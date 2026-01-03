Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı | Trump: Maduro ve eşini yakaladık

"MADURO VE EŞİ ELE GEÇİRİLDİ"

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Venezuela'ya yönelik saldırıyı resmen üstlendi. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir operasyon düzenleyerek, Maduro'yu ve eşini yakalayıp ülkeden çıkardı. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra verilecektir. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP"