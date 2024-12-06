Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı operasyon kapsamında adım adım ilerlemeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat'ı terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden arındırdı. Muhalif gruplar ise İdlib ve Halep'in ardından Hama ve Dera'nın kontrolü ele geçirdi.
Muhalifler Suriye'nin orta ve güneyinden adım adım Şam'a yürüdüğü öğrenildi.
New York Times'ın haberine göre, İran, muhaliflerin artan baskısı nedeniyle Suriye'den askeri komutanları ve diğer İranlı yetkilileri tahliye etmeye başladı.
Bölgesel ve İranlı yetkililere dayandırılan raporda, Suriye'den çıkarılanlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanları, bazı diplomatlar ve aileleri ile sivillerin de bulunduğu belirtilirken tahliye işlemlerinin cuma sabahı başladığı belirtildi.
ABD gazetesi, yetkililerin bir kısmının uçakla Tahran'dan ayrıldığını, bir kısmının ise kara yoluyla Lübnan, Irak ve Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye gittiğini aktardı.
Suriyeli muhaliflerin güneydeki Dera kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmasının ardından Esad rejimi bir hafta içinde dördüncü önemli merkezi de elinden kaybetti. Dera, Beşar Esad'a karşı 2011'deki ayaklanmanın başladığı yerdi. İç savaş başlamadan yani 13 yıl önce 100.000'den fazla nüfusa sahip olan Dera, ayaklanmanın beşiği olarak sembolik öneme sahip.
Dera'nın merkezinin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından hapishanedeki mahkumlar serbest bırakıldı.
Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi. Suriye’nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, rejim güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti
Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Suriye'deki gelişmeleri ve ABD'nin bu süreci nasıl değerlendirdiğini paylaştı. Suriye'deki son durumu doğrudan yorumlamaktan kaçınan Jean-Pierre, ABD'nin gelişmeleri dikkatle izlediğini ve bölgedeki ülkelerle iletişimde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı
"Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir." diye konuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından hafta sonu yapılan açıklamaya atıfta bulunan Jean-Pierre, bu açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve Esed rejiminin geleceğiyle ilgili sorulara girmeyeceğini belirtti.
"İÇ SAVAŞ SİYASİ BİR ÇÖZÜMLE SONA ERDİRİLEBİLİR"
Jean-Pierre, bölgede gerilimin azaltılması, sivillerin ve azınlıkların korunması çağrısı yaptıklarını aktararak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir." dedi.
Bölgedeki Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlamak ve DEAŞ'ın yeniden güçlenmesini engellemek, ABD'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu doğrultuda Suriye'deki durumu yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti. National Security Council (NSC) Sözcüsü Sean Savett ise, ABD'nin Halep'teki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bölgedeki diğer ülkelerin yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını açıkladı.
ABD haber ajansı Wall Street Journal'ın açıklamalarına göre, Mısır ve Ürdün yetkilileri Esad’ı Suriye’yi terk etmeye ve sürgünde bir hükümet kurmaya kaçırdığı iddia edildi. Öte yandan muhalif operasyon sözcüsünün yaptığı açıklamada da, “Kuvvetlerimiz Humus şehri sınırında ki son köyü de özgürleştirdi ve artık şehir kapılarında ki rejim güçlerine son çağrımızı yapıyoruz bu ayrılmanız için son fırsattır” ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbah, Bağdat'ta bir araya gelerek bölgesel gündemi değerlendirdi. Suriye'deki son durumun masaya yatırıldığı zirvede, güvenlik tehditleri ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği olanakları ele alındı. Ortak basın toplantısında konuşan bakanlar, sınır güvenliğinin artırılması, terörle mücadele ve insani yardımlar konusunda koordineli adımların önemine vurgu yaptı. Üç ülke, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik dayanışmayı güçlendirme kararlılığını yineledi.
Toplantının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Irak Dışişleri Fuat Hüseyin, Suriye'deki olayların hem ülkesi hem de İran'ın güvenliğini etkilediğini belirtti. Suriye'de meydana gelen olaylara karşı iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapan Hüseyin, “Bölge güvenliği sadece askeri yöntemlerle sağlanamaz. Diplomasi, diyalog ve sürdürülebilir bir çözüm gerekmektedir” dedi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, konuşmasında Irak'ın bölgedeki denge ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, bölgedeki tüm ülkelerin Suriye ve Irak hükümetlerine destek vermesinin önemli olduğuna işaret etti.
