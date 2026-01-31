İran'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

PATLAMANIN SEBEBİ NE?

Hormozgan Eyaleti Afet Yönetimi Müdürü Hasan Zade, İran resmi haber ajansı IRNA ile yaptığı görüşmede, bugün öğle saatlerinde Bendar Abbas şehrinde bir binada meydana gelen patlamanın sebebinin incelendiğini açıkladı.

Patlamanın sekiz katlı bir binanın ikinci ve üçüncü katlarında meydana geldiği ve sebebinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Olayda yaralananların kurtarma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği belirtildi.

