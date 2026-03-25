ÇALIK SANIK KÜRSÜSÜNDE: AYLIK GELİRİM 150 BİN TL

9 Mart'ta başlayan duruşmaların ilk iki haftası CHP'nin sistematik sabotajlarına sahne olmuş, 3. haftadaki duruşmaların ikinci gününde CHP'li 5 vekilin salona girişine izin verilmedi.
Hakkında 5 kez rüşvet alma 2 kez de irtikap da dosya bulunan, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yaptı.
Ekosistemin kilit aktörlerinden biri olan ve İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki halefi Mehmet Murat Çalık da savunma kürsüsüne geldi.
Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunmasının ardından sanık kürsüsüne Mehmet Murat Çalık geçti. Aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu belirten Çalık savunmasına başladı.
Çalık’ın 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 10'uncu duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme Başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapılıyor. Duruşmaya aralarında Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.