Davos'ta Gazze Barış Kurulu: İmzalar atıldı! Türkiye masada | Trump: Gazze'de ateşkesi sürdüreceğiz
Gazze Barış Kurulu üyeleri Davos'ta yerlerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump açılış konuşması yaptı ve imzalar atıldı. Gazze Barış Kurulu üyeleri için "Buradaki herkes harika iş çıkardı" diyen Trump "Gazze'deki ateşkesi sürdüreceğiz" dedi. Türkiye'yi temsilen Gazze Barış Kurulu'nda yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlaşmaya imza attı. Gazze'de barış için imzaların atılmasının ardından Refah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta açılacğaı bildirildi. Bakan Fidan ise Türkiye'nin hem Suriye hem de dünya sahnesinde barış unsuru olduğuna dikkat çekti.
Gazze Barış Kurulu üyeleri Davos'ta yerlerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump açılış konuşması yaptı ve imzalar atıldı. Gazze Barış Kurulu üyeleri için "Buradaki herkes harika iş çıkardı" diyen Trump "Gazze'deki ateşi söndüreceğiz" dedi.
"DAVOS'TA İNANILMAZ ZAMAN GEÇİRDİM"
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'tan Washington'a Grönland ve Barış Kurulu'ndaki kazanımlarla geri döndüğünü belirtti.
56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılan ABD Başkanı Trump, Davos'tan Washington'a dönerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gezisini değerlendirdi.
Trump,"Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel." ifadelerini kullandı.
Fox Business kanalına verdiği röportajda Trump, NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'a "tam erişim" sağlayacağı bir formülü müzakere ettiklerini açıklamıştı.
Trump ayrıca, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin katıldığı Barış Kurulu Şartı imza törenine ev sahipliği yapmıştı
BAKAN FİDAN: KURUL SOMUT ADIMLARLA KIYMETLENECEK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Somut konular hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda gerek diğer hususlarda Barış Kurulunun daha kıymetli hal alacağını düşünüyorum." dedi.
Fidan, Davos'ta Barış Kurulu Şartı'nın imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Gazze'de olan katliamın ve soykırımın durdurulması için var gücüyle çalıştığını belirten Fidan, "Aslında Barış Kurulu, birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini gerçekten uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil, çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Şimdi alanda olan kavganın, biz artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz." dedi.
Fidan, Barış Kurulu'yla atılması gereken çok fazla adımlar olduğunu söyleyerek, ilk toplantının yapıldığını kaydetti.
Gazze’ye insani yardımların girmesi için atılması gereken adımların olduğunu ve bunların görüşüldüğünü söyleyen Fidan, şunları aktardı:
"Çalışmaya başlayan Filistinlilerden müteşekkil komitenin de ne türden ilk icraatları hayata geçirmesi gerekiyor, bunları şu anda masaya yatırdık. Bunlar oldukça tabi somut konular hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda gerek diğer hususlarda Barış Kurulunun daha kıymetli hal alacağını düşünüyorum."
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Fidan, Suriye’de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Suriye'de olan gelişmeler esas itibariyle bildiğiniz gibi yani sürekli ve belirli aralıklarla altını çizdiğimiz bazı gerçekler vardı, bazı hususlar vardı. Biz her zaman için yapıcı rol oynamaya çalıştık ve yine çalışacağız. Suriye'nin birliği, bütünlüğü bizim için önemli. Suriyeliler için başta önemli, bölge için önemli." ifadelerini kullandı.
Suriye’nin son 14 yılı iç savaşla geçirdiğini hatırlatan Fidan, “Etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden, şu anda bütünlüğe evrilen, mültecilerini geri alan ve terörü durduran bir Suriye'ye evrilmek gerçekten bölgemiz için mucize niteliğinde bir husus.”dedi.
Bakan Fidan, bunun devam etmesinin hayata geçmesinin önemli olduğunun altını çizerek, ülkenin birliğinin bütünlüğünün bozulmaması, yeni bir kavgaya yol açmaması gerektiğini vurguladı.
