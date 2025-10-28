CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde yıllardır kapsamlı bir şekilde katliam işleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
CANLI ANLATIM
HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 18'E YÜKSELDİ
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi.
Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.
Kaynaklar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu hedef aldığı son saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaraladığını ifade etti.
Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nde görevli sağlık yetkilileri de İsrail güçlerinin kentin batısındaki El-Cela Caddesi'ndeki Abdulal kavşağı yakınlarında bir apartmanı hedef alarak düzenlediği saldırıda bir çocuğun öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını dile getirdi.
"İSRAİL ATEŞKESİ AÇIKÇA İHLAL EDİYOR"
Dışişleri Bakanlıuğı tarafındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz.
Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.
TÜRKİYE BARIŞ ÇABALARINA DESTEĞE DEVAM EDECEK
İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir.
SOYKIRIMCI KANA DOYMUYOR
Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusu "El-Bena" ailesine ait evi bombaladı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı evde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de enkaz altında kaybolduğu bildirildi.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesinin çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı.
İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı.
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat'tın ilerisinde bulunuyor.
"BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ZULMUN KARŞISINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'İn saldırılarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şu paylaşımla kınadı:
"İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze’ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. B
u son saldırı İsrail’in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum İsrail’in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."
CAN KAYIPLARI BELLİ OLDU
İsrail’in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybı belli oldu.
Sivil savunma yetkilileri, İsrail’in Gazze Şehri’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine düzenlenen saldırılardaki can kaybı ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA: "REFAH'TAKİ SALDIRIYLA BAĞLANTIMIZ YOK"
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılmasıyla ilgili olaya ilişkin açıklamada, "Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği cani saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarıldı.
Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.
İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.
Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.
İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah, Gazze ve Deyr el-Belah kentlerini hedef almış, saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.
"SOYKIRIM SİYASETİ"
Ateşkes tanımayan terör devleti İsrail'e AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."
ŞİFA HASTANESİ HEDEF ALINDI
Soykırımcı Netanyahu'nun açıklamasının ardından terör devletine ait uçaklar Gazze'ye saldırı düzenledi.
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
İSRAİL GAZZE'DEKİ İŞGALİNİ GENİŞLETME KARARINI ABD İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında çekildiği ve işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararı aldı.
İsrailli konuyu takip eden bir yetkili, Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle bu adımı koordine etmek için görüşmeler yürüttüğünü paylaştı.
Netanyahu'nun, Asya'da bölge seyahatindeki ABD Başkanı Donald Trump'a durumu görüşmek için ulaşmaya çalıştığı ancak buna karşın İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine İsrail Başbakanı'nın Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrailli esirlerin getirilmesinden sorumlu komutan Nitzan Alon ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin Netanyahu ile istişare görüşmesine katıldığı kaydedildi.
Öte yandan, son günlerde Katar ve ABD'nin bazı Batı ülkelerindeki yetkililerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin geri getirilmesi ve ateşkesteki diğer pürüzlerin aşılması için görüşmeler yürüttüğü paylaşıldı.
Görüşmelerde, arabulucuların ABD, İsrail, Katar, Türkiye ve Mısır'dan uzman ekiplerin Gazze'ye girerek buradaki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilmesi için çalışmalara katılması İsrail'e teklif edildi.
Buna karşın, İsrail'in bu teklifi reddettiği sadece Mısır'dan ekiplerin girmesine izin verdiği belirtildi. Mısırlı ekipler ise esirlerin cenazelerinin bulunmasının zor olduğunu bunun için daha fazla uzman ekibin destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan Amerikalı yetkili, Trump yönetimi üst düzey yetkililerinin Netanyahu'nun ekibine, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli ölü esirleri tesliminde gecikmesinin "somut bir ihlal teşkil etmediğini" belirterek, İsrail'e "ateşkesi sonlandırmaya yol açacak radikal adımlardan kaçınmasını talep ettiklerini" aktardı.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği bildirildi.
HAMAS: ESİR CENAZESİ TESLİMİNİ ERTELEDİK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.
KATİLİN ATEŞKESİ YOK: GAZZE'YE DERHAL SALDIRI EMRİ
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.