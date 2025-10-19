CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan katliam tehdidi

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi.
SOYKIRIMCIDAN GAZZE'DEKİ BİRÇOK NOKTAYA HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı.
Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu.
Saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiği ileri sürüldü.
İSRAİL SALDIRI İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!
İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi'ne yönelik müdahale talimatının ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’den de benzer bir açıklama geldi.
Katz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Hamas, bugün İsrail ordusunun askerlerini korumaya ve onlara herhangi bir zarar gelmesini engellemeye kararlı olduğunu zor yoldan da olsa öğrenecek. İsrail ordusuna Gazze'deki Hamas hedeflerine karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdik. Hamas, herhangi bir ateş ve ateşkes ihlalinin bedelini ağır ödeyecek ve mesaj anlaşılmadığı takdirde, tepkilerin şiddeti artmaya devam edecek.
KATİLDEN SERT MÜDAHALE TALİMATI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı.
Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi.
İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.
HAMAS’TAN AÇIKLAMA
İsrail’in Gazze’ye ynelik yeni saldırı iddialarının ortasında Hamas’tan Refah’a düzenlenen İsrail saldırısı hakkında açıklama geldi.
Hamas yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde ateşkes sağlanması başta olmak üzere, üzerinde mutabakata varılan her şeyi uygulama konusunda tam kararlılığımızı teyit ediyoruz.” denildi.
Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgileri olmadığını belirten Hamas, bu bölgelerin işgal kontrolündeki kırmızı bölgeler olduğunu kaydederek, savaşın bu yılın Mart ayında yeniden başlamasından bu yana oradaki diğer gruplarla iletişiminin kesildiğini vurguladı.
HAMAS: İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINI SÜREKLİ İHLAL EDİYOR
Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgularken, İsrail’in anlaşmayı ihlal ederek bahaneler ürettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını açıkladı.
Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğini ve kendi suçlarını meşrulaştırmak için bahaneler ürettiğini vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yükümlülüklerinden kaçma çabalarının, aşırı sağ koalisyonunun baskısı altında gerçekleştiğini belirten Rişk, bu girişimleri, İsrail’in arabulucular ve garantörler önündeki sorumluluklarından kaçma çabası olarak nitelendirdi.
İSRAİL REFAH'I VURDU! ATEŞKES BOZULDU!
Katil İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü.
Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.
SİYONİST BAKANDAN SAVAŞA DEVAM EMRİ
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.
Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.
Gazze'nin güneyindeki İsrail'in yaptığı yıkımla neredeyse dümdüz hale gelen Refah bölgesi, İsrail ordusunun konuşlandığı "sarı hat" bölgesinde yer alıyor.