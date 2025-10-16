Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin İsrail hariç dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor. İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmamak için bahaneler üretiyor.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
HAMAS: VESAYETİ KABUL ETMİYORUZ
Hamas, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin korunması ve yeniden imar sürecinin başlatılması yönündeki taahhüdünü bir kez daha yineledi.
Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail'le bölgesel ve uluslararası arabuluculukla varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve Gazze Şeridi'nin yeniden imar sürecinin başlatılacağını belirtti.
Cebbarin, "Hareket olarak, savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz." dedi.
Artık Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkının tanınma zamanı geldiğini vurgulayan Cebbarin, şunları kaydetti:
"Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır. Bölgeye barış getirmek isteyenler, uluslararası toplumun ortak tutumunu hayata geçirerek, Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalı ve esirler meselesini çözerek, kalan tüm tutukluların savaşsız biçimde serbest bırakılmasını temin etmelidir."
Cebbarin, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanması çağrısında bulundu.
Hamas’tan yapılan açıklamada Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasına bağlılığın sürdürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" denildi.
ESİRLERİN CENAZELERİNİN TESLİM SÜRECİ BİRAZ ZAMAN ALABİLİR
Hamas’tan, Gazze'de varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, anlaşmaya bağlılığın sürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında" denildi.
GECİKMEDEN İSRAİL SORUMLU
Sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" ifadeleri kullanıldı.
Hamas’ın anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğu yinelenerek, "Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.
TRUMP'TAN HAMAS AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Gerekli olması halinde Hamas’a ABD güçlerinin mi müdahale edeceği yönündeki soruya Trump, "Biz müdahale edeceğiz demedim. Ama birileri edecek. Bu biz olmayacağız. Bizim girmemize gerek kalmayacak. Çok yakınlarda, yanlarında olan insanlar girecek. İşleri çok kolay halledecekler ve bunu bizim himayemiz altında yapacaklar. Hamas aynı zamanda düzgün davranacaklarını da söylediler. Gerçekten öyle mi olacak bakacağız. Düzgün hareket ederlerse iyi. Ama davranmazlarsa, biz de gereğini yaparız" dedi.
REFAH SINIR KAPISI NE ZAMAN AÇILACAK?
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Gazze ile Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın muhtemelen pazar günü açılacağını açıkladı. Sa'ar, açıklamasını İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Med Diyalogları konferansında yaptığı basın toplantısında duyurdu.
İtalyan ANSA haber ajansına konuşan Sa'ar, Avrupa Birliği'nin EUBAM gücü ve Filistinli yetkililerle koordinasyon içinde çalışıldığını belirterek, "Avrupa Birliği'nin EUBAM gücü ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerin kendileriyle de koordineli olarak çalışıyor. Bu nedenle, muhtemelen bu Pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun için mümkün olan her şey yapılır." ifadelerini kullandı.
REFAH AÇILIYOR YARDIMLAR YETERSİZ
Refah Sınır Kapısı'nın lojistik nedenlerden dolayı bir süredir kapalı olduğu ifade edilmişti. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ise sınır kapısının yeniden açılmasını ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını öngörüyor.
Anlaşmaya göre, İsrail'in her gün Gazze'ye 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor. Ancak Filistinli kaynaklar, bölgeye ulaşan yardım tırı sayısının bu rakamın oldukça altında kaldığını bildiriyor.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.