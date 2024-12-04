CANLI ANLATIM | Yenidoğan Çetesi davasında 13. duruşma! Mahkeme ne karar verecek? Acılı ailelerden şok sözler: Bebeğimin öldüğünü haber vermediler

Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması devam ediyor.

Dün 12. Duruşmanın gerçekleştiği mahkeme salonunda sanık savunmaları yerine mağdur ve acılı aileler dinlendi.

"BEBEĞİMİZİN ÖLDÜĞÜNÜ HABER VERMEDİLER"

Acılı baba Mustafa Mevlüt Tokluoğlu "Bize doktorumuz tavsiye etti. Avcılar Hospitali tercih ettik. İkiz bebek bekliyorduk biri yaşıyor, biri vefat etti. Ne olduysa içeride oldu. Yaşayan çocuğumuz da 15 gün yoğun bakımda kaldı." diye konuştu.

Hastanenin bebeklerinin öldüğünün haber vermediğini ileri süren anne Esra Tokluoğlu da "Benim bebeğimin bilindik bir şikayeti vardı. Ama ölecek denmedi. Eşim hastaneye gitti bebeğin öldüğünü öğrendik. Yoksa bize kimse bilgi vermedi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.