Suriye'deki Kürtler, Aleviler, Yezidiler ve Türkmenler başta olmak üzere bütün etnik kökenlerin, inançların ve hakların korunması gerektiğinin altını çizen Fidan, "Herkes kendi kimliğiyle gurur duymalı ama Suriye vatandaşlığı altında da birleşmeli ve Suriye'ye gereken bütün katkıyı vermeli." diye konuştu.
Fidan, bunun hem Suriye hem bölge için bir barış unsuru olduğunu belirterek, son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmeleri genel itibariyle iyi yönde ilerlediği şeklinde değerlendirdi.
Suriye'de yaşanan bazı örgütsel propaganda faaliyetlerine işaret eden Fidan, bu faaliyetlerin çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini aktardı.
TÜRKİYE'NİN YAPICI ROLÜ
Fidan, Başkan Erdoğan'ın yıllardır takip ettiği "tecrübeli dış politika" sayesinde Türkiye'nin hem kendi bölgesinde yapıcı rol oynadığını hem de küresel güçlerle denge politikası yürüttüğüne dikkati çekti.
Bu politikaları yürütürken Türkiye'nin menfaatinin esas merkeze alındığını belirten Fidan, ancak her zaman için "kazan-kazan politikasına" da değer verdiklerini vurguladı.
Fidan, "'Kendimiz için ne istiyorsak karşımızdaki için de aynısını istiyoruz' usulünü de devam ettiriyoruz. Zaten bu usul ve ahlak, karşımızdakileri bize güven duymaya, bizimle beraber çalışmaya iten bir husus."değerlendirmesinde bulundu.
Dünyada çok dinamik bir ortam olduğuna ve şartların sürekli değiştiğine dikkati çeken Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki gün önce Greenland'la ilgili bir askeri opsiyon durumu vardı. Dün itibariyle Sayın Trump'ın konuşmasından sonra 'askeri opsiyon olmayacak' dedi. Müzakereye dönecek. Altı ay sonra neye dönecek onu bilmiyoruz. Müzakere nasıl evrilecek onu bilmiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın durması ve dolayısıyla Avrupa-Rusya arasındaki barışın sağlanması konusunda sona gelmiş hususlar var. Bu olursa bölge ve dünya başka bir şekil alacak, olmazsa başka bir şekil alacak."
Fidan, bu hususların hepsinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Bunlar iyi dikkate alınmazsa sizi istikrarsızlığa iter ama iyi hesaplarsanız, buradan zarar görmeden yolunuza devam edersiniz. Biz yapıcı katkımızı oynamaya, hem barış, kalkınma, refah ve istikrarı hem de ülkemizin menfaatini korumaya devam edeceğiz. Giderek daha çok bu fikirde olan ülkelerin bizimle işbirliği arayışı içinde olduğunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kanadayla gelişen işbirlikleri ve Güney Kore ile dün yapılan görüşmeye işaret eden Fidan, dünya skalasında orta güce sahip ülkelerin, giderek daha fazla bir araya gelerek, küresel süper güçlerin bıraktığı boşluklarda finans, ticaret, bölgesel ve küresel istikrar gibi konularda ne tür adımlar atması gerektiği üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.
Fidan,"Türkiye bu noktada da gerçekten görüşleri, işbirliği ve dostluğu aranan bir ortak, ülke, dost ve bu öyle olmaya da devam edecek." ifadesini kullandı.
WITKOFF'TAN BAKAN FİDAN VE KALIN'A TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.
Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Gazze için Barış Kurulu Şartı'nın imza töreninde konuştu.
Dünyanın "imkansız" ve "ulaşılamaz" olarak nitelendirdiği bir görevin ardından konuşma yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden Witkoff, "Gazze'de barış anlaşmasına varmayı başardık."dedi.
Witkoff, çalışmalarıyla Gazze'ye ve Barış Kurulu'nun faaliyet göstereceği diğer bölgelere umut getirdiklerini ifade ederek, Trump'a bu görevde yer almasına vesile olduğu için teşekkür etti.
