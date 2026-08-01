ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı'nın paylaşımına göre, rüzgarın etkisini artırdığı 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildi. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından bu yangınların tamamı kontrol altına alındı.

RİSKİN DEVAM ETTİĞİ UYARISI

Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınmasına rağmen riskin devam ettiğini vurguladı. Ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Yumaklı, vatandaşlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Paylaşımında uyarılarda bulunan Yumaklı, açık alanda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması ve en küçük duman ya da alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yaptı.

Yumaklı, açıklamasını "Ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil Vatan'ımızı korumak hepimizin ortak görevidir." sözleriyle tamamladı.