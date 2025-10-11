CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var

Pakistan ve Afganistan arasında yeni bir gerilim tırmanırken iki ülke arasında çatışma çıktı. Pakistan'a ait savaş uçakları Afganistan sınırında olduğu belirtilirken Taliban birlikleri Pakistan sınırına sevk ediyor.

Pakistan ve Afganistan arasında sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Taliban yönetimi, artan gerilim üzerine sınır hattına takviye askeri birlikler sevk etti.

