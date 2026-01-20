Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor! Son 2.2 kilometre

HASEKE'YE 2.2 KİLOMETRE

Suriye ordusuna bağlı birlikler ile Arap aşiretlerine mensup güçler, YPG’nin kontrolü altındaki Haseke kentinin güney çevre yolunda yer alan Panorama Kavşağı’na kadar ilerleme kaydetti.

Bu noktanın, güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Ordu unsurları ve aşiret savaşçılarının Rakka ve Deyrizor istikametlerinden hareket ederek bölgeye ulaştığı aktarıldı.