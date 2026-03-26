HAKİMDEN İMAMOĞLU'NA UYARI

İTİRAF: "ADEM SOYTEKİN BANA AĞABEY DERDİ, İŞİNİ İYİ YAPAR"

Mahkeme Heyeti, Mehmet Murat Çalık'a "Tanıkların kaygıları nedeniyle beyanda bulunduğunu söylediniz. Adem Soytekin ile ilgili detaylı konuşmadınız. İlişkiniz nedir?" sorusunu yöneltti.



Çalık, Adem Soytekin'i 2014'ten beri tanıdığını aralarında hemşehrilik ilişkisi olduğunu belirterek "Adem Soytekin’i 2014’te belediyede danışman olduğumda tanıdım. Hatta kollukta bana sorulmadı. 2014’te bir toplantıda tanıştım. Adem Soytekin Beylikdüzü’nde 2014’ten beri tanıdığım bir iş insanıdır. Trabzonlu olması - ben hemşehricilik yapan bir insan değilim- bana ağabey diye hitap ederdi. Hiçbir zaman ‘Başkanım’ demedi" ifadelerini kullandı.

"Adem Soytekin işini iyi yapar" diyen Çalık şu ifadeleri kullandı:



Adem ile tanışıklığımız vardır. Trabzonspor ortak kesişim noktası. Tanımadığım bir insan değil Adem Soytekin. O bölgede de birçok müteahhitin taşeronluğunu yapmıştır. İşini de iyi yapar.

Bölgede kaba inşaatını yapmadığı proje yoktur.

Bizim eylemler bazımda 11. Mahalle özelinde 2020 tarihinden itibaren hukuki sürecin içindeyiz. O süreçte Adem Soytekin Ali Gül ve Zafer Gül var.



Biz sadece Adem Soytekin ile hangi eylem özelinde konuştunuz derseniz. Sadece 11. Mahalle özelinde konuştuk. Kendisini yakınen tanırım. Ama Adem Soytekine ‘şunu verin bunu verin’ dememişimdir.



"SİSTEM"İN KASASI ADEM SOYTEKİN



Bilindiği üzere Adem Soytekin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir isim. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde "örgüt yöneticisi" konumunda. Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet trafiğindeki kilit aktörlerden biri olan Soytekin, aynı zamanda "SİSTEM"İN kasası konumunda.



