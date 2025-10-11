CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var

Pakistan ve Afganistan arasında yeni bir gerilim tırmanırken iki ülke arasında çatışma çıktı. Pakistan'a ait savaş uçakları Afganistan sınırında olduğu belirtilirken Taliban birlikleri Pakistan sınırına sevk ediyor.
Pakistan ve Afganistan arasında sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Taliban yönetimi, artan gerilim üzerine sınır hattına takviye askeri birlikler sevk etti.
Takvim.com.tr bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
7 BÖLGEDE SAVAŞ ŞİDDETLENDİ
El Cezire'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Pakistan'ın Kabil, Host ve Nangarhar vilayetlerine yönelik hava saldırılarına karşılık olarak Afgan güçlerinin operasyon başlattığını bildirdi.
Kaynak, "Güçlerimiz, yedi sınır vilayetinde Pakistan ordusuyla çatışıyor" ifadelerini kullandı.
Taraflardan çatışmaların bilançosuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.