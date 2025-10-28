CANLI ANLATIM | Katilin ateşkesi yok: Soykırımcı İsrail’in saldırıları sonrası ateşkes tehlikede! Netanyahu’dan katliam emri

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde yıllardır kapsamlı bir şekilde katliam işleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
Takvim.com.tr Gazze'deki gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
HAMAS: ESİR CENAZESİ TESLİMİNİ ERTELEDİK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.
KATİLİN ATEŞKESİ YOK: GAZZE'YE DERHAL SALDIRI EMRİ
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.