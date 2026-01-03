Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı | Trump: Maduro ve eşini yakaladık
Son dakika haberleri... Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda en az yedi patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki askeri üs bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Ayrıca alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu bildirildi. Caracas sokaklarında, Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakaladıklarını duyurdu.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda patlamalar meydana geldi.
CARACAS'TAN DUMANLAR YÜKSELİYOR
ABD ile tırmanan gerilimler arasında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu ve duman bulutları yükseliyor.
Reuters görgü tanıklarına göre Cumartesi sabahının erken saatlerinde Caracas'ta yüksek sesler duyulduğunu bildirdi.
Şehrin güney bölgesinde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
BİR GÜN ÖNCE SALDIRI MESAJI
Venezuelalılar Cuma günü, Kolombiya sınırına yakın dar bir kıyı şeridinin ABD askeri saldırısının hedefi olabileceğine dair artan haberlerle uyandılar. Yerel basın ve ABD basını cuma günü Venezuela'ya saldırı düzenlenebileceğini yazmıştı.
CANLI ANLATIM
SALDIRI BİRLİĞİ DELTA FORCE
ABD'li yetkililer CBS News'e verdikleri demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cumartesi sabahı erken saatlerde ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan"Delta Force" üyeleri tarafından yakalandığını söyledi.
ABD Ordusu'na bağlı bir birlik olan Delta Force, 2019'da terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren saldırılardan da sorumluydu .
MADURO'YU ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI İLE KAÇIRDILAR
ABD basını Maduro'nun Caracas yakınlarındaki bir askeri üsten askeri bir nakliye uçağı ile kaçırıldığını iddia etti.
"MADURO VE EŞİ ELE GEÇİRİLDİ"
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Venezuela'ya yönelik saldırıyı resmen üstlendi. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir operasyon düzenleyerek, Maduro'yu ve eşini yakalayıp ülkeden çıkardı. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra verilecektir. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP"
VENEZUELA'DA HANGİ BÖLGELER VURULDU?
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro ABD'nin vurduğımı belirttiği bölgeleri şöyle sıraladı:
•La Carlota - Karakas'ın merkezinde stratejik askeri hava üssü.
• Cuartel de la Montaña -Askeri kışla ve Hugo Chávez'in anıt mezarının bulunduğu yer
• Palacio Federal Legislativo - Meclis Binası
• Fuerte Tiuna: Venezuela'nın en büyük ana askeri yerleşkesi. Savunma Bakanlığı burada.
• Aeropuerto en el Hatillo: Başkentteki sivil ve lojistik amaçlı kullanılan bölgesel havalimanı.
• Base n3 de F16 (Barquisimeto): Venezuela Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının bulunduğu üs.
• Aeropuerto privado Caracas (Charallave): Başkentteki özel uçuşlar için kullanılan özel/sivil havalimanı.
• Miraflores: Venezuela Devlet Başkanı'nın resmi çalışma ofisi ve konutu olan başkanlık sarayı.
• Santa Mónica, Los Teques, 23 de Enero: Karakas’taki ve çevresindeki yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleri ve mahalleler.
• Casco Central de Caracas: Bakanlıkların bulunduğu şehir merkezi.
ASKERİ UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR
Görgü tanıkları, Caracas'taki patlamaların azaldığını ancak şehrin üzerinde askeri uçaklardan kaynaklanan gürültünün hala sık sık duyulduğunu söylüyor.
ABD'Lİ YETKİLİLER "EMRİ TRUMP VERDİ" DEDİ
CBS News'e ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, ABD Başkanı Donald Trump, günler önce ABD ordusuna Venezuela'da kara saldırıları düzenleme yetkisi verdi.
Kaynaklara göre, askeri yetkililer görevin Noel Günü'nde gerçekleştirilmesini görüştüler ancak ABD'nin Nijerya'da DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırıları öncelik kazandı.
Noel'i takip eden günlerde ise saldırı hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yetkililer, ABD ordusunun görev başarısı için avantajlı hava koşulları istediğini söyledi.
VENEZUELA'DA OHAL: "ABD BAŞARILI OLAMAYACAK"
Venezuela patlamaların ardından OHAL ilan etti. Maduro'nun tüm savunma güçlerinin konuşlandırılması emrini verdiği ve halkı sokaklara çağırdığı belirtildi. Caracas'tan yapılan açıklamada "ABD başarılı olamayacak" ifadeleri kullanıldı.
Venezuela yönetimi "Bu (ABD) saldırının amacı, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmektir" ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY YORUM YAPMADI
Beyaz Saray, Caracas'taki patlamalarla ilgili haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
TANKLAR SOKAKLARA İNDİ
Venezuela'nın başkenti Caracas'ın sokaklarında, Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü.
PATLAMALAR ANA ASKERİ ÜS YAKININDA
Şili'nin Santiago kentinden bildiren El Cezire muhabiri Lucia Newman, patlamanın Caracas'taki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında veya çevresinde meydana geldiğini söyledi.
BM DERHAL BİR ARAYA GELMELİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Petro, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir." ifadelerini kullandı.
EN AZ YEDİ PATLAMA VE ALÇAK UÇUŞ
Associated Press haber ajansı, Caracas'ta en az yedi patlama olduğunu ve alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğunu bildirdi.