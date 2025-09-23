CANLI | BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı | Trump kürsüye çıktı prompter bozuldu

ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurul toplantısı başladı. Açılışı yapan Guterres, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını söyleyerek konuşmasına başladı.
CANLI ANLATIM
BAŞKAN ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya sesleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ'NDEN ÇIKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM kürsüsünde konuşmasını yapmak üzere Türkevi'nden çıkış yaptı.
"BM'NİN AMACI NE Kİ?"
ABD Başkanı Donald Trump, görev süresince 7 savaşı bitirdiğini söyledi. Savaşları sonlandırma aşamasında BM'den destek görmediğini belirten Trump, "Birleşmiş Milletler'in amacı ne ki?" dedi.
Trump, sona erdirdiğini iddia ettiği savaşlarla övünürken, Birleşmiş Milletler'in barışı sağlamada daha fazla rol oynamaması konusunda da eleştirilerde bulundu. Trump, görevdeyken sonlandırdığını iddia ettiği yedi savaş hakkında, "Hiçbir başkan, başbakan ve hatta başka hiçbir ülke buna yakın bir şey yapmadı ve ben bunu sadece yedi ayda başardım" dedi.
KENDİSİNİ ÖVDÜ BM’Yİ GÖMDÜ
Trump "Bunları Birleşmiş Milletler yerine benim yapmak zorunda kalmam çok kötü. Ve ne yazık ki, Birleşmiş Milletler hiçbir durumda yardım etmeye bile çalışmadı." diye ekledi.
BM'yi dünya çatışmalarını sona erdirmek için harekete geçmek yerine "sert ifadeli mektuplar" yazmakla suçlayan Trump, "Yaptıkları tek şey, gerçekten sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından mektubun devamını getirmek. Bunlar boş laflar ve boş laflar savaşı çözmez. Savaşı ve savaşları çözen tek şey eylemdir." dedi.
“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN AMACI NE Kİ?”
Trump, çeşitli çatışmalarda barışı sağlamak için yürüttüğü müzakere sürecini anlatırken "Birleşmiş Milletler'in bizim için orada olmadığını fark ettim. Öyleyse Birleşmiş Milletler'in amacı nedir?" diye sordu.
PROMPTER KRİZİNDEN SONRA BM BİNASINI DA YERDEN YERE VURDU
Başkan Trump, gayrimenkul geliştiricisi olarak çalıştığı dönemde Birleşmiş Milletler kompleksini yenilemek için yaptığı başvurunun reddedilmesinden yakındı ve şöyle konuştu:
Bu Birleşmiş Milletler kompleksinin yenilenmesi ve yeniden inşası için teklif verdim. Çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar bunu 500 milyon dolara yapacağımı söylemiştim. Her şey çok güzel olacaktı. 'Sana mermer zemin yaptıracağım' derdim. Ancak o zamanlar çok daha pahalı olan ve çok daha kalitesiz bir ürün olan başka bir yöne gitmeye karar verdiler. Maliyetleri çok fazla aştı. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler'de pek çok şey tam da böyle ama çok daha büyük ölçekte gerçekleşiyor. Çok, çok daha büyük.
İRAN SALDIRISI
İran'ın asla nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğini ilan eden Trump haziran ayında İran’ın nükleer tesisine yönelik saldırıları ile ilgili "Benim tutumum çok basit. Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin en tehlikeli silaha sahip olmasına asla izin verilemez.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
Dünyada başka hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapamazdı. Başka hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapacak donanıma sahip değil. Dünyadaki en güçlü silahlara sahibiz. Onları kullanmaktan nefret ediyoruz.
"GAZZE'DEKİ SAVAŞI DURDURMALIYIZ"
Trump, Hamas'ın İsrail'le savaşını sona erdirmek için tüm rehineleri iade etmesini istediğini vurguladı. "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Durdurmalıyız. Bunu başarmalıyız. Müzakere etmeliyiz. Hemen. Barış için müzakere etmeliyiz. Rehineleri geri almalıyız." diyen Trump Hamas'ın hem yaşayan hem de ölen rehineleri iade etmesini istediğini söyledi.
TRUMP KÜRSÜYE ÇIKTI PROMPTER BOZULDU
ABD Başkanı Donald Trump kürsüye çıktı. Trump BM Genel Kurulunda konuşmasına başlarken konuşma metnini okuduğu prompter bozuldu.
Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın başlangıcını teleprompter arızası nedeniyle kısa bir süreliğine tekrarlamak zorunda kaldı ve sözlerine sinirli bir ifadeyle "Teleprompter olmadan bu konuşmayı yapmaktan çekinmiyorum, çünkü teleprompter çalışmıyor" diyerek başladı.
TRUMP BM BİNASINA GİRİŞ YAPTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın BM binasına giriş yaptığı ve yakında konuşmasına başlayacağı bildirildi.
4. SIRADA BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK
80. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Bugün 4. sırada konuşmasını yapacak Erdoğan'ın hitabında, özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.
89 DEVLET BAŞKANI KATILIYOR
BM Sözcülüğü, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'na bu yıl 89 devlet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 1 prens, 43 hükümet başkanı, 5 başbakan yardımcısı, 45 bakan, 1 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.
Afganistan, Myanmar ve Şeyseller yönetimlerinin bu yıl Genel Kurul toplantılarına katılmadığı belirtildi.
GİZLİ SERVİS'TEN BM HAZIRLIĞI
ABD Gizli Servisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta ABD hükümet yetkililerine yönelik birçok "tehdit ve saldırılarda" kullanıldığı belirtilen telekomünikasyon ağını çökerttiğini duyurdu.
Gizli Servis yetkilisi Matt McCool, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanan videolu mesajda ilkbaharda üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik telekomünikasyonla bağlantılı tehditlere ilişkin operasyon yürüttüklerini açıkladı.
Gizli Servis'ten yapılan yazılı açıklamada, yürütülen operasyon kapsamında New York metropol alanında 300'ü aşkın eş konumlu SIM sunucusu ve birçok konumda 100 bini aşkın SIM kart bulunduğu belirtildi.
BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği bina yakınlarında yoğun bulunan bu elektronik cihaz ağının çökertildiği aktarıldı.
Bu cihazların "baz istasyonlarını devre dışı bırakabilecek, hizmeti engelleme saldırıları düzenleyebilecek ve olası tehdit unsurları ile suç örgütleri arasında anonim, şifreli iletişimi kolaylaştırabilecek" kapasitede olduğu ifade edildi.
Açıklamada, cihazlara ilişkin ilk analizlerin "yabancı ülkelerden tehdit unsurları ile federal kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilindeki kişiler arasında hücresel iletişim olduğunu ortaya koyduğu" vurgulanarak, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Gizli Servis Direktörü Sean Curran, "Bu cihaz ağının ülkemizin telekomünikasyonunu aksatma potansiyeli ne kadar vurgulansa azdır." ifadesini kullandı.
BM'DE TARİHİ TOPLANTI
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, BM 80. Genel Kurul Başkanı Alman Annalena Baerbock başkanlığında ve BM Genel Sekrereri Antony Guterres'in İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını söylediği konuşmasıyla başladı.
"GAZZE'DEKİ DEHŞET İNSANLIĞA MEYDAN OKUYAN KARARLARIN SONUCU"
Guterres "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN FİLİSTİN'İN VE KÜRESEL VİCDANIN SESİ OLACAK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasına ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak.