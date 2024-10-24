CANLI | İsrail’den yeni katliam! 150’den fazla ölü ve yaralı var

HAMAS: İSRAİL, GAZZE'DEKİ HASTANELERDE EN VAHŞİ VE ÇİRKİN SOYKIRIMI İŞLİYOR

İsrail ordusunun, 20 gündür yoğun kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya alması ve çocuk yoğun bakım ünitesini vurmasının ardından Hamas'tan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "faşist İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde işlediği vahşi suçların çerçevesini genişlettiği, Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldığı ve yaralı, hasta ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneyi vurduğu" ifade edildi.

"GAZZE'DE EN VAHŞİ VE ÇİRKİN SOYKIRIM İŞLENİYOR"

Gazze'deki hastanelerin, İsrail'in "ölüm ve terör" makinesi tarafından savaş alanlarına dönüştürüldüğü, bu yerlerde en vahşi ve çirkin soykırımın işlendiği vurgulandı.

İsrail'in hastaneleri ablukaya almasının, savaş suçu ve yasaların ihlali olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "İsrail'in, sivillere karşı işlediği suçların sona ermesi için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, barınma merkezleri, hastaneler ve uluslararası hukukla korunan diğer mekanlara yönelik saldırılarına son verilmesi istendi.