Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor! Son 2.2 kilometre
Suriye’de 44 saatte harita değiştiren operasyonlar devam ediyor. Deyrizor ve Rakka’yı terör örgütü YPG/SDG’den temizleyen Suriye ordusu Haseke’ye doğru ilerliyor. Bölgeden dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…
44 saatlik operasyonda Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin elinden alan Suriye ordusu Haseke'ye doğru ilerlemeye devam ediyor.
CANLI ANLATIM
HASEKE'YE 2.2 KİLOMETRE
Suriye ordusuna bağlı birlikler ile Arap aşiretlerine mensup güçler, YPG’nin kontrolü altındaki Haseke kentinin güney çevre yolunda yer alan Panorama Kavşağı’na kadar ilerleme kaydetti.
Bu noktanın, güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Ordu unsurları ve aşiret savaşçılarının Rakka ve Deyrizor istikametlerinden hareket ederek bölgeye ulaştığı aktarıldı.