Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor! Son 2.2 kilometre | YPG/SDG'liler 10 sivili katletti
Suriye’de 44 saatte harita değiştiren operasyonlar devam ediyor. Deyrizor ve Rakka’yı terör örgütü YPG/SDG’den temizleyen Suriye ordusu Haseke’ye doğru ilerliyor. Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı. Haseke'de ise çatışmalar devam ediyor. Bölgeden dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…
44 saatlik operasyonda Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin elinden alan Suriye ordusu Haseke'ye doğru ilerlemeye devam ediyor.
CANLI ANLATIM
HASEKE'DE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Ayn el-Arab hattındaki Sırrin beldesine girerken, Haseke ilinin güneyinde terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Bölgedeki AA muhabirlerinin aktardığına göre, Haseke’nin güney hattında devam eden çatışmalarda taraflar ağır silahlar kullanıyor.
Ordu güçleri, stratejik öneme sahip Hol Petrol Sahası'na girdi ve bölgede kontrol sağlamaya çalışıyor.
Suriye ordusu, Haseke'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’na doğru ilerlerken, buğday silolarının bulunduğu bölgeyi de kontrolüne aldı.
Ordu birlikleri, kısa süre önce Haseke'nin güneyindeki Habur Barajı'nda da kontrolü sağlamıştı.
AYN EL-ARAB HATTI
Ayn el-Arab hattında ise bölgeye Münbiç yönünden, Fırat Nehri üzerinden geçişi sağlayan Karakozak Köprüsü çevresinde askeri hareketlilik sürüyor.
Köprünün başına hakim tepelik alandan ateş açan teröristler, ordunun köprü üzerinden geçişini engelliyor.
Karakozak Köprüsü'nün yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda, Ayn el-Arab ilçe merkezinin de 35 kilometre güneyinde kalan Sırrin beldesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ise ordu birlikleri beldeye girdi.
Sırrin beldesinde şiddetli çatışmalar devam ederken ordu kontrolü sağlamaya çalışıyor.
18 OCAK MUTABAKATI
Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.
Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.
Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.
YPG/SDG'LİLER 10 SİVİLİ KATLETTİ
Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.
İKİSİ KADIN İKİSİ ÇOCUK
Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.
Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.
Suriye ordusu, dün Haseke kırsalından kent merkezi yönünde ilerleyişini sürdürerek bölgeyi kontrol altına almak için 4 noktada konuşlanmış, sabah saatlerinde duran çatışmalar, öğlen yeniden başlamıştı.
HASEKE'YE 2.2 KİLOMETRE
Suriye ordusuna bağlı birlikler ile Arap aşiretlerine mensup güçler, YPG’nin kontrolü altındaki Haseke kentinin güney çevre yolunda yer alan Panorama Kavşağı’na kadar ilerleme kaydetti.
Bu noktanın, güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Ordu unsurları ve aşiret savaşçılarının Rakka ve Deyrizor istikametlerinden hareket ederek bölgeye ulaştığı aktarıldı.