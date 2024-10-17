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CANLI | Hizbullah Demir Kubbe'yi yine deldi! ABD sahaya indi: Husilere bombardıman! Almanya da savaşa dahil oldu

Hizbullah füze saldırıları ile İsrail’in Demir Kubbe’sini bir kez daha deldi. Öte yandan ABD'nin uzun menzilli B-2 gizli bombardıman uçaklarının, perşembe sabahı erken saatlerde Yemen'deki Husilerin kullandığı yer altı sığınaklarını hedef alan hava saldırıları başlattığı iddia edildi. Öte yandan BİR Alman savaş gemisinin perşembe günü Lübnan açıklarında bir insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi. İsraill ise Hamas lideri Yahya Sinwar'ı öldürdüklerini iddia etti. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattından son dakika gelişmeleri…

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 19:31
CANLI | Hizbullah Demir Kubbe’yi yine deldi! ABD sahaya indi: Husilere bombardıman! Almanya da savaşa dahil oldu

İÇİNDEKİLER

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    Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında gerilim her geçen gün artarken Hizbullah füzeleri İsrail'in Demir Kubbe'sini bir kez daha deldi.

    CANLI ANLATIM
    19:30 17 Ekim 2024
    KATİL KANA DOYMUYOR!

    İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bazıları ağır olmak üzere 5 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in güneyinde bulunan Beyt Ficar kasabasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermilerle yaralanan birinin durumu ağır olmak üzere 3 Filistinli Beytüllahim'deki Beyt Cala Devlet Hastanesi'ne getirildi.

    İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 2 Filistinli de Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Yaralılardan birinin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Ficar kasabasında ve El Halil'in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı'nda Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

    İsrail askerleri olaylar sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

    15:57 17 Ekim 2024
    YAHYA SİNWAR'A SUİKAST İDDİASI
    İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinwar'a suikast düzenlediklerini iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas lideri Yahya Sinwar'ı öldürmüş olabiliriz. Şuan kimliğini doğrulayamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
    13:57 17 Ekim 2024
    ALMANYA LÜBNAN AÇIKLARINDA İHA DÜŞÜRDÜ

    Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler'in UNIFIL misyonu kapsamında faaliyet gösteren bir Alman savaş gemisinin perşembe günü Lübnan açıklarında bir insansız uçan nesneyi düşürdüğünü söyledi.

    Sözcü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Korvet, kontrollü bir çarpışmayla kimliği belirlenemeyen bir insansız hava aracını suya düşürdü" dedi ve Alman gemisinde veya mürettebatında herhangi bir hasar veya yaralanma olmadığını ekledi.

    09:18 17 Ekim 2024
    ABD RESMEN SAHAYA İNDİ
    ABD'nin uzun menzilli B-2 gizli bombardıman uçaklarının, perşembe sabahı erken saatlerde Yemen'deki Husilerin kullandığı yer altı sığınaklarını hedef alan hava saldırıları başlattığı iddia edildi.
    08:35 17 Ekim 2024
    İSRAİL SURİYE'Yİ HEDEF ALDI
    Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı kaydedildi. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail'in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti.
     
    08:29 17 Ekim 2024
    SİLAH DEPOLARINA HAVA SALDIRISI

    ABD ordusu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyreden askeri ve sivil gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği" kaydedildi.

    Saldırıların Husilerin Kızıldeniz, Bab-El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik "pervasız" ve "yasadışı" saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, Husilerin bölgedeki askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullandıkları füzeleri, silah bileşenlerini ve diğer mühimmatları barındıran yeraltı tesislerini hedef almıştır" denildi.


    Husilere yönelik operasyona ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı belirtilen açıklamada, "B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini göstermektedir" ifadelerine yer verildi. Hasara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre sivil can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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