Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Dünyanın gözü Türkiye'de. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk resmi dış gezisini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ziyaretinin ilk gününde Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Papa, bugün sabah saatlerinde Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde hitapta bulundu, ardından "Fransız Fakirhanesi" olarak bilinen "Fakir Küçük Kız Kardeşlerin Bakımevi"ni ziyaret etti. İstanbul'daki etkinliklerin ardından Bursa'ya geçen 14. Leo, İznik ilçesinde, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılarak hitapta bulundu. Ayinin ardından yeniden İstanbul'a döndü.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk resmi dış gezisini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.
Takvim.com.tr detayları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
PAPA MİNGUZZİ AİLESİYLE GÖRÜŞECEK
Papa 14. Leo'nun, ocak ayında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle özel olarak görüşeceği öğrenildi. Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, Papa 14. Leo’nun aileleriyle yapacağı özel görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Anne Minguzzi, görüşmenin pazar günü gerçekleşeceğini belirtti. Yasemin Minguzzi, yaptığı açıklamada, bu buluşmanın Papa’nın ziyaretinin resmi programında yer alan, yüksek düzeyde ve özel nitelikli bir kabul olduğunu özellikle vurguladı.
PAPA İSTANBUL'A DÖNDÜ
Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi bazilikada ayin yönettPapa, ayinin ardından tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa 14. Leo, buradan Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geçti. Burada konaklayacak olan Papa, yarın İstanbul'da çeşitli programlara katılacak. Öte yandan Papa'nın gelişine bağlı olarak helikopterli yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Papa'nın gelişine bağlı olarak Atatürk Havalimanı çevresi, E-5 Karayolu ve Basın Ekspres Yolu bir süre kapatılarak trafik durduruldu.
PAPA'YA KESTANE ŞEKERİ
Bursa'nın İznik ilçesine gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri zeytin ve zeytinyağı, kestane, kestane şekeri ile armut armağan edildi.
Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katılan Papa 14. Leo'ya üç ayrı sepette Bursa ile özdeşleşmiş ürünler hediye verildi.
Papa 14. Leo'ya hediye edilen zeytin sepetinde, Gemlik ve İznik yöresinden zeytin ve zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Gemlik zeytini, yeşil domat zeytin, yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve yeşil çizik zeytin yer aldı. Kestane sepetinde de dünya çapında meşhur olan AB coğrafi işaretli Bursa kestane şekeri ile Bursa kestanesi bulunurken, coğrafi işaretli Bursa Gürsu deveci armudundan oluşan bir sepet de sunuldu.
Vatikan Devlet Başkanı'na, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı Uludağ'dan aşağıya doğru bir "cennet tasviri" üslubuyla gösteren, Bursa ipeğinden yapılmış Nusret Çolpan çizimi bir minyatür de takdim edildi.
Minyatüre ise hayran kaldığı bildirilen Papa 14. Leo'ya, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve Bursa'yla ilgili bir sunum da yapıldı.
Verilen bilgileri dikkatle dinleyen Papa'nın, Bursa halkına teşekkür ettiği öğrenildi.
1700 YILLIK MAZİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılarak hitapta bulundu.
Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine geldi.
Papa 14. Leo'yu taşıyan helikopter, inişinden önce İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014'te ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık Aziz Neophytos Bazilikası ören yeri üzerinde 3 tur atarak alanı havadan inceledi.
Bu sırada hava, kara ve denizden geniş güvenlik önlemleri alındı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ve yetkililerin eşlik ettiği Papa 14. Leo, batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen ayine katıldı.
Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün değerli bir fırsat olduğunu söyleyen Papa 14. Leo, bunun Hristiyanlık için anlam ve önemine değindi.
Papa 14. Leo, "Günümüzde, şiddet ve çatışmalarla yaralanmış tüm insanlık barış ve uzlaşı için haykırmaktadır." ifadesini kullanarak, dinin, savaş, şiddet ya da herhangi bir türde köktencilik veya fanatizm için kullanılmasının "kesin bir dille" reddedilmesi gerektiğini vurguladı.
RUM PATRİĞİ DE KATILDI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'a anma kararını alması nedeniyle teşekkürlerini sunan Papa 14. Leo, uzlaşma, birlik ve barış mesajı verdi.
İznik'teki programının ardından tekrar İstanbul'a hareket edecek olan Papa 14. Leo, Türkiye'deki programının ardından 30 Kasım Pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.
FRANSIZ FAKİRHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da "Fransız Fakirhanesi" olarak bilinen "Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri Huzurevi"ni ziyaret etti.
Resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de temaslarını İstanbul'da sürdüren Papa, tedavi ve bakıma muhtaç yaklaşık 60 kişinin bulunduğu huzurevine de gitti.
Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti.
"Yaşlı" kelimesinin gerçek anlamını yitirme riski taşıdığına dikkati çeken Papa, verimlilik ve maddiyatın hakim olduğu toplumsal bağlamda yaşlı insanlara karşı saygı duygusunun kaybolduğunu, oysa ki yaşlıların torunları, aileleri ve toplumun bütünü için bir hazine ve bir halkın bilgeliği olduğunu söyledi.
Papa 14. Leo, burada kalanlara bakan 6 rahibe ile bir süre sohbet ettikten sonra huzurevinden ayrıldı.
Bu arada, Papa'nın ziyareti dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
KUTSAL RUH KATEDRALİ'NDE AYİN
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.
Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.
Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.
Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.
14. LEO KUTSAL RUH KATEDRALİ'NE GELDİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, piskoposlar, rahipler, diyakonlar, dini hayata adanmış kişiler ve ruhani görevlilerle toplantı yapmak üzere Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali'ne geldi.
PAPA'YI BEKLİYORLAR
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, ziyaret edeceği Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali'ne gelişi öncesi hazırlıklar sürüyor.
Papa'nın Katedrali'ne gelişini takip etmek isteyen vatandaşlar, katedral çevresinde toplanarak bekleyişlerini sürdürdü.
PAPA'NIN İSTANBUL PROGRAMI BELLİ OLDU
Papa 14. Leo ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
NEDEN İZNİK'E GİDİYOR?
Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.
Papa Leo, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edeceği ve arkeolojik alanda ayin düzenleyeceği bildirildi.
Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.
Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.
Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.