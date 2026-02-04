Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu turunda ikinci durak Mısır: Havalimanında özel karşılama sarayda resmi tören
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu turunun ikinci durağı Mısır'da. Başkan Erdoğan Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. Buradaki törenin ardından Al-İttihadiye Sarayı'na geçen Başkan Erdoğan için resmi tören düzenlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştiriyor.Başkan Erdoğan Mısır'da!
Bu kapsamda dün Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelen Erdoğan Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geliyor.
AL-İTTİHADİYE SARAYI'NDA RESMİ TÖREN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı, Al-İttihadiye Sarayı'na gelişinde aracından inerken Sisi karşıladı.
Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülke milli marşları çalındı.
Başkan Erdoğan ve Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Erdoğan baş başa görüşmeye geçti.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.
SİSİ HAVALİMANINDA KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR"ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a geldi.
İKİNCİ DURAK MISIR
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından bugün Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.
EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ SAYFA
Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.
MISIR'LA TİCARETTE SINIRLI GERİLEME
Türkiye'nin Mısır'a ihracatı ise 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 3 milyar 340,2 milyon dolar oldu. Mısır'a yapılan ihracatta 637 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada bulunurken, tekstil ve ham maddeleri 552 milyon dolar, çelik sektörü ise 443,1 milyon dolarla öne çıktı.
Şubat ayındaki temasların, Türkiye'nin Orta Doğu'daki siyasi diyaloğunu derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ilişkileri de yeniden ivmelendirmesi bekleniyor.