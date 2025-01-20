CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Trump yeminini etti görevi devraldı

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi başlıyor. 5 Kasım seçiminde zafer kazanan seçilmiş başkan, göreve başladıktan sonraki birkaç saat içinde "onlarca başkanlık emri" imzalayacağını bildirdi. Pazar günü Washington DC'de düzenlediği zafer mitinginde yönetiminin ilk planlarını açıklayan Trump, Oval Ofis'teki ilk günü için "Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz" dedi.
Temmuz ayında suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde güvenlik kuvvetlerinin ilave önlemler aldığı belirtildi.
Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak.
Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapalı olacak.
Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanacak.
Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.
Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.
Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.
Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.
Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.
Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.
Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.
Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.
Seçilmiş Başkan Donald Trump ve eşi Melania Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden ile çay içmek için Beyaz Saray'a geldi.
Özel görüşme öncesinde ikili onları selamladı ve bir dizi fotoğraf çektirdi.
Trump'ın görev başına geçer geçmez 200'den fazla kararnameye imza atacağı belirtilmişti. Bunlardan birinin LGBT ile ilgili olduğu belirtildi. Trump’ın cinsiyeti “erkek ve kadın” olarak tanımlayan bir başkanlık emri yayımlayacağı ve “Bunlar değiştirilemeyen cinsiyetlerdir” olarak tanımlanacağı belirtildi.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, ikinci Yemin Töreni Günü'nü pazartesi günü St. John Kilisesi'nde düzenlenen bir törenle, ailesinin, yönetiminin ve yakın çevresinin yanı sıra bir avuç teknoloji milyarderiyle birlikte başlattı. Törenden gelen ilk fotoğraflarda Meta ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai, Apple CEO'su Tim Cook ve Amazon ile Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos görüldü.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, Pazartesi günü ilk kez St. John's Episcopal Kilisesi'nde düzenlenen bir dua töreniyle Yemin Töreni kutlamalarını başlatırken görüldü.
Trump yemin törenine saatler kala Truth Social hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump, geçtiğimiz yıl hakkındaki onlarca suçlama dolayısıyla yargılandığı dönem mahkemede çekilen ve dünya gündemine damga vuran görüntüleri, temmuz ayında Pensilvanya’daki mitingde uğradığı silahlı saldırıyı ve 5 Kasım seçiminden sonra yaptığı zafer konuşmasının görüntülerini paylaştı.
Trump’ın yemin törenine devlet başkanlarının yanı sıra çok sayıda teknoloji devi de eşlik edecek. Üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre Amazon’un kurucusu ve The Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, Tesla ve X’in CEO’su Elon Musk, Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, TikTok’un CEO’su Shou Chew ve Sam Altman Trump’ın yemin töreninde bulunacak.
İşte Trump’ın Türkiye saatine göre yemin töreni programı…
20.00
Donald ve Melania Trump, Washington DC şehir merkezindeki tarihi sarı St. John's Episcopal Kilisesi'nde tarafsız bir kilise ayinine katılacak. Daha sonra, Joe ve Jill Biden ile çay ve kahve resepsiyonu için Beyaz Saray'a gidecekler.
22.00
Saat 22.00 civarında resmi davetliler yemin töreni için Kongre Binası Rotunda'ya gelmeye başlayacak.
23.30
Açılışa bilet sahibi olanlar saat 23.30'da gidebilirler.
00.00
Trump’ın Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts tarafından yönetilen yemin törenini yapması bekleniyor. Resmi yemin töreni, JD Vance'in yemin töreninden sonra gerçekleşecek. Trump’ın Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts tarafından yönetilen yemin törenini bugün saat 12'de yapması bekleniyor.
Dün gece göreve başlama kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenen bir akşam yemeğinde konuşurken
Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in resmi veda töreni ve ayrılış töreni, yemin töreninin ardından gerçekleşecek.
Trump daha sonra Capitol'deki Senato odasının yakınındaki Başkanlık Odasına gidecek ve burada adaylıkları imzalayacak. İmza töreninin ardından başkan, başkan yardımcısı ve misafirleri, Ortak Kongre Göreve Başlama Törenleri Komitesi tarafından düzenlenen bir öğle yemeğine katılacak.
Trump daha sonra askeri birliklerin denetimi için Kongre Binası'nın ön basamaklarına çıkacak.
03.00
Cumhurbaşkanlığı geçit töreni saat 03.00 civarında başlayacak.
Daha önce planlandığı gibi Pennsylvania Caddesi'nden aşağıya doğru geleneksel rota yerine, Capital One Arena'da kapalı alanda gerçekleşecek. Trump daha sonra Oval Ofis imza töreni için Beyaz Saray'a dönecek.
Bu akşam
Trump üç açılış balosuna katılacak “Başkomutan Balosu”, “Özgürlük Açılış Balosu” ve “Starlight Balosu” olmak üzere üç açılış balosuna katılacak. Her üç etkinlikte de konuşma yapması bekleniyor.
Trump’ın yemin törenine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin katılacağı biliniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ise davet edilip de katılmayacak olan isimler arasında.
Donald Trump’ın Washington DC’deki zafer mitinginde dans ettiği anlar gündeme damga vurdu.
Trump imzası haline gelen yumruk sallama hareketini sergiledi.
Seçilmiş Başkan, en büyük destekçilerinden biri olan teknoloji devi Elon Musk ve oğlu X'i sahneye çıkardı
Trump'ın Beyaz Saray'a politikadan sorumlu yardımcısı olarak atanan Stephen Miller, yeni başkanın imzalaması beklenen konuların genel hatları hakkında Kongre Cumhuriyetçi liderlerine brifing verdi. Bu bilgiler arasında güney sınırı, enerji ve federal hükümet personeliyle ilgili kapsamlı değişiklikler de yer alıyor. Görüşmeye aşina olan iki kişi, bilgilerin kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmaması gerektiğini söyledi.
Trump, “Göreve başladıktan birkaç saat sonra onlarca yürütme emri imzalayacağım, tam olarak yüze yakın, birçoğunu yarınki konuşmamda anlatacağım. Kalemin bir darbesiyle Biden yönetiminin onlarca yıkıcı ve radikal yürütme emrini ve eylemini iptal edeceğim." dedi.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, pazar günü Washington DC'de düzenlediği Zafer Mitingi'nde yönetiminin açılış günlerine ilişkin planlarını açıkladı ve seçmenleri "son derece mutlu edecek" bir dizi başkanlık kararnamesi yayımlayacağının sözünü verdi.
Trump pazar günü düzenlediği mitingde "Yarın bir şey göreceksiniz. Sizi son derece mutlu edecek yürütme emirleri göreceksiniz. Bir sürü, bir sürü. Ülkemizi doğru yola sokmalıyız. Yarın akşam güneş battığında, sınırlarımıza yapılan saldırı durmuş olacak ve tüm yasadışı sınır ihlalcileri bir şekilde evlerine geri dönmüş olacaklar." dedi.
Trump, "Biden yönetiminin her radikal ve aptalca yürütme emri, yemin etmemden birkaç saat sonra yürürlükten kaldırılacak. Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz." dedi.
Fox News Digital, pazar günü özel olarak yaptığı açıklamada Trump'ın göreve geldiği ilk gün 200'den fazla idari kararnameye imza atacağını bildirdi.