Salonda bulunanlara da ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla şükranlarını sunan Witkoff, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkürlerini iletti.
Witkoff ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi'ye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'ye ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da teşekkür etti.
Barış Kurulu üyelerine de aylardır harcadıkları emekleri için minnettar olduğunu ifade eden Witkoff, ABD hükümetinden diğer isimlerin de ateşkes çabalarına katkılarına atıfta bulundu.
REFAH SINIR KAPISI AÇILIYOR
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını duyurdu.
Şaas, Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderdi.
Komite Başkanı, açıklamasında "İlk adım olarak Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.
Şaas, Refah'ın Filistinliler için sadece sınır kapısı değil aynı zamanda "can damarı" olduğunu dile getirerek bunun "Gazze'nin artık geleceğe ve dünyaya kapalı olmadığının bir işareti" olduğunu belirtti.
BAKAN FİDAN İMZA ATTI
Türkiye'yi temsilen Gazze Barış Kurulu'nda yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlaşmaya imza attı.
İMZALAR ATILDI
Gazze Barış Kurulu üyeleri anlaşma için imzaları attı.
"GAZZE'DE ATEŞKESİ SÜRDÜRECEĞİZ"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesi büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza törenine katılan Trump, burada konuşma yaptı.
Trump, Gazze Barış Kurulunda 59 ülkenin yer aldığını belirterek, "59 ülke Orta Doğu'da barış sürecine dahil oldu. Çoğu Orta Doğu'da değil, Orta Doğu'ya yakınlar ama orada değiller."diye konuştu.
Dünyanın bir yıl öncesine kadar daha "güvenli" olduğunu söyleyen Trump, birçok çatışmanın 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini dile getirdi.
Bu gerilimler arasında Hindistan-Pakistan, Kamboçya-Tayland ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Ruanda çatışmalarını sayan Trump, Etiyopya-Mısır gerilimini düşürme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.
Geçen yıl haziranda düzenlenen hava saldırısıyla İran'ın nükleer kapasitesinin yerle bir edildiğini vurgulayan Trump, "Nükleer silaha sahip olmalarına iki ay kalmıştı. Bunun olmasına izin veremezdik. İran görüşmek istiyor ve biz de görüşeceğiz."dedi.
"SURİYE'DE MUAZZAM İLERLEME"
Suriye'de terör örgütü DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu hatırlatan Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile görüştüm, çok büyük ilerleme kaydediyorlar, muazzam ilerleme. Bundan çok memnunuz. Tüm yaptırımları kaldırdık, bu da onlara nefes alma şansı veriyor. O (Şara) da çok çalışıyor ve her şeyi bir araya getireceğini düşünüyorum."ifadelerini kullandı.
Trump, NATO müttefiklerinin milli gelirlerinin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını sağladığını da vurgulayarak, buna sadece İspanya'nın katılmadığını belirtti.
ABD'nin güney sınırlarında düzensiz göçü durdurduklarını aktaran Trump, ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucuyu ise yüzde 100 bitirdiklerini söyledi.
Trump, "Şimdi de onları karada durduracağız. Kara, denizden daha kolay. Dün gece yüzde 98 durduğu söylendi. Yüzde 2'nin kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Televizyon ve haber izlediklerini sanmıyorum ama ülkeye denizden gelen uyuşturucuyu yüzde 100 durdurduk. Şimdi de kolayca karadan gelenleri durduracağız."şeklinde konuştu.
Trump, ABD ordusunun "eşsiz becerisi, gücü ve kudreti" sayesinde "dünyanın en güçlü ordusu" olduğunu ifade etti.
