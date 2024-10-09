CANLI | İsrail’den İran’a ’ölümcül misilleme’ tehdidi! Netanyahu ve Biden görüştü... Gazze’de çadır katliamı

Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza attı. 42 binden fazla Filistinli şehit oldu.
Tel Aviv, Gazze'de yaktığı soykırım ateşini Lübnan'a sıçrattı. Beyrut'a siyonist bombalar düştü. Suriye'nin başkenti Şam da İsrail'in hedefi odu.
İran ise İsrail'in askeri noktalarına füzeler fırlattı. Orta Doğu'da kaos tavan yaptı.
ŞEYTAN VE AVUKATINDAN KATLİAM GÖRÜŞMESİ
Bölge ateş çemberine dönerken ABD Başkanı Joe Biden'dan gerilimi daha da körükleyecek bir hamle geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Biden, İran'a karşı İsrail'in yanında olacaklarını söyledi.
İSRAİL'DEN İRAN'A MİSİLLEME TEHDİDİ
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidini yineleyerek, İsrail'in "ölümcül, hassas ve şaşırtıcı" bir saldırı gerçekleştireceğini savundu.
İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler:
ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" açıklamasına katılmadıklarını, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını istemediklerini bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.
"BU, GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEY DEĞİL!"
Sözcü Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Lübnan'ın Gazze gibi olabileceğine" ilişkin tehdit içeren açıklamasına katılmadıklarını kaydederek, "Bu soru ile ilgili çok açık konuşacağım, Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşeceğini göremeyiz ve görmeyeceğiz. Bu, görmek istediğimiz şey değil." ifadesinde bulundu.
Gazze ve Lübnan'daki acıların giderek arttığını ve tam da bu sebeple ateşkesin öneminin bir kez daha altını çizdiklerini söyleyen Jean-Pierre, bölgede ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
HİZBULLAH'A KARŞI İSRAİL'İN SAVUNMA HAKKI
Hizbullah'ın son 1 yıldır İsrail'e saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıları durdurması halinde bugünkü İsrail saldırılarının önlenebileceğini savunan Jean-Pierre, İsrail'in kendini savunma hakkı konusunda net olduklarını ifade etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı İngilizce video mesajında, Lübnan halkına seslenerek mevcut duruma ilişkin iddialarda bulunmuştu.
Lübnan halkını, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı ile tehdit eden Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullanmıştı.
LÜBNAN'DAKİ ŞİDDETLİ SALDIRILARDA 2 BİN 141 KİŞİ ÖLDÜ!
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüzbinlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
İsrail’in İran’a misilleme yapması beklenirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının “ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı” olacağını söyledi. Gallant, İran'ın “ne olduğunu ya da nasıl olduğunu anlamayacağını” belirterek, İran’ın füze saldırısında “başarısız” olduğunu ifade etti.
"SALDIRIDA HİÇBİE ASKER YA DA SİVİL ZARAR GÖRMEDİ"
İran saldırısında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait pistlerin ve uçakların zarar görmediğini aktaran Gallant, saldırıda hiçbir asker ya da sivilin de zarar görmediğini vurguladı. İsrail yönetiminin İran'a yönelik saldırı konusunda hemfikir olduğunu belirten Gallant, “Tüm emir komuta zinciri aynı hizada ve bu konuya odaklanmış durumda” dedi.
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırısında `El-Aksa` televizyonu için çalışan bir kameraman yaşamını yitirdi.
Saldırıda kameraman ve foto muhabiri Muhammed et-Tanani yaşamını yitirdi, muhabir Tamir Lebed de yaralandı.
Soykırımcı İsrail askerleri ambulansların vurulan `El-Aksa` televizyonu ekibine ulaşmasına izin vermedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 sivil araç ile bir evi hedef aldığı saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi vurması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Beni Suheyla kavşağı yakınlarında 2 sivil aracın hedef alındığı İsrail saldırısında ise 6 Filistinli öldü.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgeleri ile özellikle zorla tahliye edilmek istenen Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğunlaşıyor.
İsrail'in, Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekiyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları takip eden Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı.
Al Jazeera'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız kameraman Fadi el-Vahidi, Gazze'nin kuzeyinde işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Al Jazeera ekibine ateş açıldı ve kameraman Fadi el-Vahidi boynundan vurularak yaralandı." dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırısında "El-Aksa" televizyonu kameramanı Muhammed et-Tanani ölmüş, muhabir Tamir Lebed de yaralanmıştı.
Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 5 günde düzenlediği saldırılarda 125 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.
SALDIRILARDA 125 FİLİSTİNLİ HAYATININ KAYBETTİ
Hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda son 5 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. Cibaliya Mülteci Kampı'na son 5 günde düzenlenen İsrail saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 125 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
SOKAKLAR ONLARCA KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ İLE DOLDU
Kampın sokaklarının saldırılarda öldürülen onlarca kişinin cansız bedenleriyle dolu olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin ambulans çalışanları ile sivil savunma ekiplerini hedef alarak cenazelere erişimi engellediği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de hastane bahçesinde yerinden edilenlere ait çadırları bombalaması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.
SİVİLLERİ KALDIĞI ÇADIRLARI HEDEF ALDI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 369. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan El-Yaman El-Said Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları vurdu. Yerel kaynaklar, 16 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin hedef alındığını duyurdu.
BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Meys el-Cebel mevkiinde ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin topçu ateşi ve füzelerle hedef alındığı belirtildi. Bölgede Hizbullah unsurları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
Ayrıca Lebbune bölgesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin de füze saldırısıyla hedef alındığı ve askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.
The Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün gece Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında saatler süren güvenlik toplantısında üst düzey bakanları, güvenlik ve askeri yetkililerle birlikte İran'a yönelik yaklaşan İsrail saldırısı hakkında önemli kararlar aldığını söyledi. Kaynak, şimdilik odak noktasının İran askeri tesisleri olduğunu ancak bunun değişebileceğini söylüyor.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD yönetiminin ateşkes girişimlerini konuşurken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini yerle bir eden saldırılar düzenlediğini belirtti.
Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, rol değişimiyle Amerikan yönetiminin de İsrail "soykırımının ortağı" olduğunu kaydetti.
"Cibaliya Mülteci Kampı'na, siyonist saldırı sonucu yüzlerce şehit ve yaralı var" diyen Rişk, "terörist düşmanların" ayakta duran Filistin halkının iradesini kırmayı hedefleyen katliamlar yaptığını paylaştı.
Rişk, "Amerikan yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden ateşkes girişimlerini konuşurken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini yok ediyor" ifadelerini kullandı.
Dünyanın özgür halkları ve insanlarının dayanışma kampanyalarının yoğunlaştırmaları ve gerekli baskıyı artırmalarının önemine işaret eden Rişk, "Nazi işgalini durdurmanın, Filistin halkını korumanın zorunlu olduğunu" vurguladı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını bölgede temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden yaygınlaştığını ve derinleştiğini kaydetmişti.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine 40 roket atıldığı belirtildi.
Ayrıca yine İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Kiryat Şimona'ya yaklaşık 20 roket atıldığı ifade edildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Şimona'daki roket saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
Buna ek olarak Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine atılan roketlerin parçaları nedeniyle biri orta derecede dördü de hafif olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde İsrail hava saldırısı sonucu evi hedef alınan Devlet Güvenlik Kurumu mensubu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nebatiye iline bağlı Kafr Tebnit beldesine İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda önce yaralanan Devlet Güvenlik Kurumu mensubu Muhammed İdris'in daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Daha önce İsrail saldırıları sırasında Lübnan ordusundan 3 askerin hayatını kaybettiği açıklanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından daha hassas görevler yürüten Devlet Güvenlik Kurumu mensuplarından bir kişinin saldırılar sırasında yaşamını yitirdiği ilk kez duyuruldu.
İsrail gazetesi Yediot Ahronot, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in danışmanlarından birinin İsrail'in Güney Lübnan'da devam eden kara harekâtı sırasında yaralandığını bildirdi.
Smotrich'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı Aleksandr Tugayı'nda yedek bölük komutanı olan Shmuel Buchris'in durumu iyi.