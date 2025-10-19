CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?

Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.

Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.

SEÇİM REFERANDUM GİBİ GEÇECEK

Seçimde oy kullanacak seçmen sayısının 218 bin 313 olduğu belirtildi. Her ne kadar 8 aday olsa da seçimin ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tufan Erhürman arasında olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla seçimin bir referandum gibi geçmesi bekleniyor. Seçmen 8 adayın yanı sıra iki Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ile federasyon arasında karar verecek.

Tatar'ın Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm istediği bilinirken en büyük rakibi olarak görüşen Erhürman ise Rumlarla federasyon taraftarı. Dolayısıyla Tatar ile Erhürman arasındaki seçim KKTC'nin geleceğini büyük ölçüde etkileyecek. Tatar Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onaylı plan doğrultusunda birleşmesine karşı çıkıyor. Bu konuda uzun zamandır devam eden müzakere zemininin artık çöktüğünü belirtirken egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eylül ayında BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Kıbrıs meselesinin çözümü daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş federasyon modeli üzerine bina edilemez. Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır" şeklinde konuşmuştu.

TATAR'IN VAADİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Kıbrıs sorununun ön plana çıktığı ve ekonomi gibi konuların ise geri planda kaldığı seçimde belirleyici bir diğer husus ise Türkiye ile ilişkiler. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim vaatlerinde Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

KKTC'de mevcut olarak parlamenter sistem geçerli. KKTC'yi resmi olarak yalnızca Türkiye tanıyor. ABD'nin ise Lefkoşa'da diplomatik resmiyeti olan bir ofisi bulunuyor. Suriye, Azerbaycan, Gine ve Libya'nın KKTC ile yakın ilişkileri bulunduğu öte yandan Pakistan ve Bangladeş'in daha önce KKTC'yi tanıma girişiminde bulunup dış baskı dolayısıyla engellendiği biliniyor.