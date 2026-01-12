BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? MGM'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 12 Ocak Pazartesi günü Türkiye genelinde soğuk, çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış beklenirken, bazı bölgeler için kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ uyarıları yapıldı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Tahminlere göre; Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış görülecek.

Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı başta olmak üzere Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın 40 ila 70 km/saat hızına ulaşacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın yer yer 90 km/saat hızla fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.

BUZLANMA, DON VE SİS TEHLİKESİ

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücülerin özellikle pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği kesimlerde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.

SICAKLIKLAR BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte kış koşullarının birçok bölgede daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan uyarıların yakından takip edilmesini ve olası risklere karşı tedbirli olunmasını önemle hatırlattı.