Bakan Yumaklı açıkladı: Buca, Çine ve Susurluk yangınları tamamen kontrol altına alındı, risk sürüyor!
Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde müdahale edilen 314 yangının tamamının kontrol altına alındığını belirtirken vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısı yaptı. Takvim.com.tr dakika dakika aktardı.
Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Takvim.com.tr alevlerle mücadeleyi dakika dakika aktardı.
CANLI ANLATIM
ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı'nın paylaşımına göre, rüzgarın etkisini artırdığı 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildi. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından bu yangınların tamamı kontrol altına alındı.
RİSKİN DEVAM ETTİĞİ UYARISI
Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınmasına rağmen riskin devam ettiğini vurguladı. Ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Yumaklı, vatandaşlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Paylaşımında uyarılarda bulunan Yumaklı, açık alanda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması ve en küçük duman ya da alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yaptı.
Yumaklı, açıklamasını "Ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil Vatan'ımızı korumak hepimizin ortak görevidir." sözleriyle tamamladı.
SUSURLUK'TAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI
Balıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi.
Yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.
ERDEK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Balıkesir’in Erdek ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.
Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Zarvoz mevkisindeki zeytinlik ve makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına; 5 uçak, 2 helikopter, 2 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 kepçe, 6 loder, 6 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alındı.
Bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip eden Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangına müdahale eden tüm ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, bölgede soğutma çalışmaları tamamlanana kadar dikkatli olunması çağrısında bulundu.
BAKAN YUMAKLI: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan için tek bir alev kalmayana kadar sahadayız. Orman kahramanlarımız, hava ve kara unsurlarımızla birlikte yangınlara karşı aralıksız mücadele ediyor. Bu kapsamda bugün başlayan; Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası’ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. İzmir/Buca yangını da büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın/Çine ve Balıkesir/Susurluk yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Yeşil Vatan hepimizin. Lütfen; dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir" dedi.
GÖMEÇ'TE KONTROL SAĞLANDI SOĞUTMA BAŞLADI
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gömeç'te başlayıp Ayvalık'a sıçrayan yangında 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında yer almıştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada bahçede kaynak yapıldığı esnada çıkan yangının ormana sıçradığı belirlenmiş, O.G. ve M.Y. ekiplerce gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
258 YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, "Rüzgarın şiddetinin artırdığı geçtiğimiz Çarşamba günü 29 Temmuz’dan bu yana ülkemiz genelinde orman dışı olmak üzere 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 162 orman dışı. 258 yangını çok şükür kontrol altına aldık." dedi.
Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
"An itibarıyla 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Şu anda tehlike oluşturacak bir yangın yok.
Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir.
Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk."
SUSURLUK'TA ZARAR GÖREN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.
Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.
YANGIN TAHMİNİ OLARAK 400-450 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.
Ustaoğlu, 395 personelle müdahale edilen yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Yangının olduğu ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların teyakkuza geçerek müdahaleye başladığını aktaran Ustaoğlu, "İşte 7 uçak, 4 helikopter, bunun yanında 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, TOMA'sından su tankerine, yine dozerinden farklı müdahale araçlarına kadar toplam 395 personelle bugün öğle saatlerinden beri yangına müdahalemiz devam ediyor. Ama maalesef yangında bizi en fazla korkutan rüzgar. Rüzgarın tabii şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Ve Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz. Biraz yangının enerjisini düşüreceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi yine tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Temennimiz bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp, burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak. Ben bu vesileyle 3 gündür başta Orman Teşkilatımızın o kahraman personeli, diğer yandan itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız, tüm devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Susurluk ve Yıldız Mahallesi'ndeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
AKIN CANLI YAYINDA YARALANDI
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde başlayan orman yangınına ilişkin sosyal medya üzerinden yayın yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte savrulan kor parçalarının hedefi oldu.
BOĞAZINA KOR İSABET ETTİ
Canlı yayın esnasında havalanan kor parçalarından biri Akın’ın boğazına geldi. Yaşanan kazanın ardından yayın kesildi.
İlk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Akın tedavi altına alındı. Akın’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YANGINLARDA SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün boyu süren yoğun müdahaleler neticesinde birçok noktada yangınların hakimiyet altına alındığını duyurdu. Mücadelenin sonuç verdiğini vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde: Antalya / Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık."
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün başlayan yangının sabah saatlerinde söndürüldüğünü hatırlatan Bakan Yumaklı, aynı bölgede bugün farklı bir noktada çıkan yeni yangının da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Yumaklı ayrıca, "Bugün başlayan İzmir / Foça’daki yangın da tamamen kontrol altında" dedi.
BALIKESİR, MERSİN VE AYDIN'DA SON DURUM
Diğer illerdeki tablonun da olumluya seyrettiğini aktaran Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ile Mersin'in Gülnar-Aydıncık hattındaki yangınların "büyük ölçüde kontrol altına" alındığını bildirdi. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ilişkin ise "enerjisi düşürüldü" bilgisini paylaştı.
SUSURLUK'TA MÜCADELE SÜRÜYOR
Alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü noktalara da değinen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini altını çizerek belirtti. Yumaklı, açıklamasını "Yeşil Vatan'ımızı yangın’lara karşı 7/24 savunmaya devam edeceğiz" kararlılık mesajıyla tamamladı.