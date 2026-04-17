İSRAİL ATEŞKESİ İLK SAATLERİNDE İHLAL ETTİ

Lübnan ile İsrail arasında 10 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla başladı. ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti. Fakat İsrail iki beldeye bombardıman düzenleyerek ateşkesi ilk saatlerinde ihlal etti.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam ve Dibbin beldelerine 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve Tel Aviv saatiyle gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in güney Lübnan'daki iki beldeyi bombalamaya devam ettiği belirtildi.
Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra yayımlanan haberde, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından el-Hiyam ve Dibbin beldelerine yönelik düşman (İsrail) bombardımanı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, "Raşeya beldesi ve Cebel eş-Şeyh Dağı'nın (Hermon) batı yamaçlarında (güneydoğu) yoğun insansız hava aracı faaliyeti var." denildi.
Bombardımanın sonuçlarına ilişkin henüz maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.
İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
LÜBNAN'DA ATEŞKES KUTLAMALARI
Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile Beyrut'tan silah sesleri yükseldi. Lübnan medyası bu silah seslerinin kutlamalardan kaynaklandığını yazdı.
YERİNDEN EDİLENLER EVLERİNE DÖNÜYOR
Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilmiş insanlar Sidon'daki evlerine geri döndü.