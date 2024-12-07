Suriye'de muhalifler Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera derken Şama doğru adım adım ilerliyor. Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG'/PKK'nın kökünü kazıyan Suriye Milli Ordusu'ndan ise bir haber daha geldi. Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.

CANLI ANLATIM 16:47 07 Aralık 2024 TERÖRİSTLER HEDEFTE Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'yı hedef aldığı belirtiliyor. 13:46 07 Aralık 2024 TEL RIFAT'TA ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı. 13:45 07 Aralık 2024 SURİYE MİLLİ ORDUSU MÜNBİÇ'TE Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu. "BİRÇOK CEPHEDE İLERLİYORUZ" Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Kuvvetlerimiz Münbiç'te taarruza geçmiş olup, birçok cepheden ilerlemektedir." ifadelerine yer verildi. 13:39 07 Aralık 2024 CANLI YAYINIMIZA HOŞ GELDİNİZ Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu. Münbiç'teki gelişmeleri aktardığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Son dakika haberleri, önemli tepkiler ve uzman analizleriyle karşınızdayız. Takvim.com.tr'yi takipte kalın!