"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ ÜLKEYİ KORUMAK İÇİN HAZIR"
Iraklı Bakan Hüseyin, zirvenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında ise, Irak silahlı kuvvetlerinin ülke sınırlarını koruma konusunda tam hazırlık içinde olduğunu belirterek, “Irak topraklarını korumak ve terör saldırılarına karşı tüm askeri birimlerimiz hazırdır” dedi.
Suriye'deki durumun komşu ülkelere, özellikle de Irak'a olan etkilerinin detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, “Suriye'nin güvenliği, bölgenin güvenliğine doğrudan bağlıdır” şeklinde konuştu.
Hüseyin, “Irak, terörün hem kurbanı hem de mücadelecisi oldu. Irak'ın tutumu çok açık ve nettir: Suriye'nin ve Irak'ın güvenliği birbiriyle bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.
Irak'ın, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bölgesel birkaç ülkeyle toplantı düzenlemeyi planladığını açıklayan Hüseyin, "Acil bir Arap Birliği bakanlar düzeyinde toplantısı çağrısında bulunacağız. Suriye'deki durumu yatıştırmak için tüm diplomatik yolları kullanacağız” diye konuştu.
Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla temas halinde olduklarını ve koordinasyon içinde çalışacaklarını söyledi.
“SALDIRILAR SURİYE DEĞİL TÜM BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR”
Suriye Dışişleri Bakanı Sabbah üçlü basın toplantısında, son gelişmelerle ilgili olarak Iraklı yetkililerle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Suriye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ve insani durumu detaylı bir şekilde görüşmede aktardığını belirten Sabbah, saldırıların yalnızca Suriye'yi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini, bölgesel ve uluslararası düzeydeki çabaların birleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Iraklı yetkililer ile Suriye konusunu ele aldıklarını ifade eden Arakçi, “Suriye konusunda diplomatik faaliyetlerimizi bölgesel ve uluslararası alanda birlikte yürütme kararı aldık” diye konuştu.
"Suriye'ye yönelik tehdit sadece Suriye ile sınırlı kalmayacaktır" diyen Arakçi, "Bu durum başta Irak, Ürdün ve Türkiye gibi Suriye'ye komşu ülkeler ve bölge için büyük bir tehdit olacaktır” dedi.
ARAKÇİ IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudani’nin görüşmede Suriye’deki gelişmelerin Gazze ve Lübnan’daki durumla bağlantılı olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Sudani, bu krizlerin bölgenin güvenlik ve istikrarını olumsuz etkilediğini vurguladı.
Irak’ın Suriye’nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden Sudani, bölgesel sorunların çözümünde Suriye’nin egemenliğine ve topraklarına saygı duyulmasının temel bir öncelik olduğunu dile getirdi.
Suriye rejimi güçleri, 27 Kasım'dan itibaren rejim karşıtı gruplar karşısında Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta art arda alan kaybı yaşamasının ardından, gün içinde ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerini çekmeye başlamıştı.
Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı PKK/YPG'ye devreden Suriye rejim ordusu ve İran destekli güçler, buradan başkent Şam ve Şam'a açılan kapı durumundaki Humus vilayetine hareket etmişti.
Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor.
Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor.
Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.
Dünya "Beşar Esad ailesiyle Suriye'den kaçtı" iddiasını konuşurken, Suriye medyasında ise Esad'ın Tahran'da olduğu ifade ediliyor.
Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti.
Muhalif grup, halihazırda Tedmur'un güneyinde rejim güçleriyle çatışıyor. ABD, operasyonda muhalif gruba lojistik destek sağlıyor.
Suriye Özgür Ordusu, Suriye'deki halk hareketlerinin ardından kurulan ve son olarak Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) farklı bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.
ABD B-52 ağır bombardıman uçağıyla Suriye ve Irak sahası üzerinde hava devriyesi yapıyor.
Suriyeli muhalifler, güneydeki Dera'da rejim ordusunun ana üssü olan 52. Tugay'ı ele geçirdi.
Suriye'nin Hama ilindeki Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.
Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Furaye'nin açıklaması Ürdün haber ajansı PETRA'da yer aldı.
Açıklamada Furaye, Ürdün ile Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nı Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle kapatma kararı aldıklarını belirtti.
Furaye, Suriye'deki olayların yakından takip edildiğini ifade etti.
Karara göre Ürdünlülerin ve Ürdün'e ait tırların ülke topraklarına dönmesine izin verilecek, Suriye topraklarına giden tırların çıkışı ise yasak olacak.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şam'ın Emevi Meydanı'nda yer alan Radyo Televizyon ile Savunma Bakanlığına ait binaların bulunduğu bölgeye kamikaze dronla saldırıldı.
ŞAM'DA YOĞUN SİLAH SESLERİ
Dronlar rejim karşıtı gruplar tarafından gönderildi. Rejim ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan, Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulunuldu.
Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, Suriye'de zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılma imkanına sahip olduğunu belirtti.
Büyükelçiliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Suriye'deki durumun "zor" olduğu belirtildi.
Büyükelçilik ve konsolosluğun çalışmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle Suriye'deki Rus vatandaşlarına mevcut havaalanları üzerinden ticari uçak seferleriyle ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız." ifadesine yer verildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşar Esad'ın yaşadığı El-Maliki semtindeki evlerin çatılarına, olası drone saldırılarına karşı asker konuşlandırıldı.
Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin dış mahallelerine girmeye başladı.
Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.
Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girmeye başladı.
Suriye'de rejim karşıtı gruplar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi.
Suriye rejim güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.
Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.
Rasten ve Telbise, Halep-Hama-Humus'u birbirine bağlayarak Şam'a uzanan M5 karayolu üzerinde bulunuyor.
Kuzeydeki Ter Maela köyünü ve Darul Kebire beldesini alan rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ederek Humus'un kuzeyindeki dış mahallelerin 3 kilometre yakınına kadar sokuldu.
Suriye'nin Hama ilinde bulunan Hafız Esad heykeli halk tarafından yıkıldı.
Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esad'ın Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı.
Esad rejiminin Humus ve Hama’yı birbirine bağlayan kritik bir köprüyü vurduğu bildirildi. AFP, Suriye ordusunun Hama kaybının ardından Humus'u güvence altına almaya çalıştığını belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Savaş uçakları, Humus ve Hama şehirlerini birbirine bağlayan Humus-Hama otoyolundaki Resten köprüsünü hedef alarak ve köprünün etrafındaki mevzilere saldırarak Hama ile Humus arasındaki yolu kesmeye ve Humus şehrini güvence altına almaya çalışarak birkaç hava saldırısı düzenledi" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun tüm detaylarını ele almak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Doha'da bir araya geleceklerini kaydederek "Bu hafta için planladığımız görüşmenin, (Suriye'deki) durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum." dedi.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a Moskova'da mülakat veren Lavrov, ABD-Rusya ilişkilerinden Suriye'deki son duruma kadar birçok başlıkta soruları yanıtladı.
Lavrov, Suriye'deki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini, güncel durumu Astana Süreci ilkeleri ışığında yeniden nasıl ele alabileceklerini Türk ve İranlı mevkidaşları ile görüşeceklerini belirtti.
Rus bakan, Suriye'deki durumun oldukça karmaşık olduğunu vurgulayarak, "Bu karmaşık bir oyun. Pek çok aktör işin içinde. Bu hafta için planladığımız görüşmenin, (Suriye'deki) durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.
"İdlib bölgesindeki anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönme ihtiyacını tartışacağız. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi, teröristlerin Halep’i ele geçirmek için harekete geçtiği yerdi." şeklinde konuşan Lavrov, görüşmede bu hususları da ele alacaklarını belirtti.
Astana Süreci kapsamında Rusya, Türkiye ve İran olarak düzenli toplantılar yapıldığını anımsatan Lavrov, bu yılın sonu ya da 2025 başında da bir toplantı planladıklarını aktardı.
Beşşar Esed'le ilgili soruya doğrudan bir yanıt vermeyen Lavrov, daha ziyade Suriye'deki mevcut durumun ne şekilde ele alınacağına odaklandıklarını ima eden yorumlar yaptı.
Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) kimin finanse ettiği ya da yönlendirdiği ile ilgili bir soruya da yanıt veren Lavrov, "Bu konuda bazı bilgilerimiz var. Kamuya açık bilgilere göre Amerikalılar ve İngilizler ve bazı diğerleri bu grupları destekliyor. Bazı kişiler ise, İsrail’in durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını, böylece dikkatlerin Gazze’den başka yere çevrileceğini söylüyor." dedi.
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