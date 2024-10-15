CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv’e ulaştı! Hizbullah’tan savaş ilanı! Beyrut’a hava saldırısı

HİZBULLAH, İSRAİL’E AİT HERMES 450 TİPİ BİR İHA’YI DAHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir iHA'nın düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.