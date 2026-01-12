41 il için sarı kodlu alarm: İstanbul’da kar yağışı başladı! Oklüzyon etkisi geliyor
Ocak ayının ortasında Türkiye, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sıcaklıklar hızla düşerken İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul ve Ankara’da eğitime ara verildi. Meteoroloji bugün için 41 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, soğuk cephenin ardından oklüzyon adı verilen daha güçlü bir sistemin İstanbul’u etkisi altına aldığını açıkladı.
İstanbul şiddetli soğuk ve karlı havanın etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği, bugün kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
12 Ocak 2026 Pazartesi anlık hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? MGM'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 12 Ocak Pazartesi günü Türkiye genelinde soğuk, çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış beklenirken, bazı bölgeler için kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ uyarıları yapıldı.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Tahminlere göre; Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış görülecek.
Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı başta olmak üzere Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK
Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın 40 ila 70 km/saat hızına ulaşacağı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın yer yer 90 km/saat hızla fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtildi.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.
BUZLANMA, DON VE SİS TEHLİKESİ
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücülerin özellikle pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği kesimlerde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.
SICAKLIKLAR BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte kış koşullarının birçok bölgede daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan uyarıların yakından takip edilmesini ve olası risklere karşı tedbirli olunmasını önemle hatırlattı.
41 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 41 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada yağışların yer yer kuvvetli olacağı, bazı bölgelerde ise kar, buzlanma ve fırtınanın hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
UYARI KAPSAMINDAKİ İLLER AÇIKLANDI
Sarı kodlu alarm verilen iller şöyle sıralandı:
Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRACAK MI? O İLÇELERE DİKKAT
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’u etkisi altına alan sistemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kar yağışının özellikle hangi saatlerde etkisini artıracağına dikkat çeken Tek, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyardı.
“SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK”
Adil Tek, İstanbul’daki mevcut duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Karın düşmesi için zaten sıcaklık değerlerinin belli seviyelere inmesi gerekiyor. Şu an İstanbul’da sıcaklık 3 ile 4 derece arasında. Yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yağış, sulu sepken diye adlandırdığımız, zaman zaman kar topakları şeklinde olan bir yağış türüne dönmeye başlayacak. Sıcaklıklar biraz daha aşağı inecek; 0 ile 2 dereceye kadar yaklaşması bekleniyor. Kuzeyden bir sarkma var. Kuzeyden sarkan bu soğuk havanın etkisiyle sıcaklığın düşmesi birkaç saat daha alacak.”
DENİZ SUYU ETKİSİ VE YÜKSEK KESİMLER
Deniz suyu sıcaklığının karın tutması açısından önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Tek, şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda deniz kıyısındayız ve deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Deniz kıyısına yakın yerlerde günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğleden sonra, belki 5 santimetreye kadar kar yağışı olabilir. Deniz, bu 10 derecelik sıcaklığıyla ortamı bir miktar yumuşatıyor. Ancak yukarı kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar zeminde tamamen tutmuş olacak.”
“İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNECEK”
Kar yağışının bugün gün boyu aralıklarla süreceğini belirten Adil Tek, tabloyu şu sözlerle özetledi:
“Kar yağışı aralıklarla devam edecek; zaman zaman geçişler şeklinde görülecek. İstanbul gün boyu aralıklarla kar yağışlı olacak. Yani İstanbul beyaza bürünecek.”
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ifade eden Tek, buzlanma riskine dikkat çekti:
“Kuzeyli sistem etkisini pazartesi gecesi ve salı sabahının ilk saatlerinde daha da artıracak. Sıcaklıklar -2, -3 derecelere kadar düşecek. Bu durum buzlanma ve don olaylarını da beraberinde getirecek."
OKLÜZYON ETKİSİYLE YAĞIŞ KARA DÖNECEK
Meteorolojik sürece de değinen Tek, şu açıklamayı yaptı:
“Şu anda o soğuk cephenin bıraktığı yağışın etkisi altındayız. Bunun ardından da meteorolojide ‘oklüzyon’ diye adlandırdığımız bir yapı geliyor. Oklüzyon, soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalayıp altından girerek havayı yukarı kaldırması ve yoğun yağış oluşturmasıdır. Oklüzyon cephe üzerimize geldiğinde yağış tamamen kara dönecek.”
“SABAH 06.00’DAN İTİBAREN DAHA NET”
Kar yağışının özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağını belirten Tek, şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle sabah saat 06.00’dan itibaren kar yağışını daha net göreceğiz. Ancak asıl etkili kar yağışı gün içinde olacak.”
İLÇELERE GÖRE KAR YOĞUNLUĞU
Kuzey ilçelerde yağışın daha kuvvetli olacağını belirten Tek, merkez ilçelerde de karın zeminde tutmasının beklendiğini söyledi:
“Kuzeyde yer alan Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Başakşehir, Ümraniye ve Şile gibi ilçelerde kar yağışı daha yoğun olacak. Ancak Kağıthane, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkez ilçelerde de karın zeminde tutması bekleniyor.”
YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Sistemin doğuya doğru ilerlemesiyle birlikte farklı bölgelerde de yoğun yağışlar bekleniyor:
“Sistem doğuya doğru ilerledikçe Ankara’da da bugün etkili bir kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri, Marmara’nın güneyi; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyon ve Kütahya çevreleri yoğun yağış alacak. Doğu Anadolu’da ise kar yağışıyla birlikte çığ riski artacak.”
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU
Adil Tek, son olarak atmosferde yaşanan hızlı değişimlere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Son olarak, ay başından bu yana atmosferde çok hızlı geçişler yaşanıyor. Bu durum, atmosferin iklim değişikliğiyle birlikte daha hareketli hale geldiğini gösteriyor. Sıcaklık farkları arttıkça rüzgârlar, cephe sistemleri ve fırtınalar daha sık ve daha hızlı geçişler yapıyor. Bu da bir gün sıcak, bir gün soğuk gibi ani değişimlere yol açıyor.”
MEGAKENTTE BUGÜN OKULLAR TATİL
İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan hava şartlarının eğitim faaliyetleri açısından risk oluşturduğunu belirterek okulların geçici olarak tatil edildiğini duyurdu.
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde aralıklarla görülen kar, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.
İstanbul’un simge noktalarından Taksim Meydanı’nda lapa lapa yağan kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağışla birlikte meydan ve çevresi kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde kar yağışının yer yer etkisini artırabileceğini belirtirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
12 OCAK PAZARTESİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgâr uyarıları öne çıkıyor.
MARMARA’DA KAR VE BUZLANMA UYARISI
Marmara Bölgesi genelinde hava çok bulutlu. Çanakkale dışındaki illerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin batısında rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Bursa (4°C):
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Çanakkale (4°C):
Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
İstanbul (3°C):
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kırklareli (1°C):
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
EGE’DE YAĞIŞ, İÇ KESİMLERDE DON TEHLİKESİ
Ege Bölgesi’nde hava çok bulutlu. Kuzey Ege kıyıları dışında kalan kesimlerde aralıklı yağış bekleniyor. İç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülürken, kuzey kıyılarında rüzgâr kuvvetli esecek.
Afyonkarahisar (2°C):
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Denizli (7°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İzmir (8°C):
Çok bulutlu. Sabah saatlerinde il genelinde, öğleden sonra iç kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Muğla (8°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
AKDENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Akdeniz genelinde çok bulutlu hava hakim. Bölge genelinde aralıklı yağış beklenirken, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Adana (11°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
Antalya (14°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Sabah saatlerinde doğu kesimleri kuvvetli yağışlı.
Hatay (8°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Isparta (6°C):
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur. Akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.
İÇ ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ
İç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava görülüyor. Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski öne çıkıyor.
Ankara (3°C):
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.
Eskişehir (1°C):
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.
Kayseri (6°C):
Çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra il genelinde kar.
Konya (5°C):
Çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.
KARADENİZ’DE YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI
Batı Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor.
Batı Karadeniz
Bolu (1°C):
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Düzce (4°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur.
Sinop (6°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. İç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu.
Zonguldak (4°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yüksek ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya (5°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur. Yüksekleri yer yer kar yağışlı.
Rize (12°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Akşamdan sonra iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı.
Samsun (6°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Akşamdan sonra iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yer yer kuvvetli.
Trabzon (12°C):
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Akşamdan sonra iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı. Yer yer kuvvetli.
DOĞU ANADOLU’DA KAR, FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Anadolu’da Van ve Iğdır dışında kalan illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Erzurum (1°C):
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Kars (1°C):
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.
Malatya (3°C):
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Yer yer kuvvetli.
Van (5°C):
Çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU’DA YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR
Güneydoğu Anadolu’da çok bulutlu hava hâkim. Batı kesimler ve Diyarbakır çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr güney yönlerden sert esecek.
Batman (12°C):
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Diyarbakır (5°C):
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur. Yüksekleri kar yağışlı, yer yer kuvvetli.
Gaziantep (5°C):
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur. Yüksekleri kar yağışlı, yer yer kuvvetli.
Mardin (7°C):
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.