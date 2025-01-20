CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Trump yeminini etti görevi devraldı

TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ PROGRAMI

Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.