HAKİMDEN İMAMOĞLU'NA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde asrın yolsuzluğuna imza atan ve 161 milyar lirayı aşan kamu zararına yol açtığı iddia edilen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü "davasında 107'si tutuklu 407 sanık bugün 11. kez hakim karşısına çıktı.
Ekosistemin kilit aktörlerinden biri olan ve İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki halefi Mehmet Murat Çalık, 11. celsede savunma için kürsüde.
Çalık'ın 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Öte yandan dünkü duruşmaya sahte basın kartıyla girip içeriden görüntü paylaşan Tuzla Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Erdal Yasin Tüysüz gözaltına alındı. Bugünkü duruşmada gazetecilerin basın kartlarındaki QR ile önlem alındı.
Ekrem İmamoğlu söz alıp savunmak yapmak yerine propaganda yapmaya başlayınca mahkeme başkanı uyardı.
Hakim, İmamoğlu'na "Soru sorma hakkını veriyoruz da siz de soruya gelemiyoruz bir türlü" diyerek tepki gösterdi.
İmamoğlu ise "Yo yo ama sorularımı daha cazip hale getiriyorum, sizi de mutlu edeceğini düşünüyorum" dedi.
Mahkeme Heyeti, Mehmet Murat Çalık'a "Tanıkların kaygıları nedeniyle beyanda bulunduğunu söylediniz. Adem Soytekin ile ilgili detaylı konuşmadınız. İlişkiniz nedir?" sorusunu yöneltti.
Çalık, Adem Soytekin'i 2014'ten beri tanıdığını aralarında hemşehrilik ilişkisi olduğunu belirterek "Adem Soytekin’i 2014’te belediyede danışman olduğumda tanıdım. Hatta kollukta bana sorulmadı. 2014’te bir toplantıda tanıştım. Adem Soytekin Beylikdüzü’nde 2014’ten beri tanıdığım bir iş insanıdır. Trabzonlu olması - ben hemşehricilik yapan bir insan değilim- bana ağabey diye hitap ederdi. Hiçbir zaman ‘Başkanım’ demedi" ifadelerini kullandı.
"Adem Soytekin işini iyi yapar" diyen Çalık şu ifadeleri kullandı:
Adem ile tanışıklığımız vardır. Trabzonspor ortak kesişim noktası. Tanımadığım bir insan değil Adem Soytekin. O bölgede de birçok müteahhitin taşeronluğunu yapmıştır. İşini de iyi yapar.
Bölgede kaba inşaatını yapmadığı proje yoktur.
Bizim eylemler bazımda 11. Mahalle özelinde 2020 tarihinden itibaren hukuki sürecin içindeyiz. O süreçte Adem Soytekin Ali Gül ve Zafer Gül var.
Biz sadece Adem Soytekin ile hangi eylem özelinde konuştunuz derseniz. Sadece 11. Mahalle özelinde konuştuk. Kendisini yakınen tanırım. Ama Adem Soytekine ‘şunu verin bunu verin’ dememişimdir.
"SİSTEM"İN KASASI ADEM SOYTEKİN
Bilindiği üzere Adem Soytekin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir isim. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde "örgüt yöneticisi" konumunda. Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet trafiğindeki kilit aktörlerden biri olan Soytekin, aynı zamanda "SİSTEM"İN kasası konumunda.
Tutuklu sanıklar yine alkışlarla salona getirildi ve mahkeme başladı. Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hakim ve savcının çapraz sorgusu için tekrar kürsüye geldi.
Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası duruşmlarına sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz adlı kişinin Tuzla Belediyesi'nde CHP'li Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.
Tüysüz hakkında gözaltı kararı çıktı.
Bu skandal sonrası bugünkü duruşmada QR kodlu önlem alındı. Jandarma, duruşma salonuna girişte basın mensuplarına turkuaz basın kartı sordu. Basın kartlarının üzerindeki QR kodu okutularak kartların geçerliliği kontrol etti.