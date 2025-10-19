CANLI ANLATIM | Sandıklar kapandı! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi.
Yapılan oy sayımı sonrası yeni cumhurbaşkanı belli oldu.
KKTC'NİN CUMHURBAŞKANI BELLİ OLDU
KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.
KKTC YÜKSEK SEÇİM KURULU AÇIKLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 580'inin açıldığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oyların yüzde 35,27’sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28’ini aldığını açıkladı.
Özerdağ, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy sayım sürecine dair bilgi verdi.
KKTC genelinde 777 sandıktan 580'sinin gayriresmi sonuçlarının alındığını belirten Özerdağ, aday bazında oy oranlarını şu şekilde açıkladı:
"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 0,32, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 63,28, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 0,34, Ahmet Boran (Bağımsız) 0,15, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 0,23, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 0,24, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 0,18 ve Ersin Tatar (Bağımsız) 35,27."
İLK SONUÇLAR GELDİ
Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.
Şu ana kadar 580 sandık açıldı, 190 sandık kaldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar'ın oy oranı yüzde 35,27, Tufan Erhürman'ın oy oranı yüzde 63,28 olarak açıklandı.
SANDIKLAR KAPANDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi.
KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.
Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.
Yapılacak sayım neticesinde, seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.
Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.
TATAR OYUNU KULLANDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçimi için oy verdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile oyunu Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 157 numaralı sandıkta kullandı.
Tatar, oy kullanmak için aynı sandıkta bulunan eski KKTC Başbakanı Hakkı Atun ile selamlaştı.
Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tatar, kendisinin de 1960'lı yıllarda bu ilkokulda okuduğunu belirterek, bu nedenle burada oy kullanmasının özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.
Zorlu mücadelelerden geçen Kıbrıs Türk halkını kutladığını dile getiren Tatar, tüm seçim düzenlemelerini yapan Yüksek Seçim Kuruluna, sandık görevlilerine, şu anda görev başında olan devlet temsilcilerine ve diğer adaylara teşekkür etti.
Tatar, bugün 777 sandıkta yaklaşık 3 bin kişinin görev başında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız gidip sandıkta oylarını kullanmak suretiyle iradenin ortaya çıkması için o fedakarlığı yapmak durumundadır." dedi.
Bugün pazar olduğunu ve havanın güzel olduğunu vurgulayan Tatar, "Ama neticede beş senede bir yapılan ve kendi geleceğimizi tayin etme veya kendi geleceğimize yön verme noktasındaki bu seçimin önemi hepimizin malumudur. Dolayısıyla benim beklentim halkımızın sandıklara gidip oyunu kullanıp geleceğimize olan kendi katkılarını, iradelerini oraya koyabilmesidir. Dolayısıyla ben bir kez daha Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisine olan inancına, kendi devletine olan bağlılığına ve gerçekten burada iradenin ortaya çıkması için yapacaklarına bir kez daha çok önem ve değer verdiğimi belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Tatar, uzun bir seçim propaganda döneminin geride kaldığını ve bu süreçte birçok şeyin ifade edildiğini belirterek, "Ama bir de insanların vicdanları vardır. Vicdan meselesine gelince onun muhakemesini mutlaka halkımız yapmıştır. Kıbrıs Türkü elbette aydındır, kültürü vardır, burada milli değerleri vardır, maneviyatı vardır." ifadelerini kullandı.
"Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve onun arkasındakilerin, Kıbrıs Türk halkına her türlü haksızlığı halen reva gördüğünü" söyleyen Tatar, "Bizi bir bakıma zoraki bir çözüm dayatmaya ve buradaki egemenlik hakkımızdan bizleri mahrum etmeye çalışan bir anlayışla savaşıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEŞEKKÜRÜ
Tatar, son 5 yılda iki devletli çözüm siyasetiyle KKTC'nin varlığını tüm dünyaya duyurduklarına dikkati çekerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinden bu süreçte destek gördüğünü söyledi.
Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden bütün dünyaya Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu ve bunun tanınması gerektiğini söylediğini hatırlatan Tatar, bunların çok önemli kazanımlar olduğunu dile getirdi.
Tatar, Türkiye'nin destekleriyle KKTC'ye birçok altyapı yatırımları yapıldığını ve Lefkoşa'da TEKNOFEST düzenlendiğini anımsatarak, kendisinin önerisi ve Başkan Erdoğan'ın desteğiyle KKTC Cumhuriyet Yerleşkesinin inşa edildiğine dikkati çekti.
Seçim sonucunun hayırlı olmasını temenni eden Tatar, "Önemli olan Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği yaşam mücadelesi, önümüzdeki dönemde refahının artması, Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olarak Kıbrıs'ın iki halkından bir tanesi olarak hakkıyla, hukukuyla, egemenliğiyle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyüşüdür." değerlendirmesini yaptı.
"RUM TARAFININ SİYASETİNİ BİR KEZ DAHA KINAMAK İSTİYORUM"
Tatar, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesi, demokrasisi ve kendi ülkesine olan bağlılığıyla, bütün dünyaya burada bir yönetim ve devlet olduğunu duyurmaya çalıştığını söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bize yapılan haksızlıklar ve hala üzerimizdeki bu çağ dışı ambargolar, izolasyonlar, kısıtlamalar ve bir takım tecrit politikasıyla, bizleri abluka altına alma niyetiyle bizleri bastırmaya yönelik Rum tarafının siyasetini bir kez daha kınamak istiyorum. Bu halka bu, gerçekten büyük bir haksızlıktır." ifadelerini kullandı.
Bu baskılara büyük bir başarıyla direnen Kıbrıs Türk halkının her zaman ana vatan Türkiye'nin desteğini gördüğünü belirten Tatar, tüm baskılara rağmen ülkeyi birçok alanda geliştirdiklerini, ülkede refah ve düzen olduğunu söyledi.
Tatar, seçimlerin önemine işaret ederek, "Bu seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önemli bir seçimdir. Çünkü benim propaganda döneminde 'bu referandum niteliği taşıyan bir varoluş seçimidir' şeklinde ifadelerimin doğru olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.
KKTC'de vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti.
Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.
Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.
Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.
5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:
"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."
Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?
Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.
Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.
SEÇİM REFERANDUM GİBİ GEÇECEK
Seçimde oy kullanacak seçmen sayısının 218 bin 313 olduğu belirtildi. Her ne kadar 8 aday olsa da seçimin ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tufan Erhürman arasında olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla seçimin bir referandum gibi geçmesi bekleniyor. Seçmen 8 adayın yanı sıra iki Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ile federasyon arasında karar verecek.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?
Tatar'ın Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm istediği bilinirken en büyük rakibi olarak görüşen Erhürman ise Rumlarla federasyon taraftarı. Dolayısıyla Tatar ile Erhürman arasındaki seçim KKTC'nin geleceğini büyük ölçüde etkileyecek. Tatar Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onaylı plan doğrultusunda birleşmesine karşı çıkıyor. Bu konuda uzun zamandır devam eden müzakere zemininin artık çöktüğünü belirtirken egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eylül ayında BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Kıbrıs meselesinin çözümü daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş federasyon modeli üzerine bina edilemez. Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır" şeklinde konuşmuştu.
TATAR'IN VAADİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Kıbrıs sorununun ön plana çıktığı ve ekonomi gibi konuların ise geri planda kaldığı seçimde belirleyici bir diğer husus ise Türkiye ile ilişkiler. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim vaatlerinde Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.
KKTC'de mevcut olarak parlamenter sistem geçerli. KKTC'yi resmi olarak yalnızca Türkiye tanıyor. ABD'nin ise Lefkoşa'da diplomatik resmiyeti olan bir ofisi bulunuyor. Suriye, Azerbaycan, Gine ve Libya'nın KKTC ile yakın ilişkileri bulunduğu öte yandan Pakistan ve Bangladeş'in daha önce KKTC'yi tanıma girişiminde bulunup dış baskı dolayısıyla engellendiği biliniyor.
HÜSEYİN GÜRLEK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR
Gürlek, yaptığı açıklamada, KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Tatar lehine çekildiğini belirterek, "Bu kritik seçimde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte kendisine destek veren herkesin de ortak hassasiyetinin bu yönde olduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.
Gürlek, adaylıktan çekilmesine ilişkin şunları kaydetti:
"Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC."
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek.
SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için seçim günü yasakları başladı.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 18.00'den 19 Ekim Pazar saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklandı.
Seçimin yapılacağı 19 Ekim'de sandık alanlarında veya civarında, aday ve siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması, aday ve siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi, emtia ve maske kullanılması da yasaklar arasında yer aldı.
KKTC genelinde alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak ve bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, alkollü lokantalar müşterilerine sadece yemek verebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.
KKTC SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek.
Ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak KKTC vatandaşları, oy pusulasında yer alan 8 adaydan birine oy verebilecek.
Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılırken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin adayı olarak seçimde yer alacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.
Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.
Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.
Adaylar bugün seçim yasaklarının başlayacağı 18.00'e kadar seçim kampanyasını sürdürebilecek.
KKTC'DE GEÇMİŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ
KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde bağımsız olarak seçimlere girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki seçimde aday olmamıştı.
2005'te gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranı ile KKTC’nin 2. Cumhurbaşkanı olurken, 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.
2015'te yapılan seçimler sonucu KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olurken, 2020'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu göreve gelerek 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti.