.
SURİYE ORDUSU KONUMLARI PAYLAŞTI
Suriye haber ajansı SANA'daki habere göre, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait beş konum harita üzerinden paylaşıldı.
Sivillerin bölgeyi derhal tahliye etmesi gerektiği belirtilen haberde PKK/YPG'nin, söz konusu konumları, şehrin mahallelerini ve sakinlerini bombaladığı askeri bir üs olarak kullandığı kaydedildi.
Örgüte ait 3'ü Şeyh Maksud 2'si Eşrefiyye'de olmak üzere beş konum harita üzerinden paylaşılarak sivillerin bölgeden uzaklaşması istendi.
Çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.
PKK/YPG'DEN İNSANİ GEÇİŞ NOKTASINA SALDIRI
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi.
AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.
Terör örgütü mensuplarının bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellediğ belirtildi.
Halep'teki AA muhabirinin aktardıdğına göre, PKK/YPG sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için açılan insani koridora saldırı düzenledi.
Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı. Suriye makamalarından saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin Halep'in Halidiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Halep Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirmişti.
SDG'YE OPERASYON BAŞLADI
Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.
Mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor.
Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.
Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.
Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istemişti.
HALEP’TEKİ ÇATIŞMALAR
Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.
Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.
Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.
SURİYE ORDUSU KONUMLARI PAYLAŞACAK
Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hedef alınacak noktaların konumlarının Suriye’deki haber kanalları ve platformları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.
Heyetten yapılan açıklamada, söz konusu noktaların Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından askeri karargah ve mevzilere dönüştürüldüğü, Halep’teki mahalleler ve sivillere yönelik operasyonlarda fırlatma noktaları olarak kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayanlara, daha sonra duyurulacak tüm SDG mevzilerinden uzak durmaları yönündeki uyarının yinelendiği kaydedildi.
SURİYE ORDUSU SAAT VERDİ
Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep kentindeki SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Operasyonlar Heyeti’nden yapılan açıklamada, halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.
Açıklamada ayrıca, saat 13.30 itibarıyla söz konusu mahallelerde PKK/YPG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı bildirildi.
KÜRTLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'YE ÇAĞRI
Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep’te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeler üzerine, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.
Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası tarafından yapılan yazılı açıklamada, devrik Esed rejiminin yıkılmasının ve Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasının, Suriye halkının uzun yıllara yayılan fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.
Buna rağmen bazı bölgelerin halen yeni kurulan Suriye devletinin kontrolü dışında kaldığı belirtilen açıklamada, bu durumdan PKK/YPG'nin ve onun farklı isimler altında faaliyet gösteren uzantılarının sorumlu olduğu ifade edildi.
Söz konusu yapıların Suriyeli Kürtlerin ve Cezire bölgesi halkının davasını istismar ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 Mart 2025’te imzalanan ve tüm askeri, güvenlik ve idari güçlerin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören anlaşmanın, PKK/YPG tarafından uygulanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, PKK/YPG’nin anlaşmanın Suriye’de güvenlik ve istikrarın desteklenmesini öngören maddesini ihlal ettiği, Süveyda’daki bazı silahlı gruplara ve sahil bölgesindeki devrik rejim unsurlarına destek verdiği belirtildi.
Son olarak Halep’te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki sivillerin rehin alınarak siyasi baskı unsuru olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Suriyeli Kürt Bağımsızlar Birliği, SDG meselesinin Kürt davasıyla ilgisi olmadığını, bunun tamamen güvenlik ve askeri bir sorun olduğunu, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğine vurgu yapıyor." denildi.
Açıklamada ayrıca Suriye hükümeti ve Suriye ordusuna da çağrı yapılarak, Halep’te yaşayan sivillerin can güvenliğinin ve onurunun korunması, devam eden askeri faaliyetler nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi
SDG SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG milisleri tarafından sistematik bir şekilde başlatılan saldırılar zincirinin bir sonucu olarak, Suriye’nin ikinci büyük şehri Halep’te, 6 Ocak’ta gerilim tırmandı. Suriye hükümetinin SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edeceği kaydediliyor.
SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra, Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Bu saldırılar özellikle; şehir merkezindeki konutları, hastane ve sağlık merkezlerini, okul ve diğer eğitim kurumlarını, Tarım Müdürlüğü gibi kamu binalarını etkiledi. Bu terör saldırıları sonucunda; 3 asker şehit oldu, çok sayıda asker yaralandı. 2’si kadın en az 3 sivil hayatını kaybetti, çocuklar dahil çok sayıda sivil yaralandı. Tarım Müdürlüğü’nde çalışan 9 kamu görevlisi de yaralandı.
AYRILIKÇI EMELLERİ İÇİN PLANLI PROVOKASYON
Suriye Ordusu, yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hassas bir şekilde hedef alarak karşılık verdi. Suriye Ordu Birimleri, sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterdi. Bu provokasyonların, Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiği ve SDG/PKK terör örgütünün ayrılıkçı emellerini gerçekleştirmeye yönelik planlı bir girişim olduğu değerlendiriliyor.
REJİM KALINTILARINI DESTEKLEDİLER
Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulunmuş, iyi niyetle yoğun çaba sarf etti. Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edildi; ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamadı. Örgüt, rejim kalıntılarını desteklemeye devam etti, Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyet gösterdi.Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bu yaşananlar sonucunda; Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi, sivillerin güvenliği için tahliye koridorları açıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı. Şehirdeki okullar, kamu kurumları ve bazı ulaşım hatları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.
PROVOKASYONLARA YANIT VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK
Suriye hükümetinin, etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğu ve terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacağı belirtiliyor. Suriyeli Kürtlerin de Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğu, sivil halkın güvenliğinin sağlanması Suriye Ordusu ve güvenlik güçlerinin temel önceliği olduğu anlayışıyla hareket edilecek.
Suriye hükümeti, SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edecek.Suriye hükümeti, uluslararası toplumun, SDG/PKK terör örgütüne verdiği desteği gözden geçirmesini ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor.
HALEP'TE HALK CAMİ VE BARINMA MERKEZLERİNE SIĞINDI
Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Halep’te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.
Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı.
Şeyh Maksud Mahallesi’nden ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Meryem el-Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ettiklerini söyledi.
Evlerinin üzerine mermilerin düştüğünü belirten el-Başa, "Üç çocuğum var, hepsi çok korktu. Sürekli top mermileri düşüyordu, geceleri çıkmamıza izin verilmedi. Bu sabah güvenli bir çıkış olduğu söylendi ve buraya geldik." dedi.
Barınma merkezindeki koşulların iyi olduğunu ifade eden Başa, "Sabah kahvaltı verdiler, yatak ve battaniye sağladılar. Şükürler olsun eksiğimiz yok. Yaralı yok ama elbette evimiz daha rahat. İnşallah en kısa zamanda evlerimize döneriz." diye konuştu.
Eşrefiye Mahallesi’nden gelen Hüda Meraşni ise bombardıman ve saldırılar nedeniyle hayatın tamamen zorlaştığını dile getirdi.
Meraşni, "Gıda, gaz ve mazot temin edilemez hale geldi. Hava çok soğuk, küçük çocuklarımız var. Bombardıman dünden beri sürüyor, kimse uyuyamadı. Bu üçüncü kez evimizi terk etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şu anda üniversite yerleşkesinde barındıklarını söyleyen Meraşni, koşulların mevcut duruma göre iyi olduğunu belirterek, yardım edenlere teşekkür etti.
BM'DEN "10 MART ANLAŞMASINA UYUN" ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları ile başlayan çatışmalarla ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara 10 Mart anlaşmasını uygulamak için müzakere çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Halep’te SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu Suriye ordusuyla çıkan çatışmalara ilişkin Dujarric, "Genel Sekreter'in, Halep'teki çatışmaların ardından sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla ilgili haberlerden endişe duyduğunu size bildirebilirim. Tüm tarafları hem askeri hem de siyasi alanlarda esneklik ve iyi niyet göstermeye ve 10 Mart anlaşmasını tam olarak uygulamak için müzakerelere derhal yeniden başlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.
Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Dujarric, tüm aktörlere derhal gerilimi azaltma ve azami itidal gösterme çağrısında bulundu.
HALEP'TEKİ SON ÇATIŞMALAR
Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.
Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.
Halep Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.
ŞAM'DAN AÇIKLAMA
Suriye hükümeti, SDG‘nin Halep‘teki, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki duruma ilişkin açıklamasında belirtilenlerin temel yanlışlıklar içerdiğini ve sahadaki gerçekliği yansıtmadığını, ayrıca 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti ve bir uyarı yayımladı:
‘’Suriye hükümeti, SDG’nin Halep’te, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki durumla ilgili açıklamasının, önemli yanlış bilgiler içerdiğini, sahadaki gerçekleri yansıtmadığını ve 1 Nisan 2025 anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı.
SDG’nin Halep’te askeri varlıklarının bulunmadığını doğrulaması, açıklamasında belirtildiği gibi, onun şehrin güvenlik ve askeri işlerine tamamen karışmadığını kabul ettiği anlamına gelir. Bu durum, şehrin güvenliğini sağlama ve halkı koruma sorumluluğunun, anayasa ve yürürlükteki yasalara göre tamamen Suriye devleti ve meşru kurumlarına ait olduğunu teyit eder.
Suriye devleti, tüm vatandaşların, özellikle Kürt vatandaşlar da dahil, korunmasının ulusal ve yasal bir sorumluluk olduğunu, bunun hiçbir şekilde pazarlık veya yetki devriyle sınırlanamayacağını vurguluyor. Bu sorumluluk, etnik köken veya aidiyet gözetilmeksizin uygulanmakta olup, güvenlik tedbirlerini belirli bir grubu hedef almak gibi göstermeye yönelik her türlü girişim kesinlikle reddedilmektedir.
Yetkili makamlar, gergin bölgelerden tahliye edilenlerin tamamen siviller olduğunu ve tamamının Kürt vatandaşlar olduğunu, bu kişilerin tırmanan gerilim nedeniyle bölgelerini terk ederek devlet ve resmi kurumların kontrolündeki alanlara sığındıklarını vurgulamaktadır. Bu durum, Kürt vatandaşlarının Suriye devletine ve sağladığı koruma ile güvenliğe duyduğu güvenin açık bir göstergesidir ve kendilerine yönelik herhangi bir tehdit veya hedefleme iddialarını çürütmektedir.
Suriye devleti, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde alınan önlemlerin tamamen güvenliği sağlamak, yerleşim bölgelerinde herhangi bir silahlı faaliyeti önlemek ve bu alanların Halep üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla uygulandığını açıklıyor. Ayrıca, sivillerin korunması, güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam taahhütte bulunulduğu vurgulanıyor.
Suriye devleti, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri içindeki silahlı grupların derhal çıkarılmasını yeniden talep ediyor ve sivillerin hiçbir siyasi veya medya çekişmesinin dışında tutulmasını çağrısıyla vurguluyor. Tahrik edici ve gerginliği artırıcı söylemleri kesinlikle reddeden devlet, Halep’teki durumların değerlendirilmesinde esas alınacak yaklaşımın devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde olması gerektiğini ve tüm vatandaşların güvenliği ile onurunun sağlanmasının öncelik olduğunu belirtiyor.’’
SİVİLLER AFRİN'E TAHLİYE EDİLİYOR
Şeyh Maksud’un sakinleri Afrin başta olmak üzere güvenli bölgelere doğru hareket ediyor.
UÇAK SEFERLERİ ASKIDA
Suriye Sivil Havacılık Kurumu: Halep Uluslararası Havaalanına giden ve ondan gelen uçak seferlerinin askıya alınması yarın perşembe günü saat 23:00'a kadar uzatıldı.
SDG YOLLARA MAYIN DÖŞEDİ
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü, Suriye Arap Ordusu’na bağlı keşif birliklerinin, SDG örgütünün Halep’te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki ana ve tali yolları mayınladığını, ayrıca sokaklarda çeşitli kamuya ve özel mülkiyete ait çok sayıda nesneyi tuzakladığını tespit ettiğini bildirdi.
SDG'YE OPERASYON
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü SDG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu..