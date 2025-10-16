CANLI ANLATIM

HAMAS: VESAYETİ KABUL ETMİYORUZ

Hamas, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin korunması ve yeniden imar sürecinin başlatılması yönündeki taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail'le bölgesel ve uluslararası arabuluculukla varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve Gazze Şeridi'nin yeniden imar sürecinin başlatılacağını belirtti.

Cebbarin, "Hareket olarak, savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz." dedi.

Artık Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkının tanınma zamanı geldiğini vurgulayan Cebbarin, şunları kaydetti:

"Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır. Bölgeye barış getirmek isteyenler, uluslararası toplumun ortak tutumunu hayata geçirerek, Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalı ve esirler meselesini çözerek, kalan tüm tutukluların savaşsız biçimde serbest bırakılmasını temin etmelidir."

Cebbarin, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanması çağrısında bulundu.

