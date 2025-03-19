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CANLI | Instagram ne zaman düzelecek? 20 Mart Youtube, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya erişim sorunu...

19 Mart 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla sosyal medya kullanıcıları platformlara giriş yaparken ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Instagram, Twitter (X) gibi popüler sosyal medya ağlarına erişim sağlayamayan pek çok kullanıcı arama motoruna yöneldi. Bu erişim problemleri özellikle mobil cihazlar üzerinden yapılan girişlerde yoğunlaştı. Peki 20 Mart Perşembe erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 06:13 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 06:15
CANLI | Instagram ne zaman düzelecek? 20 Mart Youtube, Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya erişim sorunu...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    19 Mart Çarşamba sabah saatleri itibarıyla başlayan Instagram, Whatsapp, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında erişim sorunu hala devam ediyor. Birçok kullanıcı bu popüler sosyal medya ve video paylaşım platformlarına giriş yapmaya çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor.

    İşte anlık gelişmeler...

    CANLI ANLATIM
    06:10 20 Mart 2025
    ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?
    Instagram, YouTube ve Twitter (X) gibi platformlara erişim sorunu 20 Mart Perşembe günü itibarıyla hala devam ediyor. Kullanıcılar sosyal medya uygulamalarına erişimde güçlük yaşarken yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.
    09:35 19 Mart 2025
    YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunlarının nedeninin teknik bir arıza mı yoksa siber bir saldırı mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar sosyal medya platformlarında yaşanan bu tür sorunların ardında yatan gerçek nedeni öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor. 

    09:00 19 Mart 2025
    WHATSAPP'TA ARA ARA ERİŞİM SORUNLARI YAŞANIYOR

    Birçok kullanıcı WhatsApp'a erişim sağlarken "bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldıklarını rapor etti. Mesajları iletilmeyen kullanıcılar Whatsapp sorununun kaynağını araştırıyor. Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlarda benzer sorunlar yaşadıklarını belirtti.

    WhatsApp’ı kullanan milyonlarca kişi bazen bu sorunların kısa süreliğine düzeldiğini ancak tekrar ortaya çıktığını belirtiyor.

    06:32 19 Mart 2025
    X (TWITTER) PLATFORMUNDA AKIŞ VE MESAJLAŞMA PROBLEMLERI

    X platformunda da kullanıcılar akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme işlemlerinde ciddi aksaklıklar yaşadı. Özellikle mobil uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar sürekli hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. X'in daha önceki günlerde yaşadığı benzer sorunlar bu durumun teknik bir hatadan mı kaynakladığı hakkında soru işaretleri oluşturdu.

    06:31 19 Mart 2025
    YOUTUBE'DA VİDEO AKIŞI VE CANLI YAYIN SORUNLARI

    YouTube kullanıcıları ise platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunları yaşadıklarını bildirdi. Videoların yüklenmemesi ve canlı yayınların kesintiye uğraması gibi problemlerle karşılaşan kullanıcılar, YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti. Bu erişim sorunları YouTube'da içerik izleme deneyimini olumsuz etkiledi.

    06:30 19 Mart 2025
    INSTAGRAM'DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

    Instagram kullanıcıları profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlevlerde ciddi aksamalar yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını dile getirdi. Bu erişim sorunları Instagram'ın normal işleyişini zorlaştırırken kullanıcılar sosyal medyada bu konuda şikayetlerini dile getirdi.