CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ÇATIŞMA SESLERİ KAMERADA!
Suriye'de bugün gerçekleşen seçimlerin ardından Halep kentinde meydana gelen şiddetli çatışma kameralara böyle yansıdı.
1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 3 ASKER YARALANDI
Suriye basını, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında Halep’te şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirerek, çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını aktardı.
HAVAN SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI
Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.
Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.
Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.