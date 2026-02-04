Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu turunda ikinci durak Mısır: Sisi havalimanında karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu turunun ikinci durağı Mısır'da. Başkan Erdoğan Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. Erdoğan, dün Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelmiş iki ülke arasında 4 anlaşmaya imza atılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştiriyor.Riyad’da imza Kahire’de zirve: Başkan Erdoğan Mısır’da!
Bu kapsamda dün Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelen Erdoğan Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geliyor.
SİSİ HAVALİMANINDA KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR"ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a geldi.
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından bugün Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.
EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ SAYFA
Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.
MISIR'LA TİCARETTE SINIRLI GERİLEME
Türkiye'nin Mısır'a ihracatı ise 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 3 milyar 340,2 milyon dolar oldu. Mısır'a yapılan ihracatta 637 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada bulunurken, tekstil ve ham maddeleri 552 milyon dolar, çelik sektörü ise 443,1 milyon dolarla öne çıktı.
Şubat ayındaki temasların, Türkiye'nin Orta Doğu'daki siyasi diyaloğunu derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ilişkileri de yeniden ivmelendirmesi bekleniyor.