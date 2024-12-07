Suriye'de muhalifler Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera derken Şama doğru adım adım ilerliyor. Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG'/PKK'nın kökünü kazıyan Suriye Milli Ordusu'ndan ise bir haber daha geldi. Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.
Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'yı hedef aldığı belirtiliyor.
Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.
"BİRÇOK CEPHEDE İLERLİYORUZ"
Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Kuvvetlerimiz Münbiç'te taarruza geçmiş olup, birçok cepheden ilerlemektedir." ifadelerine yer verildi.