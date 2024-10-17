Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında gerilim her geçen gün artarken Hizbullah füzeleri İsrail'in Demir Kubbe'sini bir kez daha deldi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bazıları ağır olmak üzere 5 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in güneyinde bulunan Beyt Ficar kasabasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermilerle yaralanan birinin durumu ağır olmak üzere 3 Filistinli Beytüllahim'deki Beyt Cala Devlet Hastanesi'ne getirildi.
İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 2 Filistinli de Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Ficar kasabasında ve El Halil'in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı'nda Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.
İsrail askerleri olaylar sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler'in UNIFIL misyonu kapsamında faaliyet gösteren bir Alman savaş gemisinin perşembe günü Lübnan açıklarında bir insansız uçan nesneyi düşürdüğünü söyledi.
Sözcü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Korvet, kontrollü bir çarpışmayla kimliği belirlenemeyen bir insansız hava aracını suya düşürdü" dedi ve Alman gemisinde veya mürettebatında herhangi bir hasar veya yaralanma olmadığını ekledi.
ABD ordusu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyreden askeri ve sivil gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği" kaydedildi.
Saldırıların Husilerin Kızıldeniz, Bab-El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik "pervasız" ve "yasadışı" saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, Husilerin bölgedeki askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullandıkları füzeleri, silah bileşenlerini ve diğer mühimmatları barındıran yeraltı tesislerini hedef almıştır" denildi.
Husilere yönelik operasyona ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı belirtilen açıklamada, "B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini göstermektedir" ifadelerine yer verildi. Hasara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre sivil can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.