VENEZUELA MESAJI
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakaladığını ve Venezuela halkının bundan çok memnun olduğunu iddia eden Trump, "Venezuela'nın yeni liderleriyle (Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez) harika ilişkilerimiz var. Ülkeyi dev petrol şirketlerimize açıyoruz ve bu işler de çok iyi gidiyor. Düşünün, 50 milyon varil petrol çıkardık bile ve bunun büyük bir kısmı Venezuela'ya geri dönecek. Onlar, yıllardır yapmadıklarından daha fazla geliri kısa sürede bizden elde edecek. Çok fazla petrolleri var, bizden sonra en fazla petrole sahip ülke konumundalar."ifadelerini kullandı.
Trump, Venezuela ile ABD'nin dünya petrolünün yüzde 62'sine sahip olduğunu ancak onların üretiminin çok az olduğunu kaydetti.
Venezuela'nın çok fazla üretim yapacağını söyleyen Trump, "Tüm petrol şirketleriyle toplantılar yaptık, muhtemelen tüm petrol şirketlerinin (Venezuela'ya) girmek istediğini gördünüz." dedi.
Trump, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için çalıştıklarının altını çizerek "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Asla olmaması gereken ve ben başkan olsaydım asla olmayacak bir savaştı. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile Ukrayna hakkında konuşurdum ve Ukrayna onun göz bebeğiydi ancak asla yapmazdı."değerlendirmesinde bulundu.
Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ile ilgili bugün daha fazla ayrıntı açıkladıklarını aktaran Trump, bu Kurulun, şimdiye kadar oluşturulmuş en etkili kurumlardan biri olma şansına sahip olduğuna işaret etti.
Trump, "(Kurulun) Başkanlığını yapmak benim için büyük bir onur. Benden bunu yapmamı istediklerinde çok onur duydum. Harika bir insan grubumuz ve bunu içeriden yöneten inanılmaz genç insanlarımız var. Her şey çok güzel gidiyor."ifadelerini kullandı.
"GAZZE'DEKİ ATEŞKESİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Hemen hemen her ülkenin bu kurulun bir parçası olmak istediğini vurgulayan Trump, bu kurul içerisinde dünyanın en iyi liderlerinin yer aldığını belirtti.
Trump, Ekim 2025'te Gazze'deki çatışmaya kalıcı bir son vermek için bir plan yayımladıklarını da hatırlatarak, bu vizyonunun geçen yılın sonlarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini anımsattı.
Bu plan sayesinde Gazze'ye insani yardım ulaştırıldığını ileri süren Trump, bu konuda destek olan tüm ülkelere de teşekkür etti.
Trump, "Gazze'deki ateşkesi büyük bir titizlikle sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz, bu sayede rekor düzeyde insani yardım ulaştırdık." dedi
Trump, Hamas'ın tüm esirleri serbest bırakması gerektiğini belirterek, Gazze'nin askerden arındırılması, düzgün bir şekilde yönetilmesi ve güzel bir şekilde yeniden inşa edilmesi konularında kararlı olduklarının altını çizdi.
ABD Başkanı, "Gazze'de başarılı olduğumuz sürece başka konulara da geçebiliriz ve Gazze'de çok başarılı olacağız."dedi.
Dünyada barışın olacağı mesajını veren Trump, "Bir sürü güzel şey oldu ama ben gerçekten burada olmak ve bunu yapmak istiyordum. Bundan daha iyi bir yer düşünemiyordum çünkü çok sayıda insan bir aradaydı ve şimdi Barış Kurulu'nu tam olarak faaliyete geçirmek için buradayız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından tekrar kürsüye gelen Trump, Barış Kurulunun kurulmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, bu Kurulun "her zamankinden daha büyük ve daha iyi" olduğunu söyledi.
Trump, her şeyin lokasyonla ilgili olduğunu dile getirerek, "Özünde ben bir emlakçıyım ve her şey konumla ilgili. Dedim ki, 'Deniz kenarındaki bu konuma (Gazze) bakın.' Bu, pek çok insan için ne kadar harika olabilir. Çok kötü koşullarda yaşayan insanlar, çok iyi şartlarda yaşayacak. Her şey konumla başladı. Bu onların denize bakarken gördükleri manzara ve böyle çok az yer var."ifadelerini kullandı.