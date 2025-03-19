CANLI | Instagram ne zaman düzelecek? 20 Mart Youtube, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya erişim sorunu...

YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunlarının nedeninin teknik bir arıza mı yoksa siber bir saldırı mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar sosyal medya platformlarında yaşanan bu tür sorunların ardında yatan gerçek nedeni öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor.