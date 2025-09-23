CANLI | BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı | Trump kürsüye çıktı prompter bozuldu

"BM'NİN AMACI NE Kİ?"

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresince 7 savaşı bitirdiğini söyledi. Savaşları sonlandırma aşamasında BM'den destek görmediğini belirten Trump, "Birleşmiş Milletler'in amacı ne ki?" dedi.

Trump, sona erdirdiğini iddia ettiği savaşlarla övünürken, Birleşmiş Milletler'in barışı sağlamada daha fazla rol oynamaması konusunda da eleştirilerde bulundu. Trump, görevdeyken sonlandırdığını iddia ettiği yedi savaş hakkında, "Hiçbir başkan, başbakan ve hatta başka hiçbir ülke buna yakın bir şey yapmadı ve ben bunu sadece yedi ayda başardım" dedi.

KENDİSİNİ ÖVDÜ BM’Yİ GÖMDÜ

Trump "Bunları Birleşmiş Milletler yerine benim yapmak zorunda kalmam çok kötü. Ve ne yazık ki, Birleşmiş Milletler hiçbir durumda yardım etmeye bile çalışmadı." diye ekledi.

BM'yi dünya çatışmalarını sona erdirmek için harekete geçmek yerine "sert ifadeli mektuplar" yazmakla suçlayan Trump, "Yaptıkları tek şey, gerçekten sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından mektubun devamını getirmek. Bunlar boş laflar ve boş laflar savaşı çözmez. Savaşı ve savaşları çözen tek şey eylemdir." dedi.

Trump, Reuters

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN AMACI NE Kİ?”

Trump, çeşitli çatışmalarda barışı sağlamak için yürüttüğü müzakere sürecini anlatırken "Birleşmiş Milletler'in bizim için orada olmadığını fark ettim. Öyleyse Birleşmiş Milletler'in amacı nedir?" diye sordu.

PROMPTER KRİZİNDEN SONRA BM BİNASINI DA YERDEN YERE VURDU

Başkan Trump, gayrimenkul geliştiricisi olarak çalıştığı dönemde Birleşmiş Milletler kompleksini yenilemek için yaptığı başvurunun reddedilmesinden yakındı ve şöyle konuştu:

Bu Birleşmiş Milletler kompleksinin yenilenmesi ve yeniden inşası için teklif verdim. Çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar bunu 500 milyon dolara yapacağımı söylemiştim. Her şey çok güzel olacaktı. 'Sana mermer zemin yaptıracağım' derdim. Ancak o zamanlar çok daha pahalı olan ve çok daha kalitesiz bir ürün olan başka bir yöne gitmeye karar verdiler. Maliyetleri çok fazla aştı. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler'de pek çok şey tam da böyle ama çok daha büyük ölçekte gerçekleşiyor. Çok, çok daha büyük.

İRAN SALDIRISI

İran'ın asla nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğini ilan eden Trump haziran ayında İran’ın nükleer tesisine yönelik saldırıları ile ilgili "Benim tutumum çok basit. Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin en tehlikeli silaha sahip olmasına asla izin verilemez.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Dünyada başka hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapamazdı. Başka hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapacak donanıma sahip değil. Dünyadaki en güçlü silahlara sahibiz. Onları kullanmaktan nefret ediyoruz.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI DURDURMALIYIZ"

Trump, Hamas'ın İsrail'le savaşını sona erdirmek için tüm rehineleri iade etmesini istediğini vurguladı. "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Durdurmalıyız. Bunu başarmalıyız. Müzakere etmeliyiz. Hemen. Barış için müzakere etmeliyiz. Rehineleri geri almalıyız." diyen Trump Hamas'ın hem yaşayan hem de ölen rehineleri iade etmesini istediğini söyledi.