El Mencho'nun ölümü sonrası yerine geçecek isim belli oldu | Elebaşını aşkı ele verdi
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesi sonrası ülke karıştı. El Mencho'nun yerine geçecek isim de belli olurken Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, kartelin liderini sevgilisini takip ederek bulduklarını açıkladı.
Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. Operasyon sonrası sokaklar karıştı.
Takvim.com.tr dakika dakika gelişmeleri aktardı.
CANLI ANLATIM
SEVGİLİSİNİN KONUMUNDAN ULAŞILDI
Meksika'da dün öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ardından ülke genelinde karışıklık devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Trejo, El Mencho'ya yönelik operasyonun ABD desteği ile düzenlendiğini belirterek, "ABD kurumları ve istihbarat teşkilatlarından da faydalandık ve bu sayede El Mencho'nun bilgi ağlarını çökertebildik ve operasyona devam edebildik. Bildiğiniz gibi istihbarat süreci çok karmaşıktır. Çok zaman gerektirir. Çeşitli kaynaklardan çok sayıda ipucu ve bilgi toplamak gerekir"dedi.
El Mencho'nun saklandığı yere sevgilisini takip ederek ulaştıklarını açıklayan Bakan Trejo, El Mencho'nun sevgilisinin kim olduğunun ise bir başka kişi üzerinden tespit edildiğini belirtti. El Mencho'nun sevgilisinin Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa'da bir mülke kadar takip edildiğini aktaran Bakan Trejo, "21 Şubat'ta kadın mülkü terk etti ve El Mencho'nun o konumda kaldığına dair bilgi alındı"dedi.
Bilginin ardından operasyona yeşil ışık verildiğini ifade eden Bakan Trejo, baskında El Mencho'nun yanı sıra 8 kartel üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında şiddetli çatışma yaşandığını belirtti. Trejo, ayrıca operasyon sırasında mühimmat ve füze rampalarının ele geçirildiğini aktardı.
TRUMP'TAN MEKSİKA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Meksika'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, "Meksika, kartellere ve uyuşturucuya yönelik mücadelesi arttırmalı" dedi.
ALMANYA’DAN MEKSİKA İÇİN SEYAHAT UYARISI
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Meksika’nın 9 eyaletine seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.
Açıklamada,"22 Şubat 2026'da Meksika güvenlik güçleri Jalisco eyaletinde operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlar sırasında bir kartel lideri öldürüldü. Bu olay, ülkenin çeşitli bölgelerinde huzursuzluğa, yol kapamalarına ve kundaklama saldırılarına yol açtı" denildi.
Meksika'da bulunan Alman vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar otel gibi güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapılan açıklamada, vatandaşların kalabalık alanlardan ve polis operasyonlarının yapıldığı alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca Meksika’daki Almanlardan aile üyeleriyle iletişimlerini sürdürmeleri ve nerede olduklarını bildirmeleri, yol kontrollerinde direnme veya kaçma girişiminde bulunmamaları da önerildi. Bakanlık, aralarında CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü Jalisco başta olmak üzere Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Chiapas eyaletlerindeki şiddet olaylarına işaret ederek, bu bölgelere seyahat edilmemesi tavsiyesinde de bulundu. Bakanlık, güvenlik durumunun belirsiz ve hızla değişmesi nedeniyle Meksika’ya seyahat edecek olan vatandaşlarından da çok dikkatli olmalarını ve kişisel kriz hazırlığına özen göstermeleri çağrısı yaptı.
"14'TEN SONRA SOKAKTA KİM OLURSA ÖLDÜRECEĞİZ"
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından başlayan olaylar nedeniyle, 3 günlük tatil için bulunduğu ülkede oğluyla birlikte mahsur kaldı.
Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından başlayan olaylar ülkeyi yangın yerine çevirdi. Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ve ailesi ise tatil için geldikleri Meksika'da olaylar nedeniyle mahsur kaldı.
Olaylara ilişkin çevrimiçi video paylaşım platformu Youtube'dan yayın yapan Özdemir, "Üç günlüğüne eşim ve oğlumla buraya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam San Francisco'ya döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Akşam saatlerinde dönmeyi planlıyorduk, uçağımız vardı. Fakat bir haber geldi, denildi ki ‘Otelinizden çıkmayın.' Ne oluyor diye düşündük. Dediler ki ‘Büyük bir şey var. Sabaha karşı bir kartele operasyon düzenlendi. Burada Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) diye bir kartelmiş. Onun liderini öldürmüşler ve onun üzerinden misilleme yapıyorlar" dedi.
"BİZİM DURUMUMUZ İYİ"
Olayların Puerto Vallarta'da geliştiğini belirten Özdemir, "Bütün Meksika'nın yüzde 35'ini de etkilemiş durumda. Mesela havalimanlarında da baskınlar olduğu söyleniyor. Sabahki yeni nesil kartelin başındaki isim öldürüldükten sonra biraz önce yeni bir bildiri yayınladılar, ‘Saat 14.00'ten sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz' diye. Ordu teyakkuzda. Meksika'nın yüzde 35'inde, 7 ayrı eyalette olaylar var. Olaylar büyüyor bir yandan"diye konuştu.
Cüneyt Özdemir oğlu ile son durumlarına ilişkin de konuşarak, "Bizim durumumuz iyi, otelden çıkmıyoruz. Otele gelen giden yok. Ama otelde suratlar asıldı. Herkes de bir gerginlik var. İlk kez burada böyle bir olay olduğu söyleniyor. Burası çok büyük bir turistik bölge ve daha önce hiç böyle bir olay olmamış" ifadelerini kullandı.
ABD VE KANADA VATANDAŞLARINI UYARDI
ABD ve Kanada, Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi ve çıkan şiddet olaylarının ardından bu ülkedeki vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yaptı.
ABD'nin Meksika'daki Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, El Mencho'nun öldürülmesinin ardından süren güvenlik operasyonları, suç faaliyetleri ve yolların kapatılması nedeniyle Meksika'daki vatandaşlara oldukları yerde kalmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, ülkedeki havaalanları kapatılmasa da yolların kapatılmasının hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini aksattığı ve Puerto Vallarta ile Guadalajara kentlerindeki iç ve dış hatlardaki uçuşların çoğunun iptal edildiği kaydedildi.
Kanada hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamada da Meksika'ya seyahat ederken "çok dikkatli olunması" uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, Meksika'nın bazı bölgelerinde yolların kapatılması, bazı araçların ateşe verilmesi gibi şiddet olayları yaşandığı, özellikle Guadalajara ve Puerto Vallarta dahil olmak üzere Jalisco eyaleti, Guerrero eyaleti, Mazatlan'ın bulunduğu Sinaloa eyaletleri gibi birçok bölgede güvenlik endişesine yol açan olayların görüldüğü aktarıldı.
Bölgedeki güvenlik durumunun "hızla kötüleşebileceği" ifade edilen açıklamada, Meksika'daki Kanadalılara bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.
Öte yandan, Hindistan'ın Meksika'daki Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Hint vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları ve hareketliliklerini kısıtlamaları çağrısında bulunuldu.
ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Fox News'ün haberine göre, çıkan şiddet olaylarının ardından Kanada merkezli Air Canada hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Puerto Vallarta'daki faaliyetlerinin geçici askıya alındığı belirtildi.
ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines hava yolu şirketleri başta Puerto Vallarta olmak üzere Guadalajara ve Mazatlan gibi kentlerdeki 22 Şubat uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.
DEVLET BAŞKANI ÇAĞRI YAPTI
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.
Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti:
"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum."
Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.
YERİNE EL YOGURT GEÇECEK
El Mencho'nun ölümünün ardından Meksika basınında çıkan haberlerde El Mencho'nun yerine “El Yogurt” lakaplı Abraham Jesús Ambriz Cano’nun geçmesinin beklendiği aktarıldı.
Abraham Jesús Ambriz Cano, nam-ı diğer “El Yogurt”, Meksika uyuşturucu kartelleri dünyasında hızla yükselen bir isim. Mencho Özel Kuvvetleri (Fuerzas Especiales Mencho – FEM) içinde Operativa Yogurt (ya da Los Yogures, Yoghuriza) adlı bir kolu yönetiyor. Jalisco, Quintana Roo, Colima ve Michoacán bölgesinde aktif görev alıyor.
Yogurt, 16 Mart 1997’de Michoacán’ın Apatzingán şehrinde doğdu. Kartel dünyasına ilk adımını Los Viagras saflarında attı; o dönem bu grup, CJNG karşıtı bir ittifak olan Carteles Unidos (CU) içindeydi. CU içindeki diğer liderlerle, özellikle Los Reyes grubunun lideri Luis Barragán Chávez (“El R5”) ile yakın ilişkiler geliştirdi.
2022 yılına gelindiğinde, taraf değiştirerek CJNG saflarına katıldı. CJNG’nin onu işe almasının sebebi, savaş yetenekleri değil, ABD’ye uzanan uyuşturucu kaçakçılığı rotalarını geliştirme ve optimize etmedeki uzmanlığıydı. Bu görevle Colima ve Jalisco eyaletlerinde ABD’ye uyuşturucu sevkiyatının bölgesel lideri olarak atandı.
Yogurt’un stratejisi, Kolombiya ve Guatemala ordusunda görev yapmış askerleri işe almak üzerine kurulu. Yüksek gelir getiren uyuşturucu rotaları sayesinde bunu rahatlıkla karşılayabiliyor.
Uyuşturucu odaklı faaliyetler, Yogurt ve adamlarını Michoacán dışındaki bölgelerde meşgul etti. Ancak 2022 sonunda eyalete döndü ve yeniden alevlenen şiddetle baş etmek zorunda kaldı. Daha önce Los Reyes ve Los Viagras’ın müttefiki olan adamları, bu gruplara karşı savaşmak için geri çağrıldı.
Aralık 2022’de, yerel bir komutanın CU ile iş birliği yaptığını iddia ettiği bir videoyu kamuoyuna sundu. 2025 Mayıs’ında Meksika Deniz Kuvvetleri, Huitzontla, Michoacán’da El Yogurt’u yakalamaya çalıştı. Çatışmada 12 CJNG tetikçisi öldü, 3 denizci yaralandı ve 9 tetikçi yakalandı; fakat El Yogurt yakalanmaktan kurtuldu.
ABD DESTEK VERDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü operasyonda istihbarat desteği sağladığını bildirdi.
Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Meksika'da dün federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
ABD'nin, CJNG elebaşı ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini belirten Leavitt, operasyondaki işbirliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.
Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.
EL MENCHO ÖLDÜRÜLDÜ
Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu"El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.
Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi.
Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.
El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.
Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.
Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.
Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm"uygulamasını devreye soktu.
Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.
CJNG, WASHİNGTON TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ
ABD, El Mencho'yu Meksika’da"bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla"sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.
Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.
CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.