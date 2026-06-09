CHP'de savaş günü! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi grup yapacak? | Meclis'te "salon kapma" yarışı
"Mutlak butlan" kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsü üzerinde yetki krizi yaşanıyor. Genel Merkez "Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak" duyurusu yaparken, Özgür Özel cephesi "Biz grup yapacağız" diyerek gerilimi körükledi. Nitekim iki taraf da Meclis'teki olası kürsü savaşına hazırlıklı. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel destekçileri adına Meclis Başkanlığına binlerce akreditasyon başvurusu yapıldı. Dananın kuyruğu ise saat 13.30'da kopacak. Taraflar grup salonunu ele geçirmek için sabahın erken saatlerinde Meclis'e kamp attı.
Önceki hafta kürsüye Özgür Özel çıktı, toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu cephesi, Genel Merkez'in onayı dışında yapılan toplantıyı "korsan" olarak niteledi.
Bu haftaki grup toplantısı için Genel Merkez "Kılıçdaroğlu konuşacak" duyurusu yaptı. Ancak Özel, "Ben konuşacağım" deyip kendi destekçilerini gruba çağırdı. Nitekim buna karşın CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Tabii ki Kılıçdaroğlu konuşacak. Kürsüye çağırılmama gibi bir durum olmaz meraklanmayın" ifadelerini kullandı.
Gözler saat 13.30'da Meclis'teki "kürsü" düellosuna çevrilmiş durumda.
Takvim.com.tr Ankara'dan gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
MECLİS'TE "SALON KAPMA" YARIŞI
CHP'nin grup toplantısı öncesi Meclis ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel destekçileri için Meclis Başkanlığına binlerce akreditasyon başvurusu yapıldı.
İki taraf da Meclis'teki olası kürsü savaşına hazırlıklı. Meclis'teki grup salonunu ele geçirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kıyasaya rekabet var.
ÖZEL KRİZİ DAHA DA KÖRÜKLEDİ: BEN KONUŞACAĞIM
Manisa Milletvekili Özgür Özel krizi daha da körükleyecek bir açıklama yaptı. "Grupta ben konuşacağım" çıkışında bulundu. Destekçilerini de gruba çağırdı.
Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü "atanmış birine bırakmalarının" mümkün olmayacağını belirtti.
"TABİİ Kİ KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK"
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEK"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini açıkladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: ELBETTE
Kılıçdaroğlu, 5 Haziran'da kendisine yönelik "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye, "Elbette" karşılığını verdi.
Kılıçdaroğlu daha önce benzer soruya "Umarım, hep beraber" yanıtını vermişti.