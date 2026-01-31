İran'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
İran'ın Hormozgan eyaletine bağlı Bendar Abbas'ın Azadegan bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Can kaybı olduğu belirtildi.
CANLI ANLATIM
DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANINA SUİKAST İDDİASI
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim ise Devrim Muhafızları Donanma Komutanına yönelik suikast iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Bazı Telegram kanalları birkaç saattir Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Tangsiri'nin suikasta uğradığına dair yoğun bir söylenti yayıldığına dikkat çeken Tasnim, söz konusu haberlerin İsrail kaynaklı olduğunu iddia etti.
PATLAMANIN SEBEBİ NE?
Hormozgan Eyaleti Afet Yönetimi Müdürü Hasan Zade, İran resmi haber ajansı IRNA ile yaptığı görüşmede, bugün öğle saatlerinde Bendar Abbas şehrinde bir binada meydana gelen patlamanın sebebinin incelendiğini açıkladı.
Patlamanın sekiz katlı bir binanın ikinci ve üçüncü katlarında meydana geldiği ve sebebinin henüz belirlenemediği bildirildi.
Olayda yaralananların kurtarma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği belirtildi.
İRAN'DA BÜYÜK PATLAMA
