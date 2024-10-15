CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv’e ulaştı! Hizbullah’tan savaş ilanı! Beyrut’a hava saldırısı

Gazze'de ölü sayısı her geçen gün artarken İran, Lübnan ve İsrail arasında ise tansiyon had safhaya yükseldi.
İsrail'in İran'a ne zaman misilleme saldırısı yapacağı gündemin bir numaralı sorusu iken Beyrut'a sabah saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırılar, Adraee'nin Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırma tehdidinde bulunmasının ardından geldi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Batı Celile ve Hayfa bölgelerini ziyaret etti. Hayfa'daki bir hastanede gündeme dair açıklamalarda bulunan Herzog, Lübnan’da yaşanan çatışmalardan Hizbullah’ın sorumlu olduğunu savunarak "Dünya şunu anlamalıdır ki, Lübnan sınırında dostane bir çözüme ulaşılması için defalarca teklif yaptık. Ne yazık ki Hizbullah defalarca reddetti" iddiasında bulundu.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım’ın son konuşmasında "Lübnan'daki durumu diğer sınırlarla ilişkilendirmekle tekrar tekrar tehdit ettiğini" iddia eden Herzog, "Lübnan halkına şunu söylemek istiyorum: Hizbullah'ın başını çektiği vahşi bir terör rejiminin bedelini ödüyorsunuz. Bir zamanlar Orta Doğu'nun gururu olan Lübnan'da iyi ve saygın bir yaşam yerine, şimdi bedel ödüyorsunuz ve bu bedel giderek ağırlaşıyor" şeklinde konuştu.
İsrail ordusunun, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 23 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı.
İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetine bağlı Zahle ilçesine düzenlediği hava saldırısında ise 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, İsrail'e Lübna'nın güneyinden 50'ye yakın roket atıldığı tespit edildi. Roketlerden bir kısmı durdurulurken, bölgede çarpışma olduğu bildirildi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.
İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını aktardı.
Seyyidmusevi, olayın ilk belirlemelere göre petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını belirtti.
Öte yandan yangının boyutu nedeniyle ilçedeki itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine Ahvaz kentinden takviye ekiplerin yangına müdahale için bölgeye gönderildiği kaydedildi.
Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.
Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir iHA'nın düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail’e ulaştığını açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.
ABD’nin İsrail’e göndereceğini ilan ettiği hava savunma sistemi THAAD bataryası ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail’e ulaştığını belirten Singh, ilerleyen günlerde de batarya bileşenlerinin ulaşacağını ve sistemin tam olarak operasyonel hale geleceğini söyledi.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, farklı cezaevlerinde cezalarını tamamlayan, idari tutuklulardan ve aralarında 20 yıl hapis yatan Nablus kentinden bir Filistinlinin de bulunduğu en az 15 esiri salıverdi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, esirlerin çoğunluğunun sağlık sorunları nedeniyle özgürlüğüne kavuştuğu aktarıldı.
İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte 146, 8 Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla hava saldırısı düzenlediği açıklandı.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve Lübnan'daki duruma ilişkin raporuna yer verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'a 146 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 10 bin 12 hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekildi.
Lübnan'da yerinden edilenler için 1067 barınma merkezinin kurulduğu ve bunlardan 881'inin maksimum kapasitesine ulaştığı aktarıldı.
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri uluslararası yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam etmekle suçluyor.
Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları Misket bombalarıyla vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, "Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor" denildi.
Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 350'ye, yaralı sayısı da 10 bin 906'ya çıktı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 41 kişinin öldüğü ve 124 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 350'ye, yaralananların sayısının da 10 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.
İsrail, ülkenin kuzeyindeki çeşitli bölgelere Lübnan'ın güneyinden 20 füzenin atıldığını duyurdu.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 20 füze nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu füzelerin bazılarına müdahale edildiği aktarıldı.
İsrail'deki "Ynet" haber sitesine göre, Lübnan'dan atılan füzeler sebebiyle Hayfa Körfezi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
HİZBULLAH DUYURDU
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği belirtildi.
Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in kuzeyindeki el-Merc bölgesi ve çevresindeki İsrail birliklerinin 3 kez hedef alındığı aktarıldı.
Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin beldesi çevresinden sızmaya çalışan İsrail askerleri ile çatışmaların yaşandığı ve bu çatışmaların sürdüğü kaydedildi.
İşgal altındaki Şeba Çiftlikleri'ne bağlı Sidane ve Bereket en-Nakar bölgelerinde İsrail askerlerinin çok sayıda füzeyle hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan sınırı yakınındaki İsrail'in Kiryat Şmona yerleşiminin de 2 kez hedef alındığı duyuruldu.
İsrail merkezli Kanal 12, ABD’nin İsrail'e 1 ay içinde Gazze'de ateşkes sağlanmadığı takdirde silah ambargosu uygulanacağını bildirdiğini iddia etti.
Son 24 saatte çoğu Lübnan'ın güneyinde olmak üzere 23 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerin sayısı 4 bin 881'e çıktı.
Son 24 saatte çoğunluğu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda olmak üzere 23 İsrail askeri yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne başlattığı kara saldırılarında yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 2 bin 344'e yükseldi.
Yaralı askerlerden 39'unun durumu ise ağır.
Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 353'ü Gazze'yi karadan işgal girişiminde olmak üzere 740 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut ve Dahiye bölgesinde gerilimin azaltılması için ABD'li yetkililerden geçen hafta garanti aldıklarını söyledi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna röportaj veren Mikati, "Geçen hafta yaptığımız temaslarda ABD'li yetkililerden Beyrut ve güneyindeki gerilimin azaltılması için bir tür garanti aldık ve ABD'li yetkililer ateşkese varılması için İsrail'e baskı yapma konusunda ciddiler." ifadesini kullandı.
Mikati, İsrail'in Lübnan'daki önemli tesislere, havaalanına veya limanlara saldırmayacağının ise garantisi olmadığını kaydetti.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım canlı yayında konuştu. Hizbullah’ın açıkça savaşta olduğunu söyleyen Kasım şöyle konuştu:
"İsrail her şeyi yok etmek istiyor. İsrail'in işgalciliği Filistin ile sınırlı kalmıyor, suç işlerken ABD'den tam destek alıyorlar. İsrail'e karşı tek yol direniştir. Artık destek değil direkt savaştayız. İsrail bugün hem bize hem Gazze'ye saldırıyor. Mücahitlerimiz İsrailli düşmanlara karşı ön cephede savaşıyor.
İsrail topraklarımızda ilerleyemiyor. İHA'larımız, füzelerimiz artık Tel Aviv'e ulaşıyor. İsrail yüze yakın ölü ve yaralı ilan etti, bunun daha fazla olduğunu biz biliyoruz. İsrail'de her noktayı hedef alabiliriz. Bu artık bizim hakkımız nereyi uygun görürsek hedef alıp vuracağız. Çünkü dengeyi onlar bozdu, bu kapıyı onlar açtı.
Çözüm yolu sadece ateşkestir, duruşumuzu değiştirmiyoruz. İsrail ateşkes ilan etmediği sürece vurmaya devam edeceğiz. Eğer anlaşabilirsek vatandaşları Kuzey'e dönebilir ama savaş devam ederse 2 milyon İsraillinin hayatı tehlikeye girecek. Herhangi bir günde herhangi bir saatte vurabiliriz. İsraillilere sesleniyorum, ordunuza değil kendi gözlerinize inanın. Gazze'de bir yıldır efsane gücünüz hiçbir şey yapamadı. Şehitler, yaralılar var ama görüyorsunuz bizler direniyoruz."
Pentagon İsrail’e gönderdikleri yüksek irtifa hava savunma sistemi THAAD’ın Tel Aviv’e ulaştığını duyurdu. Pentagon’dan yapılan açıklamada "Dün, 14 Ekim'de, ABD askeri personelinden oluşan bir öncü ekip ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) bataryasını işletmek için gerekli ilk bileşenler İsrail'e ulaştı.” ifadelerine yer verildi.
Pentagon’dan yapılan açıklamada İsrail’e desteğin devam edeceği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
Önümüzdeki günlerde, ek ABD askeri personeli ve THAAD batarya bileşenleri İsrail'e ulaşmaya devam edecek. Batarya yakın gelecekte tam olarak işlevsel hale gelecek, ancak operasyon güvenliği nedenleriyle zaman çizelgelerini tartışmayacağız.
THAAD bataryasının İsrail'e konuşlandırılması, ABD'nin İsrail'i savunma ve İsrail'deki Amerikalılar'ı İran'ın herhangi bir balistik füze saldırısından koruma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de dün başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu kapsamında 92 bin 821 çocuğun aşılandığını bildirdi
Ghebreyesus, Gazze'de devam eden aşılama kampanyasının ikinci turuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu dün başladı. İlk raporlara göre 92 bin 821 çocuk aşı oldu ve 76 bin 394 çocuk A vitamini takviyesi aldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Gazze'nin merkezinde devam kampanyanın 17 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisini paylaştı.
Ghebreyesus, taraflara, aşılamaların yapıldığı bölgelerde "çatışmalara insani ara verilmesine" ilişkin taahhüdü sürdürme çağrısında bulundu.
Gazze'deki çocukların aşıya ve yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Her şeyden önce barışa ihtiyaçları var." ifadesine yer verdi.
16 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.
DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.
İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaşanan insani felakete rağmen Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin tamamen engellenmesi gerektiğini savundu.
İsrail ordu radyosuna açıklamada bulunan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda, "Ben anlaşma taraftarı değilim. Eğer Hamas'a giden yakıtı durdursaydık, kaçırılanlar uzun zaman önce dönerdi." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son aylarda "birçok kez tavsiyelerine kulak verdiğini" savunan Ben-Gvir, Gazze'ye yakıt girişinin tamamen durdurulması konusundaki tavsiyesinin de dinlenmesini umduğunu söyledi.
Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin tamamen engellenmesinin yanı sıra askeri baskının artırılması çağrısında bulundu.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları sonlandıracağı yönündeki iddialara işaret eden Ben-Gvir , "Netanyahu'nun Beyrut'a yönelik hava saldırılarını durdurma kararından haberim yok."dedi.
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede gıda, yakıt, ilaç ve insani yardım girişini engellemek de dahil olmak üzere "topyekun kuşatma" uyguluyor.
Gazze'deki birçok hastane, yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintileri nedeniyle hasta ve yaralıların tedavisinin durma noktasına geldiğini duyurdu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ile İran arasında tansiyon her geçen gün artarken ABD gazetesi Washington Post’tan flaş bir iddia geldi. Washington Post, geçtiğimiz hafta çarşamba günü telefon görüşmesi yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in İran’ın petrol ya da nükleer tesislerine saldırmaması üzerine anlaşma yaptığını iddia etti.
Washington Post’un ismini vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre İsrail, 5 Kasım’da düzenlenecek olan ABD seçimlerini etkilememek için İran’a saldırmıyor.
Netanyahu-Biden görüşmesinin ardından Netanyahu’nun ofisinden gece yarısı yapılan açıklamada İran’a yönelik misilleme planı ile ilgili kararın İsrail’in ihtiyaçlarına göre verileceği belirtildi.
İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ordunun, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı öne sürüldü.
İsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.
ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı.
İsrail ordusu, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurmuştu.