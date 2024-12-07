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CANLI | Suriye Milli Ordusu'nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyon başladı

Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Kuvvetlerimiz Münbiç'te taarruza geçmiş olup, birçok cepheden ilerlemektedir." ifadelerine yer verildi. Münbiç'ten son dakika gelişmeleri Takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 13:52 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 16:53
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de muhalifler Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera derken Şama doğru adım adım ilerliyor. Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG'/PKK'nın kökünü kazıyan Suriye Milli Ordusu'ndan ise bir haber daha geldi. Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.

    SMO: Münbiç operasyonuna başladık

    CANLI ANLATIM
    16:47 07 Aralık 2024
    TERÖRİSTLER HEDEFTE

    Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'yı hedef aldığı belirtiliyor.

    13:46 07 Aralık 2024
    TEL RIFAT'TA ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI

    Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

    13:45 07 Aralık 2024
    SURİYE MİLLİ ORDUSU MÜNBİÇ'TE

    Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.

    "BİRÇOK CEPHEDE İLERLİYORUZ"

    Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Kuvvetlerimiz Münbiç'te taarruza geçmiş olup, birçok cepheden ilerlemektedir." ifadelerine yer verildi.

    13:39 07 Aralık 2024
    CANLI YAYINIMIZA HOŞ GELDİNİZ
    Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu. Münbiç'teki gelişmeleri aktardığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Son dakika haberleri, önemli tepkiler ve uzman analizleriyle karşınızdayız. Takvim.com.tr'yi takipte kalın!

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