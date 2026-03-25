ÇALIK SANIK KÜRSÜSÜNDE: AYLIK GELİRİM 150 BİN TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde asrın yolsuzluğuna imza atan ve 161 milyar lirayı aşan kamu zararına yol açtığı iddia edilen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü "davasında 107'si tutuklu 407 sanık bugün 10. kez hakim karşısına çıktı.

9 Mart'ta başlayan duruşmaların ilk iki haftası CHP'nin sistematik sabotajlarına sahne olmuş, 3. haftadaki duruşmaların ikinci gününde CHP'li 5 vekilin salona girişine izin verilmedi.



Hakkında 5 kez rüşvet alma 2 kez de irtikap da dosya bulunan, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yaptı.



Ekosistemin kilit aktörlerinden biri olan ve İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki halefi Mehmet Murat Çalık da savunma kürsüsüne geldi.



