CANLI | İsrail gece Beyrut’a bomba yağdırdı! Bomba iddia: İran’a saldırı an meselesi

İsrail ile Lübnan arasında misilleme atışları devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah harekete geçti. Tel Aviv ve Hayfa'da siren seslerinin duyulduğu bildirildi. Bölgede gerilim devam ederken İsrail askerleri ise Hamas ile esir takası yapılmaması halinde silah bırakacaklarını söyledi.
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Cenah bölgesinde yer alan bir binaya saldırı düzenledi.
Saldırı sonucunda hedef alınan bina hasar alırken çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye intikal etti.
İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'in, "ABD'nin saldırıyı yumuşatması yönündeki baskısına rağmen" İran'a saldırmak üzere olduğunu öne sürdü.
"EN GERGİN VE KARMAŞIK ZAMANLARI"
KAN'ın adını vermediği İsrailli yetkilerinin sözlerine dayandırılan haberinde, "İsrail'in İran'a olası bir saldırıya hazırlık aşamasında, İsrail tarihinin en gergin ve karmaşık zamanlarından birine tanık olduğu" ifade edildi.
“İsrail'in İran'a bir saldırı başlatmak üzere" olduğu belirtilen haberde, "ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına odaklandığı ve saldırının hafifletilmesi için baskı yaptığı" söylendi.
İsrail'den, Lübnan'ın güneyine bir dizi roket atıldı.
Atılan roketler, İsrail'in Hayfa kentinden görüntülendi.
İsrail ordusunda 15 asker, esir takası anlaşmasına varılmadığı müddetçe askerlik hizmeti yapmayı reddetti.
The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, "15 asker daha, Gazze'de tutulan esirler için takas anlaşmasıyla ilgili bir ilerleme olmaması halinde görevlerine devam etmeyeceklerine dair yazılı metni imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye hitaben hazırlanan ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için esir takası anlaşması yapmasının talep edildiği metne daha önce de 138 askerin imza attığı belirtildi.
İsrailli askerlerin yayınladıkları mesajda şu ifadeleri kullandıkları aktarıldı:
Bizler yedek askerler, askerler ve subaylar olarak bu şekilde görevimize devam edemeyeceğimizi duyuruyoruz. Gazze'deki savaş, orada rehin tutulan erkek ve kadın kardeşlerimiz için ölüm getirir. İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölen rehinelerin sayısı, askeri operasyonlarla kurtarılanlardan çok daha fazla.
Gazete, halihazırda görevde olan söz konusu 15 askerin ne zaman askerlik hizmetini bırakacağına dair ise bilgi vermedi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esir olduğunu değerlendiriyor.
Hamas, daha önce birçok kez İsrail'in Gazze'ye rastgele düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Lübnan'daki bir fotoğrafçı İsrail baskınının Beyrut'un güney banliyösündeki Tayouneh bölgesindeki bir binayı hedef aldığı anı görüntüledi.
İsrail'in Beyrut'ta saldırı düzenlediği Refik Hariri Hastanesi'nin etrafı ise resmen enkaza döndü.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ihtimali nedeniyle Pegasus'un ardından Türk Hava Yolları (THY), İran'a yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurdu.
İran'a yapılması planlanan hava saldırı ihtimali nedeniyle THY, İran'a düzenlediği seferlerle ilgili önemli bir karar aldı. Güvenlik sebebiyle daha önce de Lübnan seferlerini durduran havayolu şirketi şimdi de İran seferlerini iptal etti. Havayolu şirketi 1 Kasım'a kadar İran uçuşlarını gerçekleştirmeyecek.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin izole edilmesini amaçlayan, "generallerin planı" olarak adlandırılan plana karşı olduğunu kamuoyu önünde açıklamayı reddettiği bildirildi.
Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Netanyahu ile Batı Kudüs'te yaptıkları görüşmede, Gazze'nin kuzeyinin izole edilmesini ve bölgedeki halkın tehcir edilmesini amaçlayan planın gündeme geldiği belirtildi.
Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, Blinken'ın daha önce İsrail basınına yansıyan ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edilmesinin ardından bölgenin kuşatılmasıyla gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngören "generallerin planını" sorguladığı ifade edildi.
Netanyahu'nun görüşmede "generallerin planını" uygulamadıklarını savunduğu kaydedildi. Bunun üzerine Blinken'ın Netanyahu'dan "generallerin planını" uygulamadıklarını kamuoyu önünde açıklamasını istediği belirtildi.
Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı'nın isteğine olumlu yanıt vermediği aktarıldı.
Alman hava yolu firması Lufthansa'nın, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma endişesi nedeniyle İran ve Lübnan'a uçuş iptallerinin süresini uzattığı bildirildi.
Lufthansa'dan yapılan açıklamada, şirketin operasyonel nedenlerle gelecek aylarda Tahran ve Beyrut uçuşlarına devam etmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantılarının 28 Şubat 2025’e, Tahran uçuşlarının 31 Ocak 2025’e kadar askıya alındığı bildirildi.
İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzattı.
Bu hafta başında Lufthansa, Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma süresini 10 Kasım'a kadar uzattığını duyurmuştu.
Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.
Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırının "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan'ı ve halkını savunmak, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara yanıt vermek" için gerçekleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 2 füzeye karşı konulduğu, saldırı nedeniyle ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda öldürüldüğünü öne sürdü.
Adraee, saldırılarda Hizbullah'ın yeraltı altyapısının yanı sıra roket rampaları, tanksavar füzeleri, havan topları, mühimmat ve diğer askeri ekipmanları içeren silah depolarının imha edildiğini belirtti.
İsrail basınına göre, füze saldırıları sonrası Herzliya'da bir kadın şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
Herzliya'da şarapnel parçaları nedeniyle park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.
Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini çevreleyen bölgelerde sirenler çaldığı bildirildi. İsrail hava kuvvetleri Lübnan'dan fırlatılan iki roketin önlendiğini duyurdu. Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelmediği bildirildi. Kuzey İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi gibi bazı kasabalarda da roket sirenleri çaldı.
İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi.
Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan'ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıların İsrail'e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü'nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.