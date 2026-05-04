KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde etkili olacak yeni hava sistemiyle birlikte birçok bölgede sağanak ve fırtına bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülürken, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. İlk etapta batı bölgelerde parçalı bulutlu hava görülse de, ülkenin büyük bölümünde aralıklı yağışlar öne çıkıyor.
İşte 4 Mayıs Pazartesi anlık hava durumu raporu...
Yetkililer, özellikle bazı iller için kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulundu. Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olması beklenirken; Ankara’nın batı ilçeleri, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde de etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.
Rüzgârın ise Marmara ve Ege’de kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yer yer saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacak rüzgârın, olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.
İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde ise çığ tehlikesine dikkat çekildi. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda ani erimelerle birlikte riskin artabileceği belirtiliyor.
Meteoroloji, birçok ili kapsayan sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarının geçerli olduğu iller şöyle:
Bu illerde yaşayan vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın geçici olduğunu açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen sistemin hafta ortasından itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Tek, özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların hızla artacağını ve bahar havasının hissedileceğini söyledi.
SOĞUK HAVA NEDEN GELDİ?
Mayıs ayında yaşanan kış benzeri hava koşullarının nadir görüldüğünü belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu durumun belirli aralıklarla tekrarlandığını ifade etti. Tek, “Bu tür hava olayları çok sık yaşanmaz, 15-20 yılda bir görülebilir. Hıdırellez geçmeden bu hava kendini düzeltmez, ancak salı ve çarşambadan itibaren sıcaklıklar artacak” sözleriyle sürecin geçici olduğuna dikkat çekti.
Avrupa’daki sıcak hava hareketlerinin Türkiye’deki soğuk havayı tetiklediğini vurgulayan Tek, “Avrupa’daki sıcak hava, yüksek basıncı yukarı taşıdı ve kutup girdabı bozuldu. Bu da soğuk havanın ülkemize inmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU RİSKİ DEVAM EDİYOR
Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde görülen kuvvetli yağışların nedenine de açıklık getiren Tek, sıcak ve soğuk havanın çarpışmasının etkili olduğunu belirtti. Tek, “Güneyden gelen sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk hava birleşince çok güçlü yükselici hareketler oluştu, bu da dolu ve kuvvetli sağanaklara yol açtı” sözleriyle durumu anlattı.
Aynı riskin bugün için de tamamen ortadan kalkmadığını ifade eden Tek, Akdeniz’in doğusu ve doğu bölgelerde yer yer benzer yağışların görülebileceğini söyledi.
İSTANBUL’DA YAĞIŞTAN ÇOK RÜZGAR ETKİLİ OLDU
İstanbul’da hissedilen soğuğun temel nedeninin yağıştan çok rüzgâr olduğunu belirten Tek, “İstanbul’u esas üşüten yağış değil, saatte 80 kilometreye ulaşan poyrazdı” dedi.
Rüzgârın etkisini kaybetmeye başladığını söyleyen Tek, yağışların da doğuya doğru çekildiğini ve batı bölgelerde havanın toparlanacağını aktardı.
Son günlerde bazı bölgelerde görülen kar yağışlarına da değinen Tek, özellikle yüksek rakımlı alanlarda bu durumun normal olduğunu belirtti. Tek, “Kütahya, Afyon ve Domaniç gibi yüksek kesimlerde kar yağışları görüldü. Ancak bu durum daha çok 2000 metre üzerindeki alanlarda etkili oldu” dedi.
YARINDAN İTİBAREN BAHAR HAVASI BAŞLIYOR
Soğuk ve yağışlı sistemin etkisini kaybedeceğini vurgulayan Tek, “Yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak bahar havasına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.
Orta ve doğu kesimlerde ise yağışların bir süre daha devam edeceğini belirten Tek, hafta sonuna doğru bu bölgelerde de havanın açacağını söyledi.
SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELECEK
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını ifade eden Tek, özellikle büyük şehirler için dikkat çeken tahminler paylaştı. Tek, “İstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki hafta 28-29 dereceye kadar çıkacak, İzmir’de ise 35 dereceleri görebiliriz” sözleriyle yaz havasına geçişin sinyalini verdi.
Ankara’da da benzer bir yükseliş beklendiğini belirten Tek, başkentte sıcaklıkların kısa sürede 20 derecenin üzerine çıkacağını ve ilerleyen günlerde 30 dereceye yaklaşacağını söyledi.
İLK EKRANDA BİLİNMESİ GEREKEN
Türkiye’yi etkileyen soğuk ve yağışlı hava sistemi hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. Batı bölgelerde sıcaklıklar hızla yükselirken, önümüzdeki günlerde yurt genelinde bahar ve yaz havası hissedilmeye başlanacak.
Marmara
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 18°C
Sakarya: Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı, 11°C
Ege
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 4°C
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 10°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 17°C
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C
Akdeniz
Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 17°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C
Burdur: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 9°C
Hatay: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
İç Anadolu
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 9°C
Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 13°C
Konya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 9°C
Nevşehir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 10°C
Batı Karadeniz
Bolu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 5°C
Düzce: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı, 10°C
Kastamonu: Çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu, 9°C
Zonguldak: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, 11°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 17°C
Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 24°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
Doğu Anadolu
Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 14°C
Kars: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
Malatya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 16°C
Van: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 16°C
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 20°C
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 16°C
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 18°C
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 19°C