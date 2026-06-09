CHP'de savaş günü! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi grup yapacak? | Meclis'te "salon kapma" yarışı

kararlarıyla CHP Genel Merkezi ile Özgür Özel kanadı arasında patlak veren yetki krizi, bugünkü grup toplantısı öncesi kürsü savaşına dönüştü.

Önceki hafta kürsüye Özgür Özel çıktı, toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu cephesi, Genel Merkez'in onayı dışında yapılan toplantıyı "korsan" olarak niteledi.



Bu haftaki grup toplantısı için Genel Merkez "Kılıçdaroğlu konuşacak" duyurusu yaptı. Ancak Özel, "Ben konuşacağım" deyip kendi destekçilerini gruba çağırdı. Nitekim buna karşın CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Tabii ki Kılıçdaroğlu konuşacak. Kürsüye çağırılmama gibi bir durum olmaz meraklanmayın" ifadelerini kullandı.



Gözler saat 13.30'da Meclis'teki "kürsü" düellosuna çevrilmiş durumda.



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