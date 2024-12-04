CANLI ANLATIM | Yenidoğan Çetesi davasında 13. duruşma! Mahkeme ne karar verecek? Acılı ailelerden şok sözler: Bebeğimin öldüğünü haber vermediler
Yenidoğan Çetesi davasında dün dinlenen acılı ailelerin anlattıkları şoke etti. Hastanenin bebeklerinin öldüğünün haber vermediğini ileri süren anne Esra Tokluoğlu da "Eşim hastaneye gitti bebeğin öldüğünü öğrendik. Yoksa bize kimse bilgi vermedi" derken Opara bebeğin babası hemşire Hakan Doğukan Taşçı'yı gösterip "Doktor buydu" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz 10 sanığın da tutuklanmasını talep etti. Türkiye'nin takip ettiği duruşma bugün sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edecek. Tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:34Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:48
Dün 12. Duruşmanın gerçekleştiği mahkeme salonunda sanık savunmaları yerine mağdur ve acılı aileler dinlendi.
"BEBEĞİMİZİN ÖLDÜĞÜNÜ HABER VERMEDİLER"
Acılı baba Mustafa Mevlüt Tokluoğlu "Bize doktorumuz tavsiye etti. Avcılar Hospitali tercih ettik. İkiz bebek bekliyorduk biri yaşıyor, biri vefat etti. Ne olduysa içeride oldu. Yaşayan çocuğumuz da 15 gün yoğun bakımda kaldı." diye konuştu.
Hastanenin bebeklerinin öldüğünün haber vermediğini ileri süren anne Esra Tokluoğlu da "Benim bebeğimin bilindik bir şikayeti vardı. Ama ölecek denmedi. Eşim hastaneye gitti bebeğin öldüğünü öğrendik. Yoksa bize kimse bilgi vermedi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
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"ÇOCUK DOKTORU HİÇ GÖRMEDİM"
Bebeğinin cansız bedeninin bisküvi kutusunda verildiğini söyleyen Mehmet Kaya ise "Ben çocuk doktoru görmedim bu süreçte. Songül hoca çocuğun çok iyi olduğunu söyledi. Ne olduysa gece 2'de çocuğumun vefat ettiği söylendi" diye konuştu.
HEMŞİREYİ GÖSTERİP "DOKTOR BUYDU" DEDİ
Opara bebeğin babası Benedict Nayereugo Opara, Birinci Hastanesi'nde bebeklerine bakmak için öncelikle para istediklerini, bebek öldü dediklerinde ise hala nefes aldığını söyledi.
Yenidoğan Çetesi şeması (AA)
Mahkeme başkanının "Doktor kimdi?" Sorusuna cevap veren baba, hemşire Hakan Doğukan Taşçı'yı göstererek "Doktor buydu. Bebeğim kötüleştiğinde beni hastaneye çağırdılar. Gittiğimde bu şahısla konuştum. Bana doktor olduğunu söyledi. Çocuğa test yapacağını söyledi" dedi.
10 TUTUKSUZ SANIĞA TUTUKLAMA TALEBİ
Cumhuriyet savcısı, Birinci International Hastanesinin sahibi Ali Aksu, Esenler Güney Hastanesinin mesul müdürü doktor Ali Dirik, doktor Şeyhmus Çelik, TRG Hospitalist Hastanesinde doktor Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi Genel Müdürü Murat Mantuş, Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, hemşire Ceren Hatice Kırım, hemşire Renginar Molla, hemşire Serenay Şenkalaycı ve tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir hakkında tutuklama kararı verilmesini istedi.
Müşteki beyanlarının alınmasının ardından dava, sanık avukatlarının savunma yapmaları için duruşma bugüne ertelendi.
CANLI ANLATIM
09:33
04 Aralık 2024
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