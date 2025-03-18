HAMAS'TAN BASIN AÇIKLAMASI

İsrail'in saldırılarının ardında Hamas bir basın açıklaması yayımladı. Hamas'tan yayımlanan basın açıklamasında İsrail'in, Hamas'ın saldırı hazırlığı içinde olduğuna yönelik iddiaları reddedildi ve Tel Aviv'in ateşkesi bozduğu belirtildi. İşte Hamas'ın basın açıklaması...

“İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail işgalinin ateşkes anlaşmasına uymayarak taahhütlerinden kaçtığını ve utanç verici bir uluslararası sessizlik içinde Gazze'deki halkımıza karşı katliamlar gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtmektedir.

İşgalcilerin, direnişin kendi güçlerine yönelik bir saldırı hazırlığında olduğuna dair iddiaları temelsizdir ve sadece savaşa dönüşünü ve kanlı saldırganlığını tırmandırmasını meşrulaştırmak için çürük bahaneler sunmaktadır.

İşgal, kamuoyunu yanıltmaya ve savunmasız sivillere yönelik soykırımı yeniden başlatma yönündeki kasıtlı kararını örtbas etmek için sahte gerekçeler uydurmaya çalışmakta ve verdiği hiçbir taahhüdü dikkate almamaktadır.

Hamas son ana kadar anlaşmaya bağlı kaldı ve anlaşmanın devam etmesi konusunda istekliydi. Ancak Netanyahu kendi iç krizlerinden bir kaçış yolu arayarak halkımızın kanı pahasına savaşı yeniden ateşlemeyi tercih etti.”