CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları bugün cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
Takvim.com.tr seçimi dakika dakika takip ediyor...
CANLI ANLATIM
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?
Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.
Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.
SEÇİM REFERANDUM GİBİ GEÇECEK
Seçimde oy kullanacak seçmen sayısının 218 bin 313 olduğu belirtildi. Her ne kadar 8 aday olsa da seçimin ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tufan Erhürman arasında olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla seçimin bir referandum gibi geçmesi bekleniyor. Seçmen 8 adayın yanı sıra iki Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ile federasyon arasında karar verecek.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?
Tatar'ın Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm istediği bilinirken en büyük rakibi olarak görüşen Erhürman ise Rumlarla federasyon taraftarı. Dolayısıyla Tatar ile Erhürman arasındaki seçim KKTC'nin geleceğini büyük ölçüde etkileyecek. Tatar Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onaylı plan doğrultusunda birleşmesine karşı çıkıyor. Bu konuda uzun zamandır devam eden müzakere zemininin artık çöktüğünü belirtirken egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eylül ayında BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Kıbrıs meselesinin çözümü daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş federasyon modeli üzerine bina edilemez. Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır" şeklinde konuşmuştu.
TATAR'IN VAADİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Kıbrıs sorununun ön plana çıktığı ve ekonomi gibi konuların ise geri planda kaldığı seçimde belirleyici bir diğer husus ise Türkiye ile ilişkiler. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim vaatlerinde Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.
KKTC'de mevcut olarak parlamenter sistem geçerli. KKTC'yi resmi olarak yalnızca Türkiye tanıyor. ABD'nin ise Lefkoşa'da diplomatik resmiyeti olan bir ofisi bulunuyor. Suriye, Azerbaycan, Gine ve Libya'nın KKTC ile yakın ilişkileri bulunduğu öte yandan Pakistan ve Bangladeş'in daha önce KKTC'yi tanıma girişiminde bulunup dış baskı dolayısıyla engellendiği biliniyor.
HÜSEYİN GÜRLEK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR
Gürlek, yaptığı açıklamada, KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Tatar lehine çekildiğini belirterek, "Bu kritik seçimde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte kendisine destek veren herkesin de ortak hassasiyetinin bu yönde olduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.
Gürlek, adaylıktan çekilmesine ilişkin şunları kaydetti:
"Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC."
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek.
SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için seçim günü yasakları başladı.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 18.00'den 19 Ekim Pazar saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklandı.
Seçimin yapılacağı 19 Ekim'de sandık alanlarında veya civarında, aday ve siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması, aday ve siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi, emtia ve maske kullanılması da yasaklar arasında yer aldı.
KKTC genelinde alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak ve bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, alkollü lokantalar müşterilerine sadece yemek verebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.
KKTC SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek.
Ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak KKTC vatandaşları, oy pusulasında yer alan 8 adaydan birine oy verebilecek.
Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılırken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin adayı olarak seçimde yer alacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.
Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.
Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.
Adaylar bugün seçim yasaklarının başlayacağı 18.00'e kadar seçim kampanyasını sürdürebilecek.
KKTC'DE GEÇMİŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ
KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde bağımsız olarak seçimlere girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki seçimde aday olmamıştı.
2005'te gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranı ile KKTC’nin 2. Cumhurbaşkanı olurken, 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.
2015'te yapılan seçimler sonucu KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olurken, 2020'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu göreve gelerek 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti.